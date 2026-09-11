胃癌｜雷宇揚胃癌離世終年62歲 早期症狀不明顯 預防留意6大要點

曾陪伴無數觀眾、獲封「鬼王」的資深藝人雷宇揚傳出離世消息，終年62歲。其妻已證實他於本月7日因胃癌病逝。據悉，雷宇揚多年前曾成功抗癌，未料近年舊疾重來，經長時間奮戰後，遺憾未能戰勝病魔。



雷宇揚1964年出生於香港，曾就讀於名校聖保羅書院，1988年自無綫電視藝員訓練班畢業後正式出道，開啟了他跨越電視、電台、電影與文學的多棲演藝生涯。

出道初期，雷宇揚憑藉機敏的反應與獨特的幽默感，在《阿Sir早晨》、《O記實錄II》等多部經典港劇中嶄露頭角。然而，真正奠定其演藝地位的，是他自1990年代起在電台主持的深夜靈異節目《怪談》。他以沉穩又不失生動的敘事風格深得觀眾喜愛，隨後更出版多本鬼故事創作，並主力參演經典港產恐怖片《陰陽路》系列。他在片中兼任講者與重要角色，獨樹一格的招牌笑容與驚悚氛圍交織，為他贏得了「鬼王」的美譽，成為一代香港人的集體回憶。

除了幕前演出，雷宇揚多才多藝，曾擔任專欄作家，並逐步轉向幕後擔任導演與監製，展現對電影製作的全方位才華。

雷宇揚自2012年與內地主播馬荔完婚後便定居廣州，兩人育有一子。為專心照料孩子，他近年逐漸淡出幕前，但私下仍常與圈內好友聚會。

「鬼王」雷宇揚因《陰陽路》系列而聲名大噪。（影片截圖）

胃癌早期難察覺 症狀似普通胃病？

據美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織「No Stomach For Cancer」表示，胃癌初期並無症狀，即使有症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因而錯過治療胃癌的黃金時期，或至胃癌晚期才發現。

胃癌初期症狀與平日的腸胃問題相似，出現肚痛、腹脹、噁心或嘔吐時與胃潰瘍的症狀一樣，令人難以分辨。不過，由於腫瘤還是實體的，如果在吃飽後感到胃痛，比較似胃癌症狀，因腫瘤跟食物摩擦後會產生痛覺；但如果是吃飽前才痛、吃飽後就不痛，則比較像胃潰瘍。

胃癌常見的初期症狀包括：

1. 消化不良：這是最常見的症狀之一，包括腹部脹氣、腹痛、噁心、嘔吐和食慾不振。

2. 胃部不適：患者可能感到胃部不適或不舒服，例如胃灼熱、灼痛或不明顯的壓力感。

3. 食慾減退：患者可能減少對食物的興趣，食慾下降，甚至有體重減輕。

4. 消化道出血：這可能導致黑便（便黑）或嘔血。

5. 輕度的消化道不適：包括輕微的腹痛、腹脹、消化不良和食慾不振。

這些症狀也可能出現在一般的胃病中，如胃潰瘍、胃食道逆流病等。因此，如果出現這些症狀，並不能確定一定是胃癌，但如果這些症狀持續存在或加重，或者有其他相關症狀（如明顯的體重減輕、吞嚥困難、頻繁嘔吐等），建議及早就醫進行進一步檢查。

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預防胃癌6大要點！

1. 規律健康的飲食



建議選擇低脂、高纖、富含維生素和礦物質的食物，如蔬菜、水果、全穀類食物、豆類、瘦肉和魚類等，同時減少攝入鹽、煙燻食品、火腿、酸菜、油炸和油膩食物等。

2. 戒煙限酒



長期大量飲酒、吸菸會增加罹患胃癌的風險，因此應盡量戒煙限酒，或者完全戒除這些不健康的習慣。

3. 避免長期使用非甾體消炎藥物（NSAIDs）



長期使用非甾體抗炎藥物，如阿司匹林和布洛芬等，可能會增加罹患胃癌的風險。

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4. 避免接觸有害物質



如苯、二甲苯等有害物質，長期接觸會增加胃癌的風險。

5. 減少精神壓力



長期精神壓力可能影響人體內分泌系統，增加罹患胃癌的風險，因此應該盡量減少精神壓力。

6. 預防幽門螺旋桿菌感染



幽門螺旋桿菌感染是引起胃癌的高危因素之一，可以通過注意個人衛生、飲食衛生和規律接受相關檢查等方式預防。

40歲以上定期做胃鏡檢查

如果家族有近親曾患上胃癌，便建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查，及早發現，及早接受治療，有助提高治癒率。