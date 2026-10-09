40歲男睇直線變彎 揭嚴重糖尿病黃斑水腫

自覺健康，不代表眼部健康無虞。長期忽視高血糖可無聲損害視力。眼科專科醫生駱映晴提醒，不少中年患者疏於驗身，直至視力變形或受損才求醫，發現糖尿病黃斑水腫或上眼已趨嚴重。駱醫生解釋，糖尿上眼是糖尿病引起的視網膜病變，早期可先影響眼底血管，但若病變未波及黃斑區，患者未必即時察覺視力變化。「但黃斑水腫就不一樣，因為黃斑區是視網膜中心的位置，也是視力最重要的區域，一旦有黃斑水腫就會即時導致看東西受到影響，一般比糖尿上眼更快和更明顯。」



當出現黃斑水腫，視力受損，常見的情況包括視野變矇，視野中間有一團黑影，或者直線變彎曲或變形。「至於變矇等情況有多壞，就視乎黃斑水腫、滲血等的程度。雖然它在早期已經有機會影響視力，但因為我們有兩隻眼會互補視力，部分病人只有其中一隻眼受影響，就未必可即時察覺。」駱醫生說。

在臨床上接觸不少深刻個案，其中不乏正值事業黃金期的40至50歲人士，因不知自己患有糖尿病而延誤診斷。曾有一位患者自以為很健康，從未做過身體檢查，完全不知自己早已罹患糖尿病；直至某天突然發現中央視力急劇轉差、「睇直線變彎曲」，甚至單眼視物時出現盲點，求醫後才驚覺眼底已出現嚴重的糖尿病黃斑水腫。而黃斑水腫並非一次治療便可完全解決的問題，而是需要長期管理的慢性眼疾；患者需按醫生建議持續覆診及治療，否則病情有機會復發，甚至造成不可逆轉的視力損害。

新一代高劑量長效眼底針

治療方面，傳統處理黃斑水腫用激光治療，屬於光凝固及消融程序，會在視網膜相關部位產生微小疤痕；雖然能幫助控制病情，但整體改善效果往往有限，因此現今臨床上已較少使用。駱醫生指目前黃斑水腫的第一線治療已普遍轉為眼內注射「抗血管內皮生長因子」（Anti-VEGF，俗稱「眼底針」）。藥物直接注射入眼球內部，好處是不會對視網膜結構造成破壞或遺留疤痕，能精準中和眼底過剩的 VEGF 因子，從根源抑制不正常血管增生與滲漏。近年國際文獻及臨床數據均證實，眼內注射藥物對控制水腫及挽救視力的效果理想，而且整體安全性非常高。

隨著醫療科技進步，眼底針治療正朝長效方向發展。近年本港已引入新一代高劑量長效針劑，有助在治療初期更迅速控制病情及改善黃斑水腫。起始治療一般會先打三針，每月一針，先讓黃斑水腫快速消退並穩定眼底狀況；其後醫生會視乎患者的黃斑水腫程度及視力改善情況，逐步將注射間隔拉長，部分穩定個案甚至可延長至每6個月才補打一針，令治療更具彈性且兼顧生活質素。

早期的針劑藥效較短，患者往往每隔1至2個月便須打針一次以維持療效，而且頻繁的注射確實為患者及家屬帶來沉重經濟負擔及身體壓力。現時新一代高劑量長效治療，注射間隔最長可延長至每6個月一次，大大減低打針次數、時間、開支及照顧者和患者的壓力。

視力好轉不代表痊癒

黃斑水腫需要長期管理的慢性眼疾。患者在接受眼底針治療後，即使視力有所改善，亦不代表永久痊癒，切忌自行停止覆診或中斷治療。由於眼底微血管病變依然存在，黃斑水腫極易復發；若等到視力再度急跌才求醫，受損的感光細胞可能無法回復至原本水平，造成不可逆轉的視力缺損。因此，視力改善應理解為病情正在受控，而不是治療終點。駱醫生提醒患者應按眼科醫生建議定期覆診，持續監察黃斑厚度、視力變化及治療反應；同時亦要控制好血糖、血壓和血脂，從根本上減低黃斑水腫復發及惡化的風險。建議市民可利用阿姆斯勒方格表每日檢查眼睛，若看出來的直線變彎曲或變形任何異常，應盡快見眼科醫生作詳細檢查。

阿姆斯勒方格表可作日常自我檢查工具，如方格線條有否變形、變彎、模糊或出現黑影；應盡快求診。