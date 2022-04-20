復課｜疫情留家易加劇近視 視光師3招減慢近視加深 附護眼食譜

新常態下，小朋友的學習和娛樂模式改變，可能會影響視力發展和眼睛健康。留家時間增加，使用「電子奶嘴」、看電視的時數也會增加，眼睛沒有足夠休息會令近視更深。面對這個種情況，家長可以怎樣阻止小朋友近視提早出現？本文請來希瑪眼科視光師講解家長可以如何從生活習慣著手控制近視，並推介小孩喜愛的簡單護眼食譜。



小朋友留家時間增加，使用「電子奶嘴」、看電視的時數也會增加，眼睛沒有足夠休息會令近視更深。（資料圖片）

近年兒童近視問題愈來愈嚴重，而香港更是學童近視比率較高地區之一。視光師指，「兒童使用智能電話和平板電腦等電子產品的情況愈來愈普遍，加上疫情促使『網課』這種學習模式出現，令香港兒童的近視情況一再加劇。」他續指，近視除了會為日常生活帶來不便，長大後更有機會導致視網膜提早退化、穿孔和脫落等問題，因此他提醒家長不應輕視子女的近視問題，並應及早處理；而且愈早進行近視控制，效果愈好，亦有助大大減低日後患上眼疾的風險。

戶外活動有助預防近視

希瑪眼科視光師指，上一代患有近視的比例較少，可能跟以前較少接觸電子螢幕有關。「我們小時候的娛樂其實大多去公園或郊外遊玩，多進行戶外活動、多接觸陽光，可為眼睛提供更多遠眺的機會，藉此放鬆眼球，而研究亦顯示，每日只需在戶外活動約兩小時，便已經可以達到調節保護視力的效果，從而控制近視問題。」

戶外活動可為眼睛提供更多遠眺的機會，藉此放鬆眼球，調節視力，每日只需在戶外活動約兩小時，便已經可以達到保護視力的效果，也能控制近視問題。（圖片：shutterstock）

遵從「30-40-50」螢幕距離及「20-20-20」護眼法則

視光師提到，相信不少家長都聽過「30-40-50距離」 原則，即是眼睛和手機、平板電腦及電腦螢幕應保持至少30、40及50厘米的距離。「如果家長能夠確保子女使用電子產品時，與螢幕有足夠視線距離，固然是好事。」同時都可以按「20-20-20」護眼法則使用電子產品，即每使用電子產品20分鐘，就要讓雙眼休息最少20秒，休息期間要望向20呎外的景物，放鬆雙眼。但視光師同時強調，歸根究底還是以減少使用時數為上策。

近視愈深，視網膜就愈脆弱，容易出現退化、穿孔和脫落等問題，日後患上白內障和青光眼等眼疾的風險相應提高。（圖片：storm）

多攝取五大營養素 有助小孩護眼

除了生活習慣，家長也可從飲食著手控制近視。不少食物都對視力有正面作用，其中家長可以留意五大護眼營養，分別是「花青素」、「類胡蘿蔔素」、「 維他命A」、「維他命C」和「DHA」。

５分鐘自製護眼奶昔

花青素和類胡蘿蔔素對於抵消電子螢幕的傷害尤其有效，家長可多用含這兩種營養素的食材，為子女製作簡單飲料，例如沖製「紫淮山水」，或將藍莓、士多啤梨和紫淮山3種材料做成奶昔，也可沖製「黑杞子菊花水」，做法如下：

護眼奶昔



食材：藍莓、士多啤梨和紫淮山

做法：紫淮山清洗乾淨後去皮切塊後蒸15至20分鐘；放涼後連同其他材料放入攪拌杯內，攪拌約30秒即可

花青素和類胡蘿蔔素對於抵消電子螢幕的傷害尤其有效，家長可多用含這兩種營養素的食材，為子女製作簡單飲料，例如奶昔。（圖片：shutterstock）

黑杞子菊花水



食材：黑杞子2錢、菊花2錢、水適量

做法：先將水煲滾，放入黑杞子，4分鐘後再加入菊花，煲2分鐘後關火即可

此外，家長也應避免子女的飲食太甜或肥膩，以免攝取過量的反式脂肪和飽和脂肪，因為兩者有機會對視力造成不良影響，增加黃斑部病變的機會。

四種常見的控制近視方法 兒童最易適應近視控制鏡片

除了飲食以外，亦有較科學的方法可以控制近視。現時的控制近視方法一般分為角膜矯形鏡、每日即棄隱形眼鏡、眼藥水及近視控制鏡片四種方案。角膜矯形鏡俗稱「OK 鏡」，是一種透過改變角膜形狀、暫時矯正近視的硬性隱形眼鏡，在晚上睡覺時配戴，讓日間不用配戴眼鏡也能看得清楚，同時亦能夠有效延緩近視加深的速度。

第二種方法是用於近視控制的每日即棄隱形眼鏡，適合6歲或以上，讓兒童免除眼鏡框的束縛；第三種方法是由眼科醫生處方的阿托品眼藥水，在每晚睡前使用，原理是減慢眼球拉長（即近視）的速度。

最後一種方法近視控制鏡片（DIMS鏡片）是最方便也最容易適應，近視控制鏡片運用近視離焦理論，在提供清晰視力的同時，能夠有效延緩近視加深的速度。這種方法與配戴普通眼鏡沒有太大差異，尤其適合年紀較小或未能處理隱形眼鏡的小朋友。

希瑪視光現正推出近視控制鏡片優惠，一個價錢已包含配鏡前驗眼、鏡片1對、指定鏡架1副及半年內覆診1次，詳情可聯絡希瑪視光了解更多。

近視控制鏡片（DIMS鏡片）與配戴普通眼鏡沒有太大差異，尤其適合年紀較小或未能處理隱形眼鏡的小朋友。（圖片：希瑪視光）

希瑪眼科視光中心關注學童近視問題 提供專屬近視控制方案

隸屬於上市公司香港希瑪眼科集團的希瑪眼科視光中心，其專業團隊由經驗豐富的註冊視光師、眼科專科醫生及護理人員組成。希瑪眼科視光中心關注學童近視率偏高的問題，專業視光師可以為兒童提供全面的眼睛檢查服務，並建議合適的兒童的近視控制方案，協助家長為兒童把握控制近視的黃金治療期。

希瑪眼科視光中心關注學童近視率偏高的問題，可以為兒童提供全面的眼睛檢查服務，並建議合適的兒童的近視控制方案，協助家長為兒童把握控制近視的黃金治療期。（圖片：希瑪視光）

希瑪眼科視光中心設有先進的眼科醫療技術和儀器，提供一站式安全、可靠、全面而具針對性的眼科檢查、眼睛護理服務及改善視力方案，並根據不同年齡和人士的需要，制定個人化的眼睛檢查及護眼建議。進行視光檢查後，如果有任何眼疾先兆或問題，更可立即轉介予眼科專科醫生跟進，讓顧客及早得到合適治療。

希瑪眼科視光中心



網址：https://www.cmervision.com

查詢：3892 5089

地點：中環、旺角、西環、北角、將軍澳