9成港人曾受關節痛困擾？避開2大傷骨食物　1招快速逆轉關節勞損

無論是落樓梯時膝頭發出「卡卡」聲、久坐後腰背痠痛，還是運動後感到關節不適，這些日常小毛病可能已為你的關節健康響起警號。數據顯示，高達9成港人曾受關節痛困擾！



很多人以為關節痛純粹是年紀大退化，但其實日常飲食習慣也是一大元兇。要擺脫痛的循環，除了戒口，更要懂得如何正確「補骨健肌」。

戒口自救！2類常見食物竟加劇關節問題 隨時愈食愈痛

很多人面對關節痛，第一時間會想到食止痛藥或補充品，卻往往忽略了日常飲食可能正是引發痛症的「元兇」。經常進食某些食物，會令軟骨磨損加快、關節腫痛、僵硬等不適感更明顯。因此，想要有效保護關節，日常生活中應盡量避免以下兩類容易加劇關節負擔的食物：

高醣食物：過量攝取醣分會引發身體產生過多不適物質，令關節腫痛問題更明顯。此外，高醣容易導致體重上升，大幅增加膝關節所承受的壓力。

油炸與高脂加工食品：這類食物富含飽和脂肪、反式脂肪以及「醣化終產物（AGEs）」。它們會加重身體負擔，從而加速軟骨老化與磨損。

藥劑師推薦！單靠避食不足夠 修補軟骨＋強筋肌才是出路

避開上述食物雖然能減輕關節負擔，但對於已經造成的勞損，單靠「戒口」顯然無法修復已流失的組織。市面上很多關節產品只針對單一補軟骨的功效，無法全面解決勞損問題。

隨住年紀增長或過度勞損，肌肉會失去「抓力」，筋腱亦會失去「韌力」。當筋肌再無法穩固支撐，關節構造就會鬆散，一受力便產生痛楚。這種情況更會形成惡性循環：關節受壓後會加速軟骨磨損，最終造成更嚴重的結構性破壞。因此若只單一補軟骨，依然會感到關節乏力與疼痛。 藥劑師推薦，除了止痛，護關更要從根源着手，同時兼顧關節、軟骨、筋腱與肌肉的健康，才能達至持久的防護！

註冊藥劑師Chris推薦選擇同時兼顧關節、軟骨、筋腱與肌肉的關節配方。

德國科研「Joint GTS」9大成分 醫學級雙管齊下

由100%德國製造、採用歐洲優良製藥規格GMP嚴格生產的「GLOBALab Joint GTS 醫學級關節筋肌配方」，正是專為關節及筋腱勞損設計的全方位修復方案。它蘊含9大黃金活性成分，配方遠超一般單一產品：

• 醫學級硫酸鹽葡萄糖胺 ＋ 德國「雙核心」生物活性膠原蛋白肽（BCP）：不但能高效補充軟骨成分、延緩退化，其獨家專利成分更能靶向式強化筋腱、韌帶及肌肉，真正做到「補軟骨、更強筋肌」。相比市面一般鹽酸鹽葡萄糖胺，其「硫酸鹽形態」吸收力更強、保護更持久。

• 專利齒葉乳香提取物 ＋ 晶球薑黃素：做到即時抗炎抗腫痛、止痛及舒緩紅熱不適的極佳效果，快速減輕關節負擔。

其他關鍵成分：

• SAMe 止痛酵母：天然舒緩痛楚

• 軟骨素：增加關節潤滑度

• 天然紅海藻鈣：補充骨質所需

• 維他命 D3：促進鈣質吸收

• 九大成分協同作用，全面照顧關節、軟骨、筋腱與肌肉。

星級用家吳鎮宇推薦！用家實證 1個月重建有力關節

連星級用家吳鎮宇都極力推薦的「GLOBALab Joint GTS醫學級關節筋肌配方」，獲得高度用家認可！調查數據顯示，超過95%用家認同其漸進式的顯著功效：

• 服用1星期：達至天然止痛，「關節痛」及「筋骨痛」情況大幅降低。

• 服用1個月：關節變得更靈活，肌肉力量顯著提升，成功重建堅固有力的關節！

針對想預防退化及作日常保健用途的人士，建議每日飽肚後服用2粒；至於需要加強修復，或者本身患有五十痛、腰背痛、半月板損傷及嚴重勞損的人士，則建議每日飽肚後服用3至4粒。產品採用素食膠囊設計，每盒共有60粒。

限時優惠！把握機會逆轉關節年齡

想要擺脫關節痛楚，重新找回靈活感覺？現在正是入手好時機！由2026年10月9日至10月22日期間，「GLOBALab Joint GTS 醫學級關節筋肌配方」推出限時9折優惠，平均每盒只需$269.1（原價$299／盒）。於萬寧及3ChemBio網店有售，立即把握優惠，為關節做好日常保養！

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