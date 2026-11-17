在眾多惡性腫瘤中，胰臟癌向來有「癌王」之稱。不少患者初期僅覺消化不良或普通胃痛，服藥稍有紓緩便掉以輕心，直至痛楚加劇、體重暴跌甚至出現黃疸才就醫，往往已錯失手術根治的黃金時機。



本期「港怡解碼」特別邀請港怡醫院微創及機械臂手術中心總監、外科專科醫生竺兆豪教授，為大家拆解胰臟癌的隱匿警號，並深入分析現代微創與機械臂手術如何為患者爭取根治機會。

深藏腹膜後的「隱形殺手」：為何逾八成確診已屬晚期？

談及胰臟癌為何難以早期察覺，竺兆豪教授解釋，這與胰臟本身的結構息息相關。

胰臟位於胃部後方的腹膜後隙，長約 12 至 15 厘米。臨床上逾九成胰臟癌屬於胰管上皮細胞的腺癌（即「胰腺癌」），源自外分泌導管細胞。由於胰臟位置深藏，被胃部及腸道等器官完全遮擋，一般的腹部觸診根本無法發現異常。

此外，胰臟本身缺乏完整的厚包膜保護，腫瘤生長時往往悄無聲息，且極易迅速侵犯周圍淋巴結與肝臟。更棘手的是，胰臟緊鄰重要的大血管（如上腸繫膜動脈及門靜脈系統），而癌細胞往往會沿神經及血管周圍浸潤生長。因此，即使腫瘤直徑僅約 2 厘米，亦可能已緊密包繞重要血管，增加手術徹底切除的難度。臨床數據顯示，超過八成患者在確診時病情已屆晚期，無法直接進行根治性切除。

胃痛定胰臟痛？謹記辨別「三不」警號

許多患者在確診前回顧病史，常誤以為早期症狀僅為「胃部不適」。到底該如何區分一般胃痛與胰臟異狀？竺教授建議大眾留意以下「三不」原則：

症狀不典型：胃痛多與飲食時間相關，服用制酸劑或胃藥多能緩解；胰臟疼痛則常表現為上腹深層的持續性隱痛或鈍痛，胃藥效果有限。



痛感不定位：胃痛主要集中在上腹中央；胰臟疼痛位置較深，可偏左或偏右，且常放射至背部。



病情不改善：若上腹悶痛持續超過兩至三週，並伴隨食慾不振、體重無故減輕等症狀，切勿自行服藥拖延，應儘速就醫檢查。



非典型警號：夜間抱膝稍緩背痛？無家族史突發糖尿病成重要徵兆

除腹痛外，胰臟癌還有兩項具高度指標性的非典型症狀：

1. 夜間加劇、向前蜷曲方可紓緩的背痛



胰臟後方緊貼腹腔神經叢。當腫瘤壓迫神經時，平躺會增加張力使痛楚劇烈；若採取坐姿、身體向前傾或抱膝，腹腔壓力減輕，疼痛便會獲得紓緩。這種「夜間平躺加重、身體前屈緩解」的背痛是相當典型的警號。

2. 無家族病史的突發性糖尿病



胰臟腫瘤可能破壞分泌胰島素的 β 細胞並增加胰島素阻抗。研究顯示，約半數胰臟癌患者在確診前 1 至 2 年內曾被診斷出糖尿病。若年逾 50 歲、體型正常且無肥胖或家族病史，卻突發性確診第 2 型糖尿病，或原本控制良好的血糖無故失控，應提高警覺並進行詳細影像檢查。

腫瘤位置決定臨床表現：無痛性黃疸 vs 隱蔽性囊腫

竺教授指出，腫瘤原發位置不同，其臨床表現亦顯著不同：

胰頭癌（約佔 65%）：由於位置鄰近總膽管，腫瘤易壓迫膽管導致膽汁淤積，引發眼白及皮膚黃疸、尿液呈茶色、糞便呈灰白色等「無痛性阻塞性黃疸」。因黃疸外觀明顯，患者相對能較早發現就醫。



