暗瘡｜去暗瘡靠蒜蓉？K Kwong教搽藥膏４招加速凋謝兼去印
撰文：劉淑文
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突然生暗瘡令人措手不及，如果持續爆發未有改善，更是困擾。化學博士K Kwong日前在 facebook分享，指背部曾受暗瘡困擾，並嘗試過用蒜頭磨成蓉敷暗瘡，最終成功褪走。他又分享幾個令暗瘡加速凋謝和退印方法。
最尷尬的時刻莫過於暗瘡長在臉上，化學博士K Kwong近日於facebook專頁分享治暗瘡方法，表示生暗瘡的原因有以下原因。
▼生暗瘡成因要知！（按圖👇👇👇）
1. 油脂分泌過多，毛孔堵塞令細菌不斷生長
2. 「睾丸酮」加速暗瘡形成
K Kwong續指，不少人也認為化妝品阻塞毛孔，但他解釋坊間不少化妝品都是水溶性，不會堵塞毛孔，未必會導致形成暗瘡。
▼同場加映：臉上痘痘反映內臟健康（點擊下圖看清👇👇👇）
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暗瘡凋謝靠蒜蓉？
如果處理暗瘡不當，或令皮膚留下瘡印，K Kwong提醒，千萬不要用手擠暗瘡，因為擠暗瘡後皮膚的顏色會不同，甚至會令鬍鬚增加。他續分享以下幾個方法，有助加快暗瘡凋謝及去印。
▼K Kwong推介治暗瘡大法（按圖👇👇👇）
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加速暗瘡凋謝
1.塗含有benzoyl peroxide的暗瘡膏，而含其他維生素、抗氧化的藥膏效用比benzoyl peroxide低
2.將蒜頭磨成蓉，敷在暗瘡處10分鐘。蒜頭含大蒜素（allicin），有助消滅暗瘡細菌，同時有少許漂白作用。
暗瘡去印方法
1. 想低成本，可以外塗藥膏，例如含有壬二酸的（azelaic acid）/果酸/維A酸/異維A酸的藥膏
2. 有預算可用激光、打類固醇、磨皮、皮膚微針刺、化學脫皮、皮下外科手術、打肉毒桿菌毒素
預防暗瘡
1. 保持皮膚清潔，每日至少洗面2次
2. 減少進食煎炸油膩食物，減少油脂分泌
3. 多休息，可減少壓力
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