OGAWA慶30周年推尊貴紫色限定系列：智能科技演繹生活美學

全球知名健康生活與智能按摩品牌 OGAWA 正式迎來創立30 周年的重要里程碑。為慶祝品牌深耕健康科技 30 載，OGAWA 隆重推出周年限定尊貴紫色系列，並由旗艦型號 BIOVIS 2.0 5D至臻椅領銜登場。全新限定配色完美糅合現代智能舒壓科技與典雅生活美學，為追求生活品質的顧客打造尊貴、療癒的居家健康空間。



OGAWA 30 年匠心專研‧尊貴紫色限定系列優雅登場

OGAWA Biovis 2.0 5D至臻椅 (零售價: HK$83,800)

由全身按摩延伸至日常放鬆

自 1996 年成立以來，OGAWA 一直秉持以人為本的理念，致力將創新科技融入日常健康生活，為用家帶來更貼心、舒適的放鬆體驗。踏入品牌 30 周年，OGAWA 特別選用典雅沉穩的紫色作為周年主題色彩。紫色在東方文化中寓意「紫氣東來」、祥瑞與福氣；在西方則長久與尊貴、品味及優雅氣質連結，正好呼應品牌 30 年來對健康科技與生活美學的持續追求。

OGAWA 30 周年系列以旗艦按摩椅 BIOVIS 2.0 為焦點，並延伸至多款照顧不同日常需要的健康產品，涵蓋全身按摩、肩頸放鬆及足部護理等範疇，讓顧客可按個人生活習慣選擇合適的產品，將放鬆自然融入生活。系列以柔和高雅的紫色貫穿設計，為產品添上現代家居美學與細緻質感；配合周年限定的紀念意義，讓每件產品不僅是日常健康用品，更是兼具實用功能與生活品味的貼心之選。

旗艦 BIOVIS 2.0 領銜‧呈獻專屬居家按摩體驗

作為 30 周年紫色限定系列的焦點，BIOVIS 2.0 以沉穩星耀紫色配搭細緻金色元素，呈現優雅而有層次的設計。金色細節為整體增添溫暖質感，讓按摩椅自然融入現代家居空間，成為兼具功能與品味的生活傢具。

結合 OGAWA 智能舒壓科技及全身按摩體驗，BIOVIS 2.0 可照顧忙碌都市人於日常生活中累積的疲勞。無論是工作後稍作休息，還是週末留在家中享受個人時光，用家都可按當下需要，享受更舒適、自在的按摩體驗。

OGAWA BIOVIS 2.0 5D至臻椅，盡顯體貼品味。備有 12項專利技術，業界全球首創 5D 景天機芯，大幅提升按摩範圍，具備精準人體工學與智能感應，結合力度感知及人體曲線自主適應功能，實現零停頓換向按摩，細緻貼合身體每一寸需要。配合兩段式柔性導軌動態調整角度，由頭頸延伸至坐骨反射區，帶來更全面、更深層的仰躺舒適體驗。Sense Tag 體感智能探測 結合 A.I.精準定位痛點，根據肌肉疲勞度身訂制個人化按摩程式，並透過身體耐受力檢測智能優化手法，徹底紓緩日常積累的疲勞。椅身內置 Monster 360° 專業音響，配備 174Hz, 285 Hz 及417 Hz，加上香薰功能，營造沉浸式感官享受，讓每一段 ME TIME 都更投入、更放鬆。

足輕盈 Lite Feet 按摩器 從雙足開始，找回輕盈步伐

足輕盈 (零售價: HK$3,680)

全新足輕盈 Lite Feet 智能足部按摩器 外形小巧，專為居家日常使用而設，讓用家在工作後或休息時，為雙足留下一段舒適的放鬆時間。產品結合三排足底按摩滾輪、360° 氣壓包覆及 42°C 溫熱功能，針對前掌、腳心及腳跟等位置，並以由腳背延伸至足踝的節奏式氣壓包覆，帶來更細緻的足部按摩享受。產品設有「輕柔放鬆」、「日常紓緩」及「活力喚醒」3 種智能按摩模式，用家可按當日需要選擇合適的按摩節奏及力度，輕鬆將足部護理融入每天的生活習慣。

2滿足 Pro 網店限定紫色 由小腿至足底的全面放鬆

2滿足Pro 網店限定紫色 (零售價: HK$7,980)

2滿足 Pro足部按摩器結合多功能下肢按摩配置，照顧久坐、久站、步行、運動，以及穿著高跟鞋後的日常下肢繃緊需要。分體式機身設計可靈活拆開使用，上節可獨立使用於膝蓋、小腿、大腿、手臂及足部等不同部位；安裝於主機時可自動充電，拆下後亦可靈活使用，方便家人同時共享按摩時光。產品採用智能揉捏、氣壓包覆、三段溫熱及三段式足底按摩，透過矽膠按摩頭、氣壓與足底滾輪的配合，提供由小腿延伸至足底的多重按摩感受。另設「放鬆安睡」、「舒活養護」及「深度釋壓」3 種預設模式，讓用家按不同生活節奏及個人喜好，享受更貼近需要的下肢放鬆體驗。

肩頸舒壓帶 放下緊繃，找回輕鬆節奏

肩頸舒壓帶 (零售價: HK$2,680)

全新肩頸舒壓帶，專為長時間使用電腦、低頭使用手機及肩頸容易繃緊的都市人而設。產品採用貼合肩頸線條的 U 型設計，配備 3D 溫和揉捏技術，透過仿人手的揉捏動作，針對肩頸及斜方肌位置帶來更細緻的按摩感受，讓用家於工作後、通勤途中或家中休息時，隨時享受舒適放鬆時刻。肩頸舒壓帶設有 24° 斜推揉捏手法，配合 42°C 溫熱功能，為肩頸帶來溫暖舒適的呵護；同時採用無線便攜設計，提升日常使用的便利性。無論短暫小休，還是於繁忙一天後好好放鬆，肩頸舒壓帶均能成為都市人隨時可用的個人舒壓好幫手。

背舒逸按摩背墊 全方位「保背」舒展，重拾輕盈日常

背舒逸 (零售價: HK$4,980)

現代都市生活節奏緊湊，肩頸僵硬與腰酸背痛已成為日常困擾。全新背舒逸按摩背墊直擊深層痠痛點，配備「3D 專利摩術手科技」，以夾揉手法細緻揉捏斜方肌，配合11cm 可調升降幅度，精準貼合不同身形頸部曲線。結合 4 個背部按摩頭定點揉按、兩側氣囊夾捏及溫暖熱敷呵護，全方位釋放脊背與腰臀積累的壓力，隨時為家居休閒與辦公日常注入煥然一新的活力。