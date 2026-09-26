劉歡病逝│國家級歌王享年63歲　生前受骨壞死折磨　醫生揭4大症狀

內地國家級歌手、著名音樂家劉歡於9月25日上午在上海病逝，享年63歲。對外經濟貿易大學9月26日發布訃告，證實這位唱過《好漢歌》《我和你》的歌王悄然離世。家屬或校方暫未有公布劉歡死因，但這位曾站上北京奧運開幕式、堅持真唱的藝術家，生前曾受「不致命、卻把人熬乾」的股骨頭缺血性壞死（骨壞死）長期折磨：他於2004年意外受傷，到2009年確診、2010年接受人工髖關節置換，再到離世，骨頭裏的慢性病痛令他深受困擾。



股骨頭缺血性壞死（Avascular Necrosis）是一種因骨骼血液供應中斷，進而導致骨細胞壞死的嚴重關節病變。當供應股骨頭的微血管網遭到阻塞，骨質會逐步失去營養滋養，進而變得極度脆弱，甚至引發微小骨折與關節面塌陷，這不僅會造成髖關節劇烈疼痛，更會嚴重破壞日常行走能力。



內地著名音樂家劉歡於2026年9月25日在上海病逝，享年63歲，他生前受到「右側股骨頭缺血性壞死」折磨。（網上圖片）

內地著名音樂家劉歡於2026年9月25日在上海病逝，享年63歲，他生前受到「右側股骨頭缺血性壞死」折磨。（網上圖片）

劉歡病逝享年63歲 2004年意外受傷埋患病伏線

據對外經濟貿易大學官網訃告，劉歡於1963年8月出生於天津，1991年7月起到校任教，擔任藝術教研室教師、副教授，至2023年9月退休，從教三十餘載。校方評價他「集音樂教育、音樂創作和歌唱於一身，學貫中西，師德高尚」。劉歡除了在音樂教學上有功，他亦是內地國家級的男歌手，於2014年發起並策劃了音樂真人騷節目《中國好歌曲》，並出任導師；2019年以個人名義捐贈資金，與湖南廣播影視集團芒果V基金共同設立「劉歡原創音樂公益金」。

劉歡的骨骼健康問題最早可追溯至2004年籌備個人演唱會期間，當時其右腿意外受傷，但當時沒有足夠重視，未有全面治理。直至2009年，他到美國陪同女兒讀書時，因右腿劇烈疼痛前往醫院檢查，才被正式確診為右腿股骨頭缺血性壞死，且病情當時已發展至中晚期。

劉歡除了在音樂教學上有功，他亦是內地國家級的男歌手。（網上圖片）

劉歡的骨骼健康問題最早可追溯至2004年籌備個人演唱會期間，當時其右腿意外受傷，但當時沒有足夠重視，未有全面治理，至2009年病發。（網上圖片）

劉歡曾公開形容該病症的體感：「髖骨頭這個頭癟了，與這個槽有點合不上。」病情嚴重時，他連下床正常行走都極為困難，甚至需要依賴拐杖代步，對日常生活與舞台表演造成極大限制。為了緩解病情，劉歡於2010年接受了右腿人工髖關節置換手術，術後體重曾從87公斤驟降至70公斤。儘管手術成功改善了其行動能力，但此病症長年消耗其鬥志與體能，對其個人健康持續帶來負擔。

劉歡曾公開形容患病感受：「髖骨頭這個頭癟了，與這個槽有點合不上。」病發嚴重時，他連正常下床行走都極為困難，甚至需要依賴拐杖代步。（網上圖片）

劉歡曾公開形容患病感受：「髖骨頭這個頭癟了，與這個槽有點合不上。」病發嚴重時，他連正常下床行走都極為困難，甚至需要依賴拐杖代步。（網上圖片）

解構「骨頭缺血塌陷」病理機制

根據美國梅奧診所(Mayo Clinic)的權威醫學資料，缺血性壞死主要發生於骨骼血液循環受阻時。股骨頭作為承受全身重量的核心關節，若微血管網發生阻塞，骨細胞便會因缺乏氧氣和養分而逐漸壞死，病程通常持續數月至數年。

股骨頭作為承受全身重量的核心關節，若微血管網發生阻塞，骨細胞便會因缺乏氧氣和養分而逐漸壞死，病程通常持續數月至數年。（AI生成圖片）

關節痛還是血管病？切勿忽視早期警號

股骨頭缺血性壞死主要成因包括外傷、酗酒或過量使用類固醇，導致供應關節之微細血管閉塞。此外，全身血管病變及代謝異常亦可能加劇微循環障礙，股骨頭壞死早期往往無明顯徵狀，但隨病情發展，患者會在承重時感到臀部、腹股溝或大腿前側出現深層鈍痛。

常見4大症狀：

1.腹股溝、臀部或大腿前側出現持續性疼痛



2.行走、上樓梯或負重時痛楚加劇



3.髖關節活動範圍受限（如難以盤腿）



4.病程後期即使休息或躺下時仍感到關節痠痛



若出現上述徵狀，應儘早求醫進行X光或磁力共振掃描（MRI）檢查。