益生菌｜腸道健康同新型病毒有關?腸道含4種益生菌可增肺部免疫力

自2022年初開始，香港便受到第五波變種病毒Omicron疫情影響，不少人自身、家人或身邊朋友都不幸中招。變種病毒Omicron的症狀雖然相對輕微，但傳染性高，而且一旦感染仍會對肺部造成長遠傷害。不論中招與否，肺部健康都不容輕視。要提升肺部健康，除了透過帶氧運動，維持腸道健康都非常重要。只要腸道微生態中有四種必需的益生菌，就可以能夠增強肺部免疫力，有助預防日後有機會出現的肺部感染；對於新型病毒康復者更能協助減低體內的病毒量，並縮短復原時間。



要提升肺部健康，除了透過帶氧運動，原來選擇適合的益生菌也十分重要。（圖片：shutterstock）

腸道與肺部密切連繫 「腸肺軸」令腸道可調控肺部疾病

新型病毒纏繞超過兩年，不少醫學研究和觀察都發現，新冠患者即使康復後身體機能仍有所受損，即出現所謂「長新冠」，部分症狀更會持續6個月；另外，研究也發現，感染新型病毒會導致腸道內某幾種益生菌流失，甚至完全消失，因而破壞腸道微生態的平衡，對腸道健康帶來負面影響。

腸道微生態與肺部有甚麼關係？原來與近年醫學界所提出的「腸肺軸」 ( The Gut-Lung Axis）概念有關。「腸肺軸」故名思義是指腸道與肺部之間的密切連繫，這條軸是雙向性，意味著腸道內的毒素、微生物和代謝產物等能通過血液，影響肺部健康，而同時，當肺部發生炎症時，亦會影響腸道健康。

近年醫學界提出「腸肺軸」 ( The Gut-Lung Axis, GLA ) 概念，指腸道與肺部之間有密切連繫，當肺部發生炎症時，會影響腸道健康。（圖片：shutterstock）

不過有負面影響，自然也有正面作用。透過腸肺軸，腸道內的腸道菌叢能夠對肺部帶來正面作用，例如參與調控多種肺部疾病，包括新型病毒、病毒性肺炎、哮喘、 肺結核、慢性阻塞性肺疾病等。事實上，腸道微生態不止與肺部有密切連繫，跟身體其他器官健康同樣息息相關。愈來愈多醫學研究引用「腸腦軸」、「腸肝軸」等概念，指出腸道菌叢與大腦、肝等其他器官疾病的發展存有密切關係。

針對新型病毒研發 AB21可緩解症狀

基於腸肺軸的概念，英國益生菌專家Probio7研發了AB21專利配方，透過調節腸肺軸微生態，提升肺部以至整體免疾力。AB21針對新型病毒具有三大作用：第一，AB21能夠加強黏膜屏障，抑制病毒依附宿主細胞；第二，AB21透過激活IgM和IgG免疾細胞，提升整體免疫力；第三，AB21可降低發炎因子，從而緩減由病毒所引發的症狀。

專家透過對300位新型冠狀病毒患者進行測試，發現患者食用AB21後，病症持續的時間減少五天，比起沒有食用AB21的患者復原時間快三份一，而且有食用AB21的患者肺部異常情況明顯較少，實證AB21具有減低病毒量和加速緩解病狀的直接效用。

英國益生菌專家Probio7研發AB21專利配方，透過調節腸肺軸微生態，提升肺部以至整體免疾力。（圖片：nutritioninsight）

由四種專利菌株組成 每日一粒增強肺部免疫力

不少關注健康的消費者，可能早已關注自身的腸道微生態，甚至有食用其他益生菌配方的習慣。坊間有不少益生菌配方選擇，不過大部分都只含有一種益生菌，而AB21含四種均針對肺部的益生菌，不論是否曾不幸感染新型病毒，AB21都提供增強肺部健康和免疫力的效用，既可減低感染新型病毒的風險，亦能預防日後的其他肺部問題。

不論是否曾不幸感染新型病毒，AB21都提供增強肺部健康和免疫力的效用，亦能預防日後的其他肺部問題。（圖片：shutterstock）

AB21由英國破億銷量益生菌品牌Probio7研發，所含的歐洲專利配方由四種專利菌株組成，服用後能提升相關免疾力，激活肺部免疫反應及有效平衡腸道菌叢生態，促進防禦功能，令呼吸道及肺部產生天然保護網；而且AB21添加維他命D3，能進一步提升整體免疫力。

AB21所含的歐洲專利配方由四種專利菌株組成，服用後能提升相關免疾力，激活肺部免疫反應及有效平衡腸道菌叢生態，促進防禦功能，令呼吸道及肺部產生天然保護網。

AB21非基因改造，不含乳製品、小麥、酵母和麩質，可與抗生素同時服用；無須冷藏，每日一粒便能夠有效調節腸肺軸微生態，提升整體免疫力。小童肺部免疫力較弱，兩歲以上便可食用AB21，對於兩歲以下的幼兒，父母則可先倒出膠囊內的粉，沖水食用。AB21為素食膠囊，因此同時適合素食者食用。