網購GLP-1瘦瘦筆隨時買到假貨？拆解3大風險與安全減重方案

近年「瘦瘦筆」（又稱瘦瘦針、減肥筆）熱潮風靡全球，成為不少女士關心身體健康與肥胖問題時熱議的瘦身話題。不過，熱潮背後卻暗藏健康風險與法律陷阱。2026 年 5 月，衞生署聯同海關拘捕一名涉嫌在社交平台非法出售未註冊減重注射劑的女子，根據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣或管有未註冊藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪最高可被判罰款 10 萬元及監禁兩年。世界衞生組織（WHO）亦於 2024 年就發出警示，指出自 2022 年以來，全球偽造 GLP-1 藥物的報告持續增加，部分假冒產品更可能含有未標示的胰島素，誤用可引發低血糖等難以預計的健康風險。



俗稱「瘦瘦筆」的 GLP-1 受體促效劑藥物（如司美格魯肽 Semaglutide 或替爾泊肽 Tirzepatide），原理是調節食慾、增加飽足感，幫助穩定血糖，配合飲食及生活習慣調整，可用於專業的醫學減重與健康管理。不過，GLP-1 屬處方藥物，必須經醫生評估、處方及持續跟進，並非可在網上隨意購買的普通產品。透過合規途徑取得藥物，才是安全減肥、保障健康的第一步。

網購來路不明產品 隨時危機四伏

怕尷尬、怕麻煩、工作太忙沒時間求診，甚至以為「隻隻瘦瘦筆都差不多」，都令不少人心動並在網絡平台下單。35 歲上班族 Karen 曾嘗試 168 斷食及生酮飲食，但體重總是反覆反彈。當她在 Instagram 看到朋友分享「瘦瘦筆」代購時，一度想落單，後來發現賣家來源可疑，再自行查閱資料，才得悉偽造 GLP-1 產品可能帶來嚴重副作用及健康風險，最終決定放棄購買。Karen 的謹慎並非多餘，藥物不是普通網購貨品，來源是否可靠、劑量是否合適、運送過程有否妥善冷藏，每一環都直接影響安全。

剖析 3 大網購風險

風險一：成分不明，恐引發嚴重併發症

偽造 GLP-1 產品可能完全不含有效成分，令體重及血糖管理落空，亦可能含有未標示的胰島素等成分，誤用或引發嚴重低血糖，帶來難以預計的健康風險。

風險二：缺乏醫生評估，劑量不當加劇副作用

GLP-1 藥物常見副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、腹痛及頭痛，需要在醫生指導下處理。若出現持續劇烈腹痛等訊號，更應立即求醫。臨床上，劑量一般須由低開始，按個人耐受程度逐步調整，自行加量，只會增加不適及風險。

Zoey 護理團隊表示：「醫學減重不是單純買藥，而是先評估是否適合、再監察身體反應。沒有專業跟進，即使買到產品，也未必用得安全。」

風險三：溫控運送無保障，非法買賣屬刑事罪行

未開封的 GLP-1 注射筆須存放於 2°C 至 8°C 的冷藏環境，並不可冷凍。非正規代購或網購過程未必有冷鏈控溫，藥物品質難以保證。更重要的是，在香港經非註冊渠道買賣未註冊藥物屬刑事罪行，一經定罪最高可被判罰款 10 萬元及監禁兩年。

三步分真假：

• 是否由香港註冊醫生評估及處方？

• 包裝上是否有「HK-XXXXX」香港衞生署註冊編號？

• 藥物是否由專業醫療團隊監督配發，並確保全程冷藏？

醫護提醒：4 類人不宜使用瘦瘦筆

Zoey 護理團隊指出，GLP-1 療程並非人人適合。以下 4 類人士在考慮使用前，必須經醫生詳細評估，部分情況更不應使用：

• 本人或家人曾患甲狀腺髓樣癌（MTC），或患有第二型多發性內分泌腫瘤症候群（MEN 2）。

• 懷孕、餵哺母乳，或計劃兩個月內懷孕。

• 曾患胰臟炎或膽囊問題，須由醫生特別評估是否適合使用。

• 正使用胰島素或其他降血糖藥物，低血糖風險可能增加，需醫生調整用藥方案及密切監察。

安全醫學減重 四件事缺一不可

一套合規、安全的 GLP-1 醫學減重方案，應由醫生根據體質、病歷、用藥紀錄及減重目標作出專業評估，確認是否適合處方，其後按個人反應由低劑量開始、逐步調整，並持續監察噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、頭痛或腹痛等常見副作用，予以專業指導並妥善應對。配合飲食及行為引導的持續跟進，更有助確保療程安全、有效，並降低停藥後復胖的機會。

Zoey 護理團隊表示：「醫學減重的重點，不是追求最快見效，而是建立一個適合自己身體、可以持續執行的健康管理方案。」

安全醫學減重！Zoey 女士線上診所醫生評估及跟進

減肥之路從來不易，與其在網上自行搜尋、比價、擔心來源，不如先由專業評估開始。專為女士健康而設的國際線上女士診所品牌 Zoey，在香港由註冊醫生 100% 線上診症，針對醫學減重與體重管理等女士健康需要，提供隱密、便利的線上治療服務。Zoey 的醫療團隊會透過彈性便捷的線上會診與直送安排，將專業醫療支援融入繁忙日程，省卻在事業、生活與體態之間取捨的壓力，讓女士們以更輕鬆、可持續的方式改善肥胖問題並管理體重。

Zoey 亦提供經臨床驗證的 GLP-1 體重管理藥物 Wegovy® 維秀美（含司美格魯肽）及 Mounjaro® 滿健樂（含替爾泊肽）方案選擇，女士們可安坐家中，與香港註冊醫生進行視像或文字會診，免卻尷尬及長時間輪候。

Zoey 線上女士診所服務包括：

• 100% 線上診症：由香港註冊醫生提供視像及文字會診，免尷尬、免輪候。

• 合適才處方：醫生先評估個人體質、病歷及需要，確認適合才處方，不會行冤枉路。

• 免費覆診：用藥期間，醫生持續跟進劑量、副作用及減重進度。

• 冷藏免運直送：藥物以隱密包裝、全程冷藏直送府上，儲存溫度有保證。

Zoey 護理團隊表示：「女士健康需要的不只是一支減肥針，而是有人理解你的身體狀況、生活節奏和長遠目標。安全的醫學減重，應該讓你減走的不止體重，還有疑慮和心煩。」

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