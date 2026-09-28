深化大灣區協作「一所一中心」推動臨床研究與醫療創新

粵港澳大灣區國際臨床試驗所（GBAICTI，試驗所）與粵港澳大灣區國際臨床試驗中心（BAY TRIAL，試驗中心）於今日（28日）召開記者會，宣布在河套「一區兩園」的「一所一中心」架構下，大灣區跨境臨床試驗及醫療創新取得多項實質突破，正加速推進香港邁向國際醫療創新樞紐。



緊扣特區與國家戰略 河套協同發揮樞紐功能

是次協作深度契合香港特區政府的長遠施政藍圖。《香港特別行政區經濟和社會發展第一個規劃（2026–2030年）》（「香港五年規劃」）明確將建設醫療創新體系列為核心政策方向，提出透過深化河套深港科技創新合作區的臨床研究協同，推動大灣區醫療健康領域的高質量發展。

與此同時，《行政長官2026年施政報告》亦提出特區政府正全速推進醫療體制革新，包括籌備成立「藥物及醫療器械監督管理中心」，並落實分階段推行新藥「第一層審批」機制，旨在打通新藥研發、註冊及應用的完整產業鏈。「一所一中心」在此政策框架下發揮橋樑功能，主動配合藥械審批制度改革，協助國內外尖端科研成果加快轉化落地，同時精準對接國家《十五五規劃》中發展生物醫藥與醫療器械新興產業的重大戰略部署。

搭建一站式服務平台 破解跨境臨床研發瓶頸

為實質推動大灣區臨床資源互通，雙方於2025年12月正式建立「大灣區臨床試驗協作平台」。該平台針對生物醫學企業及研究機構在跨境研發過程中常遇的監管差異與協調痛點，建立了高效的常態化運作機制。

目前，平台能夠按照具體項目的實際需求，提供全鏈條的一站式支援服務，業務範圍涵蓋監管策略諮詢、大灣區內臨床研究中心精準配對、跨境多中心試驗的統籌規劃，以及受試者招募等關鍵環節。這一機制的確立，不僅有效提升了跨境臨床試驗的推進效率，亦為大灣區構建區域性示範臨床試驗網絡打下堅實基礎。

產學研協同展現成效 ３大跨境項目迎突破進展

(左起) 醫克生物集團聯合創辦人兼行政總裁金俠博士、希華醫藥有限公司創辦人林順 潮教授、粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇教授、粵港澳大灣區國際臨床試驗 中心主任李鎰沖博士、香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院放射診斷學系張伊華助理教 授、深圳灣實驗室資深研究員彭旗宇博士。

記者會現場邀請了多位深港學術界及生物醫學業界代表，詳細分享了借助「一所一中心」機制所取得的示範性成果：

腦科學高階影像轉化：



香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院放射診斷學系助理教授張伊華，聯同深圳灣實驗室資深研究員彭旗宇博士，介紹了雙方合作研發的「可穿戴式腦部正電子發射斷層掃描（PET）系統」。該項目充分展現了深港在高端精密醫療儀器與臨床轉化上的互補優勢，大幅縮短了神經退行性疾病研究從實驗室原型開發邁向臨床驗證的週期。

愛滋病治療性疫苗試驗：



醫克生物集團聯合創辦人兼行政總裁金俠博士指出，公司自2025年7月與「一所一中心」簽署合作備忘錄以來，在推進具備治癒潛力的愛滋病病毒治療性疫苗方面進展迅速。在協作網絡的協助下，項目除順利在香港威爾斯親王醫院的香港中文大學一期臨床中心開展第一期臨床研究外，目前正全面籌備並啟動橫跨北京、天津、鄭州、成都、重慶、南京、廣州、深圳及香港等九大核心城市的第二期多中心臨床試驗。

腫瘤與眼科新藥跨境落地：



希華醫藥有限公司創辦人林順潮教授分享了公司自2026年7月簽署合作備忘錄後的最新進程。該公司目前正大力推動針對轉移性乳癌及老年黃斑病變創新療法的跨境多中心臨床試驗。林教授強調，透過「一所一中心」的樞紐對接，本地企業能夠高效接觸大灣區龐大的病人群體，並整合區域內頂尖的臨床資源，顯著提升了新藥臨床試驗的可行性與執行效率。

匯聚全球頂尖智庫 首屆「CARE Summit」11月登場

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇教授在總結時表示，香港擁有健全的法治體系、與國際接軌的臨床監管標準及深厚的全球科研網絡；而大灣區內地城市則具備廣泛的臨床應用場景、龐大的患者群體以及成熟完備的生物醫藥產業鏈。兩地優勢相輔相成，是香港確立國際醫療創新樞紐地位的核心底氣。

粵港澳大灣區國際臨床試驗中心主任李鎰沖博士亦指出，「一所一中心」自2024年11月成立以來緊密攜手，成功將河套的制度優勢轉化為研發動能。雙方未來將持續發揮區域協同效應，提升高質量臨床研究成果轉化能力。

為進一步加強國際學術對話，雙方正式宣布將於2026年11月4日至5日，在香港會議展覽中心舉辦首屆「臨床研究卓越與創新高峰會（CARE Summit 2026）」。屆時將邀請來自粵港澳大灣區、澳洲、韓國、新加坡、馬來西亞及英國等地的醫療領袖、監管專家及產業界翹楚，共同探討全球臨床試驗的最新趨勢與法規革新。

展望未來，試驗所與試驗中心將持續加大科研基礎設施投入、深化專業人才培育，並優化深港兩地臨床試驗資源的無縫對接，加速讓更多尖端科研成果轉化為臨床治療方案，惠及廣大患者。