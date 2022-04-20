坐骨神經｜坐廁睇電話太耐腳麻痺 3貼士增舒適度兼縮短時間

便意來襲，不少人慣常邊坐廁所邊用電話，每次坐得太久更突然感到腳痺難以站立。有醫師指，如果只是腳底、小腿感到麻痺，通常短時間就會回復正常，但如果是屁股、大腿，甚至是腰痺痛，有機會是坐骨神經出現問題。到底如何坐才可以避免腳痺？



坐廁所大便需時15-20分鐘是閒事，但坐太久為何會腳痺？台大新竹分院脊椎骨科醫師陳銘章解釋，這現象與坐骨神經非常有關。坐骨神經是人體腰部與薦部的脊椎神經分支，在骨盆腔變成粗大的神經線，並延伸至大腿後側，再通過多個分支去到小腿、腳踭等位置。

陳醫師續解釋，當坐在馬桶時，由於馬桶坐板呈橢圓形，與大腿接觸面積較少，而且普遍材質較硬，坐上去時就會壓住大腿後方的坐骨神經，若壓過10-15分鐘，就會導致神經線內的微血管缺血，造成微受損，令神經末梢如小腿、腳底腳踭於是會出現麻痺感來作出警告。此時只要站立起來或走動讓神經的血液循環回復正常，通常麻痺感也會很快散去。

▼點解去廁所太耐腳麻痺？（按圖看清👇👇👇）

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不過，如果同時出現下列情況，即代表可能是身體出現狀況。

屁股、大腿有麻感



坐馬桶太久通常麻痺感只會走向神經末梢的位置，如小腿、腳底腳踭；但若是出現在屁股、大腿，甚至是脊椎神經，可能是椎間盤突出的先兆，需要找醫生作進一步檢查。

麻痺感久久不退



如果出現麻痺感，只要站立起來或走動讓神經的血液循環回復正常，在3-5分鐘內也會逐漸散去；但若15分鐘也未退去，即表示神經出現問題，可能是患有慢性疾病令恢復速度變慢，應要多加注意。

3大去廁所貼士免腳痺

陳醫師也建議3個小貼士可以防止坐馬桶腳痺。

▼3個貼士防止坐馬桶腳痺（按圖看清👇👇👇）

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不過度前傾



雖然身體微微前傾至10度，可以更有助排便，但是邊用電話邊排便，手肘很多時也壓在大腿上，令大腿承受的重量加劇，變相更快導致腳麻痺，所以應盡量避免把手肘放在大腿上。

去廁所時加矮椅子



縮短坐廁所時間至15分鐘內，就不會讓神經線內的微血管缺血。而另一縮短時間的方法是去廁所時加矮椅子，把雙腳踩在上面，令雙膝高於屁股少許，即加闊直腸的管徑，令排便更順暢。

使用馬桶坐墊



在廁板加上軟坐墊可以讓大腿與廁板之間有緩衝，減少被壓的力道，令產生神經末梢麻痺的時間減慢。

▼同場加映：坐骨神經痛症狀（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：舒緩坐骨神經痛動作（按圖 👇👇👇）