濕疹｜熬夜、戴飾物都會引發汗皰疹？4招預防方法避免過敏反應
撰文：Heho健康
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汗皰疹（英文俗名 dyshidrotic eczema）是英文dyshidrosis來的，而這個字起源於1873年Tilbury Fox。
用來描述手、腳掌或指頭的邊緣出現反覆性皮膚水泡或紅疹，他其實是一種體質性的濕疹，與汗並無關聯，本身也不具傳染力。
如何預防汗皰疹找上門？👇👇👇
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1. 不熬夜、作息正常
熬夜會造成代謝或使免疫系統失衡，進而引發過敏的反應。
2. 少碰含「金屬」成分的東西
攝取鎳、鈷、鉻等重金屬食物，或配戴項鍊、耳環等金屬配件，很可能會誘發汗皰疹。
3. 不處於潮濕悶熱的環境
保持手、腳部的乾燥，可預防汗皰疹發作，洗完手後也應盡快擦乾，保持良好通風。另外，可適時搭配乳液的保養，給予部位足夠的養分，免於因乾澀而發癢的狀況。
4. 減少接觸刺激性物質
市面上有許多化學物質，例如：化妝品、酒精、清潔劑等，內含的成分會使汗皰疹變嚴重，應減少使用或戴上防水手套，避免接觸的機會。
得到汗皰疹的治療方式
治療汗皰疹，可分為口服、外用藥膏及光照治療三種方式。依症狀的嚴重範圍來區分，一般較輕症的患者，會建議使用類固醇藥膏來治療，若病人已將水泡抓破，除了類固醇也會搭配抗生素使用。範圍較大的汗皰疹，醫師會用口服類固醇治療；如果類固醇治療都無效，那麼就會配合光照治療來調節免疫功能，降低發作的機率。
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