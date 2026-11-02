飛蚊突增、閃光頻現？小心視網膜裂孔！解析眼底檢查的重要性

很多人拿到眼底檢查報告，看到「視網膜裂孔」，便瞬間感到恐慌：是不是快要視網膜脫落？是不是會影響視力？事實上，這是眼科臨床上常被誤解的觀念之一。視網膜裂孔並不等於視網膜脫落。兩者屬於不同的疾病階段：前者是「尚可及時介入」的階段，後者則是「需要及早處理」的眼底急症。若視網膜裂孔未能及時處理，部分情況有機會進一步發展成視網膜脫落，嚴重者有機會導致視力受損，甚至不可逆轉。儘管視網膜脫落難以完全預防，但並不代表我們無能為力，透過建立良好的眼部健康管理與定期的眼底檢查，有助降低相關風險。在視網膜裂孔階段及早介入，有助降低進一步發展成視網膜脫落的機會。



什麼是視網膜裂孔 / 視網膜脫落？

許多人常誤以為「視網膜脫落」是一種突如其來的意外，讓人一夕之間喪失視力。但事實上，部分撕裂性視網膜脫落與視網膜裂孔（俗稱視網膜穿窿）有關，並可能逐步發展而成。可用一個簡單比喻說明：眼球內的視網膜就像貼在牆壁上的貼紙。

視網膜裂孔 (Retinal Tear)

貼紙出現一個小洞或小裂縫，牆面整體仍大致貼住、沒有掀開，部分患者可能沒有明顯症狀，屬於需要及早評估及適當處理的階段。

視網膜脫落 (Retinal Detachment)

洞口被拉扯擴大，讓眼內液體滲入貼紙後方，令部分視網膜逐漸掀開、脫離眼球壁，患者可能出現視野黑影、視力下降等症狀，屬於需要及早處理的眼科急症。

臨床上的關鍵在於：視網膜裂孔並不代表一定會發展成視網膜脫落，實體風險會受到玻璃體退化、玻璃體與視網膜之間的牽拉，以及裂孔的位置及形態等因素影響。

由於視網膜本身完全沒有痛覺神經，患者往往沒有明顯痛楚，多數人都是在例行眼底檢查時才意外發現。（圖片：Shutterstock）

視網膜脫落完全沒有先兆？

其實未必！

視網膜裂孔初期雖然可能較為隱蔽，但當視網膜受到牽拉或出現裂孔時，眼睛往往會發出警示訊號。以下四種情況值得特別留意：

• 飛蚊數量突大量增加：視野中黑點、線條或蜘蛛網狀陰影明顯變多

• 頻繁出現閃光：即使在黑暗中或閉眼時，眼角仍會頻繁閃過如閃電或閃光燈般的光芒（可能反映玻璃體正在牽拉視網膜）

• 黑影遮擋視野：視野邊緣出現像窗簾或陰影般的遮擋感，且範圍逐漸擴大 (重要警號)

• 視力突然模糊或下降：影像變形、中心視力下降

這些症狀並不代表已經出現視網膜脫落，但有可能是裂孔或其他眼底病變的警號。視網膜脫落一般不會自行復原，一旦出現上述異常，應盡快接受眼科專科檢查，把握治療的黃金時機，以便及早診斷及適當處理，降低視力受損的風險。

眼底病變的先兆圖（圖片：Shutterstock）

早期微創激光：修補裂孔的黃金時機

雖然視網膜脫落未必能完全避免，但及早發現並處理具風險的視網膜裂孔，有助降低發展成脫落的風險。定期接受散瞳眼底檢查，有助發現部分沒有明顯症狀的裂孔。

目前臨床常用的預防性治療包括：

• 氬激光治療 （Argon Laser）：適用於尚未出現明顯脫落的情況。醫生以微創激光治療裂孔周邊位置，利用激光產生的熱能使組織形成輕微凝固，促使裂孔周圍形成穩固的黏附，減少液體滲入視網膜下方的機會。治療時間較短，亦可於診所進行。

• 冷凍治療（冷凝術 Cryotherapy）： 若裂孔位置較為偏遠或特殊、激光難以精準到達，眼科醫生會考慮以冷凍探針於眼球外壁進行冷凍，透過低溫在裂孔邊緣誘發組織反應，使視網膜與眼球壁形成黏附。

兩種方法的目標相同：在適當情況下於裂孔周圍形成黏附，以降低進一步發展成視網膜脫落的風險。

哪些人較容易出現視網膜裂孔？

• 高度近視者（一般指近視約 500 至 600 度以上，或眼軸較長者）：眼軸拉長導致視網膜變薄，出現裂孔與脫落的機會明顯較高。

• 中老年人： 隨著年齡增長，玻璃體自然液化與退化較為常見。

• 曾有眼部創傷或接受過眼科手術者： 如曾受外力撞擊，或做過白內障等大型眼科手術。

• 有視網膜病變家族史者： 過去曾有單眼視網膜裂孔 / 脫落紀錄，另一眼睛出現相關問題的風險也會提升。

值得注意的是，視網膜裂孔及脫落近年呈年輕化趨勢，年齡並非唯一判斷因素。不論年齡，一旦出現突發性視覺異常，都應盡快安排眼底檢查，切勿掉以輕心。

視網膜裂孔≠視網膜脫落，把握激光修補的黃金時機

視網膜裂孔不等於視網膜脫落，但兩者之間往往只有一步之遙。及早在裂孔階段介入，以簡單的微創激光修補，有助降低演變成脫落的風險；一旦發展成大範圍的視網膜脫落，不但可能需要進行手術，視力恢復效果亦可能大打折扣，難以回復至病發前的狀態。

守護視力，從定期檢查開始

守護視力沒有捷徑，建議定期進行全面眼科檢查，尤其是散瞳眼底檢查，讓眼科醫生及早掌握眼底狀況。只要定期留意視覺變化，並在出現異常時及早接受檢查及處理，有助降低視網膜裂孔進一步發展的風險。

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