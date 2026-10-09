今年流感併發症又急又惡 醫：治療藥物及儲備更多選擇

流感年年有，但今年特別厲害，至今已有多宗兒童流感出現嚴重併發症的個案，更有兒童不幸死亡。亞洲兒童傳染病學會（ASPID）前主席及執行委員、世界兒童傳染病學會（ASPID）亞洲區理事、兒童免疫過敏及傳染病專科醫生關日華表示，暫時所見或關乎三大原因：

1. 距離去年2025-26年注射流感疫苗已有一段時間，香港人口整體疫苗保護力漸降。

2. 「今年年中的流感爆發，不同流感病毒菌株的循環，之前是H1病毒，之後是H3，然後H1又再度流行，這是今年流感感染人數眾多，以致重症比較多的原因之一。這是全球的情況，即使八月時到澳洲開醫學會議，澳洲也正值流感大爆發。」關醫生說。

3. 「另一個原因，現正和大學的專家進行分析，看看會否因為今季度的H3病毒令小朋友的併發症風險增加。例如今年可見，很多時小朋友感染流感後，很快會出現低血壓，甚至敗血症，更嚴重的是併發急性腦炎。這些併發症過往不時會看見，但今年平均較多，出現得也較急，整體情況嚴重。」

他提醒家長，目前0-5歲兒童注射流感疫苗的比率仍偏低，家長應盡快帶子女打流感針。另外要注意：勿過份倚賴快速測試的結果，因擔心部份品牌有「假陰性」情況出現。所以如病者一旦出現流感嚴重病徵應把握時間儘速求醫並予確診流感感染後接受抗病毒藥物治療。

「做快速測試是可以的，但要注意，快測結果陽性當然要小心，即使陰性也要提防會否是假陰性，令家長誤以為沒有感染而掉以輕心。家長最重要的是注意小朋友的臨床病徵、病狀，而不是完全相信快測的結果。例如若小朋友持續不退燒，食慾突然大減，性情有些改變，這些父母一定可以察覺到，必須非常小心。若再加上有嚴重咳嗽，氣促，心跳急促等症狀，更應盡早諮詢醫生意見。醫生可以替小朋友做較準確和靈敏的測試，若果一旦確診流感感染後，醫生會處方抗病毒藥物治療。

關醫生提醒，家長一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、進食困難或有持續抽搐跡象等徵狀出現，就需要馬上召緊急救護車送院。

針對流感的抗病毒藥物方面，現時主要有兩種：傳統流感藥物「奧司他韋」和第二代流感抗病毒藥物「瑪巴洛沙韋 」，關日華醫生指出兩者都能有效對抗流感病毒，當中第二代流感藥物現已批准可處方於20kg或以上人士，同樣需要在流感病發後48小時內使用才能達至最佳效果，「傳統流感藥物奧司他韋需要連續五日，早晚服食一次，即合共服食十劑完成整個療程。但根據經驗，不少家長讓自己和小朋友服藥至第二至三日左右，見症狀減輕，自己和小朋友便沒有服食餘下的兩日。其實這會引起兩個問題：一、控制病毒的效果有機會未達理想，病人體內的病毒數量會再度上升，病情死灰復燃，流感可能再復發。即使病者已痊愈，仍可傳染其他人包括家中長者、其他長期病患者、同學仔等等，對於社區控制流感傳播十分不利；二、病毒抗藥性：就像服用抗生素一樣，如果未完成整個療程或劑量過低，病毒就會暴露在藥物中卻無法被殺死。這會大大增加流感病毒變異並產生抗病毒抗藥性的可能性。」

而第二代流感抗病毒藥物「瑪巴洛沙韋」則只需服食一劑，「第二代流感抗病毒藥物的作用機制，可以減低流感病毒複製的能力，所以可預防傳播，萬一出現流感大爆發，這種作用機制會帶來很大幫助。由於只需服食一劑便可完成治療，對於服藥依循性、自理能力等有問題的病人，無需擔心他們是否可完成療程，也大大減低了照顧者的工作量。在例如護老院，兒童照顧機構、小朋友院舍、學校等群體密集的地方，若能提高治療效果，另外借助抗病毒藥物減低整個環境中的病毒量，亦即有助於減低社區傳播，對整個社會都有好處。」關醫生分析表示。

至於副作用，傳統流感藥物曾有報道，尤其是在兒童和青少年中，與突發的、異常的精神行為有關。第二代流感抗病毒藥物則未有類似的副作用呈報。其他副作用包括服食後腸胃不適，和傳統藥物相仿，出現比率並不高，也極少有嚴重個案。

今年的流感既比過往嚴重，即將來臨的冬天會否出現社區大爆發？關醫生表示很視乎疫苗注射情況，如果社區接種率進一步提升就可以減低大爆發的風險。此外，他認為第二代流感抗病毒藥物可與公營醫療系統抗病毒藥物的儲備有更多選擇。

「在基層健康和流行病學角度，既然除了傳統流感藥物之外有多一個防禦方法可以幫助應對流感，當然值得考慮更新儲備。傳統流感藥物照樣使用，可同時考慮在儲備中加進第二代流感抗病毒藥物。在坊間包括私家醫生、院舍等地方若可處方適合的藥物，減輕醫院和照顧者的壓力，減少流感高峰期的住院人數，對預防及應對流感大爆發有幫助。其實第二代流感抗病毒藥物在中國大陸、日本、香港（主要是私營醫療系統）、台灣、韓國和澳洲等地都已廣泛使用 ，「借鑑國際經驗、主動採納不同治療方案和儲備策略、將防線前移至社區。」關醫生總結表示。