近期一款名為「脆皮捏捏」的減壓玩具在坊間大受歡迎，其酥脆的聲音及獨特觸感吸引不少市民購買。然而，這款看似無害的小玩具卻被揭發暗藏致命風險。有測試發現，部分產品的甲醛含量超標高達數十倍，恐損害中樞神經；加上玩具造型逼真兼帶有香味，極易引致兒童誤食，甚至有窒息致命的危險。



甲醛超標最高達數十倍 恐損害神經系統

這款名為「脆皮捏捏」的減壓玩具，主要是在黏土外層裹上一層蠟，玩家用力捏碎時會發出猶如捏碎薯片（台稱：洋芋片）般的清脆聲響，藉此達到減壓效果。

早前內地測評專頁對市面上多款「捏捏」玩具進行化驗。結果顯示，在抽查的8款人氣產品中，有6款的甲醛釋放量嚴重超標（部分甚至超標數十倍）；而全部8款玩具的總揮發性有機化合物（TVOC）釋放量更全數超出安全標準，當中甚至包括標榜使用「食品級」物料的產品。

圖源：老爸評測

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淘寶熱賣「脆皮捏捏」玩具圖片

賣家聲稱「脆皮捏捏」玩具達食品級 實欠安全認證

不少網店客服推銷時，均聲稱其產品採用「食品級矽膠」或「環保TPR材質」製成。但當被內地記者追問產品是否具備內地的3C認證（中國強制性產品認證）時，多數商家的回應均閃爍其詞，部分甚至揚言發貨前「可以自行貼上3C標籤」，產品質素及安全成疑。

造型逼真兼具香味 幼童易誤食釀窒息風險

除了化學揮發物超標外，這類玩具更潛藏物理性的安全隱患。為吸引小童，不少「脆皮捏捏」被製成各式各樣的甜點或食物造型，例如西式麵包。這些玩具不僅外表與真實食物極為相似，生產商更加入了香精，令其散發出陣陣食物香氣。由於外形與香味幾可亂真，心智未成熟的幼童極容易將其當作真實食物吞食。一旦誤食，玩具極可能阻塞氣管導致窒息，隨時危及性命。

全數驗出CMIT/MIT禁用防腐劑 摩擦滲毒恐致接觸性皮炎

韓國消費者院最新檢驗發現，市售「脆皮捏捏」玩具與感官玩具樣本中，全數檢出禁用防腐劑甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）與甲基異噻唑啉酮（MIT），部分樣本之塑化劑（鄰苯二甲酸酯）更超標逾6倍。CMIT/MIT 屬於高度致敏的工業防腐防黴劑（常見於早期加濕器殺菌劑事件），在多數國家已被嚴格禁止用於直接接觸人體黏膜的兒童玩具中。玩家手部若有微小傷口，長期摩擦接觸易引發紅斑、脫皮、水泡等接觸性皮炎；若揉搓玩具後不洗手揉眼睛，更會引發急性角膜炎或結膜強烈刺激。

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內地央視曾點名警告 籲購買前留意標籤

事實上，針對這類劣質玩具的安全風險，內地官媒央視過去亦曾作專題報道示警。報道指出，市面上部分同類型的「起泡膠」玩具，其甲醛釋放量同樣不符合安全要求，超標約三至四倍。令人擔憂的是，這些違規玩具大多在正規商店發售，部分店舖更開設在學校附近，以色彩鮮豔的外表吸引學生選購。

選購時的認證標章與法規辨別

家長在為子女選購觸感玩具時，切勿輕信網店客服口頭宣稱的食品級說法，應掌握「三看」原則以過濾劣質產能。首先，根據香港海關《玩具及兒童產品安全條例》規定，合規玩具必須具備包含本地製造商、進口商或供應商全名與地址的清晰「識別標記」，並附上中英雙語安全警告及適用年齡標籤，未標明警示的散裝「三無」產品均屬違規。

其次，若選購內地製造之軟膠或塑膠玩具，外包裝必須附有具備獨一無二防偽編號的「中國強制性產品認證」（CCC/3C 認證），並可透過全國認證認可資訊公共服務平台核對產地與執行標準（如 GB 6675 玩具安全標準）。此外，進口商品應留意是否具備歐盟 CE 認證或韓國 KC 安全標誌；若包裝僅使用透明自封袋盛裝，甚至商家聲稱發貨前可自行代貼標籤，即代表該批次完全未經重金屬、塑化劑及 TVOC 揮發檢測，極可能是工業原料直接灌模的毒性高風險商品，應堅決拒絕購買。

「脆皮捏捏」玩具「爆漿」效果

誤觸毒膠或入眼急救SOP：流動水沖洗15分鐘

若兒童在把玩過程中出現異樣，或玩具破裂導致內部膠體、黏著劑外洩，家長必須立即啟動階梯式急救處置。皮膚接觸方面，由於劣質玩具常含有高致敏防腐劑（CMIT/MIT）與未固化的甲醛膠水，切忌僅用紙巾乾擦，應立即使用流動的溫水配合弱酸性或中性洗手液，持續徹底搓洗接觸部位至少 15 至 30 秒，特別需仔細清理指甲縫隙與指蹼。

倘若幼童在揉捏後不慎揉搓眼睛，出現急性刺痛、結膜充血或灼熱感，應即刻將眼皮撐開，以大量生理鹽水或潔淨冷開水由內眼角向外持續沖洗 15 分鐘以上，沖洗期間切勿揉壓眼球，並迅速求醫檢查角膜。

若因近距離吸入濃烈 TVOC 氣體而引發頭暈、胸悶或乾嘔等輕度急性中毒徵兆，應第一時間將孩子帶離房間至通風良好的戶外呼吸新鮮空氣；假若懷疑小童誤吞假食物造型的碎塊，切勿自行盲目催吐以免造成食道灼傷或嘔吐物阻塞氣管引發窒息，應保留玩具樣本包裝並立即送急症室救治。