胰體與胰尾癌（約佔 30%）：位置更深且遠離膽管，早期通常無顯著症狀。往往待腫瘤增大並侵犯神經或發生遠端轉移後，才出現背痛或暴瘦，確診時多已屬晚期。



此外，若無膽石症或酗酒史卻無故引發急性胰臟炎，就需警惕是否由隱匿性腫瘤或「胰管內乳頭狀黏液性腫瘤（IPMN）」所致。若囊腫直徑達 3 厘米，或出現囊壁增厚、內部壁頭結節等病變跡象，應積極評估手術切除。

惠普爾手術：切除多個器官、縫合極具挑戰

針對可切除的胰頭癌患者，「惠普爾手術」（Whipple operation，即胰十二指腸切除術）為主要的根治性處置。該手術繁複且難度極高，切除範圍涵蓋胰頭、十二指腸、膽囊及總膽管等結構。切除完成後，外科醫生必須進行精密的消化道重建，將胰臟剩餘的部分、膽管及胃部重新與小腸縫合。

竺教授說明，惠普爾手術的複雜之處在於胰臟周圍密佈大血管，解剖分離時需高度精準以防嚴重出血。此外，胰腺組織質地柔軟脆嫩，縫合過程極具挑戰。若術後接駁位置發生「胰瘻」（即胰液滲漏），含有強效消化酶的胰液可能侵蝕腹腔內血管及周圍組織，引發嚴重的術後併發症。

機械臂微創技術：高解析立體視野突破操作限制

隨著醫療科技發展，現時部分手術可利用機械臂輔助進行，常有患者誤以為手術是由機器全自動開刀。竺教授澄清，目前的醫療科技仍由經驗豐富的外科醫生在控制台實時進行精細操控，機械臂系統主要提供更靈活與精準的手術輔助。

相較於傳統開腹手術或一般腹腔鏡微創手術，應用機械臂輔助系統具備以下優勢：

多角度靈活操作：傳統腹腔鏡儀器旋轉角度有限，機械臂儀器具備仿人手腕的靈敏關節，能在狹窄的腹腔空間內多角度靈活旋轉，大幅降低深層縫合與重建的難度。



高解析立體影像：提供放大 8 至 10 倍的 3D 高解析度清晰視野，使微細神經與血管清晰可見，有助於提高組織分離與止血的精確度。



提高脾臟保留率：在胰體尾切除術中，機械臂能更精準地游離緊貼腫瘤的脾動靜脈，進而提升保留脾臟（重要免疫器官）的成功率，同時進行更徹底的周邊淋巴結清除。



竺教授強調，機械臂技術的應用有效突破了傳統微創手術在腹腔深部操作的局限，不僅提升了精細解剖與縫合的安全性，也為適合手術的患者提供了傷口小、復原較佳的根治選擇。

胰臟癌年輕化趨勢：日常預防與高風險族群篩查建議

儘管外科技術進步帶來更高的手術安全性與治療機會，但面對極具挑戰性的胰臟癌，早期診斷與預防至關重要。

過往胰臟癌多發於高齡族群，發病高峰約在 70 歲左右。然而，竺教授指出臨床上已有年輕化趨勢，「目前診所接觸到的胰臟癌個案中，55 歲以下的患者已佔近三分之一。」

因應胰臟癌的威脅與發病年齡下降趨勢，竺教授提出以下預防與篩查建議：

1. 認清相關高風險因素



吸煙為明確的致癌風險因素，吸煙者患胰臟癌的風險高出 2 至 3 倍；高果糖飲食與肥胖易引發脂肪肝及抗胰島素性，增加患病風險；長期過量飲酒所致的慢性胰腺炎亦會提高發病機率。此外，帶有 BRCA2 等基因突變或有胰臟癌家族病史者，風險亦較高。

2. 高風險族群應由 40 歲開始定期接受篩查



目前醫學界未建議一般無症狀人士進行普及篩查；但具家族病史、基因突變或早發性糖尿病的高風險人士，建議於 40 歲後諮詢專科醫生，定期評估需否進行腫瘤指標（CA19-9）檢測，或接受電腦斷層掃描（CT）、磁力共振掃描（MRI）等結構性影像檢查。

3. 留意警號並即時就醫



若出現上腹持續隱痛或悶脹超過兩週、胃藥無法改善、或短期內無故體重顯著減輕，應及早就醫進行結構性檢查，切勿延誤診治。