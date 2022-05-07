暗瘡｜去暗瘡靠蒜蓉？K Kwong教搽藥膏４招加速凋謝兼去印

突然生暗瘡令人措手不及，如果持續爆發未有改善，更是困擾。化學博士K Kwong日前在 facebook分享，指背部曾受暗瘡困擾，並嘗試過用蒜頭磨成蓉敷暗瘡，最終成功褪走。他又分享幾個令暗瘡加速凋謝和退印方法。



最尷尬的時刻莫過於暗瘡長在臉上，化學博士K Kwong近日於facebook專頁分享治暗瘡方法，表示生暗瘡的原因有以下原因。

▼生暗瘡成因要知！（按圖👇👇👇）

1. 油脂分泌過多，毛孔堵塞令細菌不斷生長



2. 「睾丸酮」加速暗瘡形成



K Kwong續指，不少人也認為化妝品阻塞毛孔，但他解釋坊間不少化妝品都是水溶性，不會堵塞毛孔，未必會導致形成暗瘡。

▼同場加映：臉上痘痘反映內臟健康（點擊下圖看清👇👇👇）

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暗瘡凋謝靠蒜蓉？

如果處理暗瘡不當，或令皮膚留下瘡印，K Kwong提醒，千萬不要用手擠暗瘡，因為擠暗瘡後皮膚的顏色會不同，甚至會令鬍鬚增加。他續分享以下幾個方法，有助加快暗瘡凋謝及去印。

▼K Kwong推介治暗瘡大法（按圖👇👇👇）

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加速暗瘡凋謝



1.塗含有benzoyl peroxide的暗瘡膏，而含其他維生素、抗氧化的藥膏效用比benzoyl peroxide低

2.將蒜頭磨成蓉，敷在暗瘡處10分鐘。蒜頭含大蒜素（allicin），有助消滅暗瘡細菌，同時有少許漂白作用。

暗瘡去印方法



1. 想低成本，可以外塗藥膏，例如含有壬二酸的（azelaic acid）/果酸/維A酸/異維A酸的藥膏

2. 有預算可用激光、打類固醇、磨皮、皮膚微針刺、化學脫皮、皮下外科手術、打肉毒桿菌毒素

預防暗瘡



1. 保持皮膚清潔，每日至少洗面2次

2. 減少進食煎炸油膩食物，減少油脂分泌

3. 多休息，可減少壓力

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