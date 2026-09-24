胃部冷知識：原來胃酸能腐蝕金屬？一招幫你抗胃痛！

你以為個胃只係一個普通裝嘢食嘅袋？但原來裡面嘅胃酸可以腐蝕金屬！？而且容量超大，可以放大十幾倍！？



以下為你拆解4個超意外嘅胃部冷知識，幫你一次搞清楚呢個精密器官點運作。睇完之後，就會明白點解日常一啲看似好普通嘅習慣，都會影響胃部健康！

4大胃部冷知識 了解胃部奧秘

1）胃酸可腐蝕金屬？

胃酸酸度極高，pH值大約1.5至3.5，足以腐蝕部分金屬。胃部有胃黏膜保護，會分泌黏液形成一層「牆壁」，防止胃酸直接侵蝕胃壁。呢啲黏膜細胞大約每2至4日就會更新修復一次。如果長期受刺激，例如煙酒刺激，經常熬夜、作息不定，暴飲暴食或過度空腹等，黏膜就會變薄甚至受損，就容易出現胃部不適。

2）胃原來識得放大縮小？

胃係一個彈性超強嘅囊狀器官。空腹時容量大約50至100毫升，食完飯可以擴大到1200至1600毫升，極端情況甚至去到4公升。消化完之後又會縮返原來大小。大胃王其實就係將呢種「放大能力」發揮到極致。不過長期暴飲暴食會令胃壁彈性變差，增加黏膜負擔，容易引起消化不良、胃脹氣、胃痛或者胃酸倒流。

3）下食道括約肌猶如「會守門的神奇橡筋」？

下食道括約肌位於食道同胃部交接處，扮演「守門員」角色。吞嚥時會瞬間放鬆，等食物入胃後就會關閉，防止食物同胃酸倒流。但食太飽太快、著過緊嘅衫、食飽即刻躺平，或者食高脂肪食物、朱古力、薄荷、咖啡因、酒精等，都有機會令呢條「橡筋」偷偷放鬆，出現胃酸倒流，引起火燒心嘅灼熱感。

4）自帶最強生理時鐘？

胃液分泌會跟住你長期嘅作息出現週期性高低，方便消化食物。大約喺固定食飯時間前 30分鐘就會開始準備，準時釋放飢餓訊號。如果用餐不定時定量，胃酸同消化酶喺冇食物中和時就會持續刺激胃壁，容易造成損傷。

胃部睇落係個普通裝嘢食嘅袋仔，其實藏住咁多奧秘！

胃部不適時好時壞？真正修復要360°全面護胃

睇完以上關於胃部嘅冷知識，有冇發現，其實好多日常習慣都有機會影響胃部健康？

如果你經常或者間歇性出現消化不良、胃酸倒流、火燒心、胃脹、胃氣呢啲不適症狀，可能代表你而家食緊嘅藥只可以暫時舒緩，但並未能針對問題根源，真正改善胃部健康！

想真正改善各種胃部不適，就要由修復胃部開始，做到真正嘅360°全面護胃。

長遠改善胃部不適！選對胃藥：緩解不適＋護胃

胃酸負責殺滅細菌同分解食物；胃黏膜就係保護胃壁嘅「保護屏障」，會覆蓋喺胃壁表面，分泌黏液中和胃酸，避免胃酸傷害胃部。但如果經常胃酸過多，胃黏膜就會變得好脆弱，引起唔同形式嘅胃部不適。

正確護胃要由胃黏膜健康做起，選擇含「氯化鉀基蛋酸鋶氯化物（維他命U ）」藥物，能協助於胃壁形成保護層，令胃部喺溫和嘅保護下進行自我調整，維持日常機能穩定。近年有人選擇食用坊間嘅胃部保健品養胃，但要對症下藥，我哋當然要選擇有效中和胃酸，迅速緩解胃部不適，促進消化，同時可以修復受損胃黏膜嘅胃藥產品。

好多日常習慣都有機會影響胃部健康！想改善各種胃部不適，就要由修復胃部開始。

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配方不僅能快速緩解各種胃部不適，亦有助於修復受損胃組織，靠着抑胃酸、止胃痛、助消化、修復胃黏膜，可以360°全面護胃！同時，藥片帶有淡淡紫菜、海苔清香，即使直接吞服，口腔內亦不會留下濃烈藥味。

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