起身眼腫面腫？告別繁瑣祛濕茶！澳洲科研助港人擺脫濕熱毒

回南天、長期待在冷氣房、愛飲凍飲、熬夜加班，這些幾乎是香港人的生活日常，背後隱藏的健康代價卻常被忽略。體內「濕氣」積聚，不單令人感覺疲倦、浮腫、胃脹，更可影響新陳代謝。女性健康品牌Y.IMPRESSION因貝森憑藉草本漢方系列，榮獲《健康Easy卓越保健品牌大獎 2026》「卓越祛濕保健品牌大獎」。面對廣大港人的健康困擾，品牌主打以科學數據為基礎，結合天然草本的健康解決方案，將科研轉化為全方位的健康管理。



90%女性曾受健康問題困擾

根據世界衛生組織的數據顯示，全球有高達 90% 的女性一生中至少會經歷一次健康困擾，卻有 70% 的人因找不到值得信任的解決方案而選擇默默忍受。因貝森致力於切實解決現代女性在私密護理與日常健康上的痛點，產品涵蓋女性全周期健康管理系統，以「用科技引領女性健康」為使命，結合臨床數據、科學研發與天然成分，協助女性全面提升健康狀態。

都市人「濕氣重」是亞健康警號

現代人飲食重口味、愛喝冷飲、經常熬夜，加上身處高濕度環境，體內「濕熱毒」容易積聚，導致新陳代謝減慢。常見症狀包括睡眠不佳、精神不振、眼腫面腫、胃滯肚脹、身體浮腫（俗稱「濕胖」），甚至筋骨濕痛等慢性健康問題。

8大草本精萃 科學濃縮每日一粒

因貝森的明星產品「輕濕靈膠囊」專為都市人設計，採用天然植物膠囊與濃縮配方，精選黨參、茯苓、黃芪、赤小豆、白芷、白朮、桑白皮、薏仁等 8 大天然草本精萃，並導入水酵雙提技術，提升有效成分的吸收與利用率。

藝人陳敏之用後都大讚「輕濕靈膠囊」有效減輕浮腫。

產品預期效果涵蓋五大範疇：祛濕排毒，清除體內多餘濕邪，促進整體血液與氣血循環；改善消化，減少胃滯肚脹、緩解腹脹不適；促進新陳代謝，加速身體代謝過程。此外，產品亦能減輕浮腫，改善濕胖問題；並舒緩筋骨濕痛，提升關節與肌肉舒適度。日常調理只需每天一粒，溫和調理體質，徹底告別每天繁瑣煮祛濕茶的日子。

品牌的另一亮點產品「斷黃排濁膠囊」。

主打以三階靶向技術從根源清除毒素，徹底阻斷黃氣再生鏈條。透過加速脂毒代謝以抑制泛黃，並藉由綠原酸阻斷糖化損傷，並結合熊果苷集中分解黑色素。多重高效成分能徹底清除體內濕毒、趕走濕肥水腫，同時擊退肝型黃氣，達致提亮膚色的效果。

女性全周期健康管理 從私密修護到補鐵抗衰

除了輕濕靈，因貝森亦推出多款產品，涵蓋女性多元化的健康需求。

私密修護系列針對因壓力或荷爾蒙波動導致私密問題的女性設計，其中「草本益生私密修護凝膠」添加玻尿酸、泛醇、蘆薈原汁及 5 大專利益生菌等成分，實現「抑菌、修護、養」三位一體，長效鎖水並可在 30 分鐘內有效緩解瘙癢。

陳敏之亦推介另一款「女性私護益生菌」產品。

另一款產品女性私護益生菌，則富含蔓越莓果粉、專利乳酸菌群及有機硒等，調節陰道與泌尿系統微生態，抑制有害菌繁殖並提升局部免疫力，對預防 HPV 持續感染具有臨床級輔助防護效果。

卵巢抗衰膠囊結合 VINOGRAPE® 專利葡萄提取物、還原性輔酶 Q10 與活性葉酸等高效逆齡成分。臨床實證能調節激素平衡、改善卵巢早衰與多囊卵巢綜合征（PCOS），緩解經期與更年期不適，並優化備孕環境，照顧女性不同生命階段的健康需求。

補鐵產品採用新型多元螯合鐵技術，以甘氨酸亞鐵與維他命 C 的黃金配比，使生物利用率提升 3.2 倍。搭配葉酸與 B 群「造血三劍客」，科學精準補鐵且不易造成腸胃道刺激，有效幫助女性告別疲勞、提升能量轉化效率。此外，品牌亦推出「纖體多元能量飲」與「冰白蕃茄酵母飲」等系列，兼顧體重管理與美白保養等多元需求。

結合天然與科技 重拾自信生活

Y.IMPRESSION 因貝森計劃於香港進一步擴展實體門市，並深化國際市場布局。品牌亦將與澳大利亞 GARVAN 生物研究所團隊攜手開啟「南半球實驗室」，持續以科研創新守護女性健康。都市人生活繁忙，但眼腫、疲倦、胃脹等看似小問題，可能是身體發出的健康警號。適時關心自身狀況，挑選適合自己體質的營養補充品，都能有效改善亞健康狀態，別錯過重拾健康輕盈生活的機會！

Y.IMPRESSION 因貝森

銷售點：專門店及指定萬寧

專門店地址：香港中西區金鐘道93號 Lab Loncept 1樓 F09鋪 (電話: 69033666)

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