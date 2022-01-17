寵物健康｜貓狗怎麼吃才夠營養？13款毛孩鮮食包、保健品推薦！

作為稱職的奴才，剪指甲、鏟屎、陪玩等只是基本要求，最重要的當然是主子活得健康快樂、食得肥肥白白！ 因此無論是日常飲食，還是定期補充的保健品都要嚴格把關。醫師Easy特意為各位奴才研究出「主子飲食指南」，更精選了13款貓狗適用、成分天然安全的鮮食包及營養素，全方位照顧毛孩的身心需要。

貓狗怎麼吃才夠健康？鮮食包比乾飼料更有益！

很多奴才都會以乾飼料作為毛孩日常的主要糧食，比較便宜、方便之餘又易保存；但對於貓狗來說，並不是最好的選擇。乾飼料一般碳水化合物偏高，即使標明無榖，亦不代表健康。貓狗長期攝取精製的碳水化合物，不但容易造成肥胖，加重關節負擔；更可能令血糖急速上升，大大提高罹患糖尿病跟下泌尿道疾病的機會。而代謝過程會促使細胞發炎，繼而導致癌症及各種慢性疾病。

貓狗長期攝取精製的碳水化合物，不但容易造成肥胖，更可能令血糖急速上升。（圖片：Shutterstock）

而且飼料太乾，狗狗貓咪進食後無法攝取足夠水分，尿量就會少，易有結石，膀胱發炎等症狀；亦有衍生腎臟疾病。所以如果經濟能力及時間許可，盡量為主子選擇濕糧或鮮食。

9款香港製造鮮食包推薦 集美味養生於一身

寵幸參考中醫的五色養生概念，突破傳統寵物食品的做法，精選各種優質的肉類，分別搭配紅、綠、黃、白、黑色食材，製成不同功能的鮮食包及藥膳湯水；讓寵物吸收全面的營養，亦能達到日常食療養生的效用。團隊更嚴格把控來源，如雞肉會使用無激素雞肉、三文魚會使用刺身級三文魚，確保主子們的食用安全；本港製造之餘，口味更是團隊專業人士多年經驗反覆調校而成，是集美味和養生於一身的有營之選。

* 5款寵幸「五色養生鮮食包」均有雞肉或牛肉口味可供選擇。研製全程堅持無防腐劑、無味精、無色素、無香料；盡量保持食物本身樣貌；更使用高溫殺菌技術真空包裝，開封無須加熱就可即刻食用，方便各位奴才餵食！*

紅 — 心臟健康

成份：低脂雞肉／牛肉、紅棗、紅藜麥、牛蒡、香菇

功效：有助毛孩的心臟健康、促進血液循環



➤寵幸「五色養生鮮食包」— 心臟健康｜即買雞肉版本｜即買牛肉版本$52

綠 — 肝臟保健

成份：低脂雞肉／牛肉、秋葵、綠豆、西蘭花

功效：對寵物的肝臟有保健的作用、清肝解毒



➤寵幸「五色養生鮮食包」— 肝臟保健｜即買雞肉版本｜即買牛肉版本$52

黃 — 腸胃調整

成份：低脂雞肉／牛肉、杏鮑菇、銀耳、山藥

功效：有助毛孩的腸道健康、幫助消化吸收、改善便秘



➤寵幸「五色養生鮮食包」— 腸胃調整｜即買雞肉版本｜即買牛肉版本$52

白 — 潤肺補氣

成份：低脂雞肉／牛肉、蓮藕、蓮子、百合

功效：舒緩毛孩的氣管問題、減少氣喘、強化呼吸系統功能



➤寵幸「五色養生鮮食包」— 潤肺補氣｜即買雞肉版本｜即買牛肉版本$52

黑 — 腎臟強化

成份：低脂雞肉／牛肉、黑豆、黑木耳、黑芝麻

功效：強化毛孩的腎臟功能、補腎氣、化解結石



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寵幸最近更聯乘 SANRIO 推出期間限定產品，總共四款口味，有分為貓咪及狗狗專用版本，各位有興趣的奴才要快點搶購！

➤寵幸 X Sanrio 純肉+綜合營養素鮮食包

預防勝於治療 4款營養素助貓狗日常保健！

毛孩和人類一樣，年紀愈大，健康問題會逐漸湧現。但貓咪狗狗不懂說話表達，一旦身體有少許病痛，奴才們也不容易察覺。中醫養生理論提倡「藥食同源」，相同概念也可以引伸到寵物身上，要防病於未然，可從日常生活中著手保健！貓狗食用的罐頭及鮮食包經過烹煮，有些營養物質會在過程中流失；最簡單的保健方法就是在每日餵食時加入綜合營養素作補充。

寵幸綜合營養素專為毛孩打造，除了10種必需的營養素之外，更有專利水溶性纖維；貓咪版本添加了離胺酸L-lysine、而狗狗版本則添加了卵磷脂 Lecithin。

➤寵幸 HelloKitty 貓咪綜合營養素 (1g x 30包)｜$198。

➤寵幸 Pompompurin 狗狗綜合營養素 (1g x 30包)｜$198。

不少主子體形較為肥胖、或者踏入中老年都會出現關節問題，經常走路不穩、不願跳動；正所謂「預防勝於治療」，及早保健強化毛孩關節，就很大機會可以避免以上情況發生。中西結合的草本複方，UC-II膠原蛋白、MSM、軟骨素及薑黃素等成分，具有抗炎的作用、增加骨質密度及幫助緩解關節炎等症狀。

➤寵幸 每日草本保健 - 補關節 - 雞肉味 (1g x 30包)｜$238。

由於多數主子都習慣食用乾糧，無法吸收足夠水份；而滴雞精就是不錯的替代品，日常作湯水飲用或添加到其他濕糧上。寵幸的滴雞精嚴選台灣的黑羽土雞，無激素無農素養殖，含有多種小分子蛋白質和膠原蛋白，清醇不膩，易於吸收。適合患病、手術後、產後、初生體弱的貓狗寵物恢復元氣，調養身體，增強免疫力。

➤寵幸【營養補充】滴雞精6包裝｜$312。

希望以上的鮮食包、保健品推薦可以幫助貓咪狗狗增強體質、預防疾病；保障主子的健康之餘，最重要是當然是方便各位奴才！