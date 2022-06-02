端午節｜天氣熱多蚊蟲出沒 防濕熱靠飲1種茶 驅蚊中藥包點樣整

適逢農曆五月，天氣變濕熱，古時又稱「五毒月」、「惡月」，而農曆五月五日就是端午節，是中國人三大重要節日之一，古人認為這一天是一年當中陽氣最旺的日子，又叫做正陽節。有中醫師指，端午節天氣濕熱易惹蚊蟲叮咬，濕氣太重也容易感到沒精打采，需多加注意。



註冊中醫師盧光華解釋，古人認為端午節此節氣容易發生流行疫病，因天氣炎熱、潮濕多雨，容易滋生細菌、食物腐敗，古時山林間更常瀰漫有毒的瘴氣，各種昆蟲、蛇類也在此時出沒。

而古人將蛇、壁虎、蠍子、蟾蜍、蜈蚣視為「五毒」，因五毒出現的時間，也是疫厲流行的季節，為了避免疫病的發生，古人從端午節這一天開始避邪、防疫，以前的人喝雄黃酒、戴上含有硃砂及雄黃的除蟲包，主要就是驅蟲避邪。但是雄黃、硃砂的成份是硫化砷和硫化汞，同樣含有毒性，至今已不建議使用。

▼天然草藥驅蚊蟲包DIY（按圖👇👇👇）

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盧醫師續指，除了驅蚊劑，用天然草藥自製驅蚊蟲包也是不錯的方法。將裝有藥材的紗布包放在窗邊或是門口、窗戶等較陰暗潮濕的角落，利用中藥材的特殊揮發味道驅趕蚊蟲不。他亦提醒若味道變淡則必須全部換掉，才能提高防蚊效用。藥材若擺放太久就會沒有效果，而選購時應避免購買受潮、發霉，或是軟爛的藥材。

天然草藥驅蚊蟲包



材料：丁香、艾葉、香茅、藿香、金銀花、橘皮、蒼朮、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、茴香、七里香 各10克



做法：先把材料洗乾淨並曬乾，打碎並放入袋



用法：可掛在睡床（嬰兒睡床或圍欄內）、背囊、通風的地方，讓中草藥氣味散發出來，達致驅蟲效果



端午炎熱5材料製袪濕茶

農曆5月的天氣較為濕熱，盧醫師指，如果飲食不節制較易積聚濕氣，他建議可以多食薏米、蓮子、綠豆、赤小豆、黃瓜、菠菜、白菜、蓮藕、紫菜等清熱化濕的食材。避免經常進食辣椒、胡椒、大蔥、牛肉、羊肉、動物脂肪等甘溫滋膩食物，會加重濕熱，同時避免吃高溫油炸、燒烤及麻辣火鍋。

另外，他亦建議用5種材料自製袪濕茶。

▼袪濕茶食譜（按圖👇👇👇）

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材料：白茅根3錢、茯苓3錢、淡竹葉3錢、生甘草2錢、地骨皮3錢



做法：所有藥材洗淨，加入2000毫升水並煮滾，加入所有材料，煮20分鐘放涼即可飲用



功效：白茅根可清熱解毒、利尿滲濕；茯苓利水滲濕、健脾安神；淡竹葉清熱除煩、通利小便；生甘草清熱解毒、調和藥性；地骨皮滋陰潤燥，有助於降低身體的體溫



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