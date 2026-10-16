港人於深圳酒店房間赤腳行 入住後驚現灰甲疑真菌感染 5招預防

近日有網民於社交平台Threads發文分享，指自己上個月前往深圳酒店 staycation 期間，曾赤腳在房間地毯上行走。豈料返港約一星期後，腳趾甲竟開始變灰、變厚，並出現類似死皮的症狀。該網民查閱資料發現地毯上的真菌極為頑固且難以根治，對此感到非常懊悔，特意發文呼籲大家引以為鑑，切勿重蹈覆轍。



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為什麼赤腳在酒店房間行走，腳甲會出現這變化？

赤腳在酒店房間的地毯上行走，腳甲出現變灰、變厚、堆積死皮等變化，主要有以下幾個原因：

1. 酒店地毯是真菌的溫床

地毯纖維極易積聚歷來住客脫落的皮膚角質碎屑，加上房間內若通風不良或濕氣較重，極易滋生皮膚癬菌，真菌孢子能在地毯深處存活數月之久。

2. 赤腳摩擦促進真菌附著

當赤腳在地毯上行走時，雙腳皮膚與地毯纖維產生摩擦，地毯上的真菌孢子會順勢轉移並附著在腳底皮膚、趾甲邊緣或甲縫中。

3. 濕熱環境誘發真菌萌發

真菌需要「濕氣與溫度」來生長。洗澡後如果沒有完全擦乾腳趾縫，或赤腳行完後立刻穿上不透氣的鞋襪，雙腳形成的悶熱環境會迅速「激活」這些真菌孢子。

4. 真菌分泌酵素侵蝕角質，破壞趾甲結構

真菌會分泌角質分解酵素，溶解並侵蝕腳底皮膚與指甲的角質層。當真菌從趾甲邊緣或甲溝深入甲床後，會大量繁殖並堆積代謝廢物，導致趾甲出現變灰/變黃、結構增厚、變脆碎裂以及甲下堆積死皮（即典型的「灰甲/甲癬」徵狀）。

5. 指甲缺乏血管分佈，人體免疫難以自癒

趾甲本身是由堅硬的角蛋白組成，且內部沒有血管分佈，人體內部的免疫細胞與抗體無法直接抵達甲床深處殺死真菌。一旦真菌在甲床「扎根」，就會持續惡化且極難自然痊癒。

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如懷疑感染，建議採取以下解決方法：

1. 盡快就醫診斷：尋求皮膚科醫生協助，進行真菌培養或顯微鏡檢查，確立診斷，避免誤用藥物。

2. 外用抗真菌藥膏/藥水：若症狀較輕微，可使用醫生開立或藥劑師推薦的抗真菌塗劑，深入甲床抑菌。

3. 口服抗真菌藥物：若感染範圍較大或多隻指甲受感染，通常需要遵醫囑服口服藥，療程一般需數月。

4. 徹底消毒個人物品：將曾接觸腳部的鞋襪清洗乾淨，並使用殺菌噴霧或消毒劑處理；嚴重污染的舊鞋襪建議直接淘汰。

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一般人可以如何預防？

1. 避免赤腳接觸公共地面：在飯店、泳池、健身房或公共浴室等場所，務必穿著自備或清潔的拖鞋，絕不赤腳踩踏地毯或濕滑地面。

2. 保持足部乾爽透氣：洗澡或運動後應立即將腳趾縫徹底擦乾；優先選擇吸汗棉襪與透氣鞋款，並每日更換襪子。

3. 定期替換與消毒鞋履：準備兩雙以上的鞋子輪流穿著，讓鞋內有足夠時間通風晾乾；可定期使用抗真菌鞋類噴霧消毒。

4. 切勿共用個人用品：不與他人共用指甲刀、毛巾、拖鞋或鞋襪，避免交叉感染。

5. 修剪指甲適度平整：定期修剪趾甲，切勿剪得太深或挖傷甲溝，以免真菌乘虛而入。