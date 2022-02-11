濕氣重｜濕邪體質最易中Omicron？ 中醫推8大袪濕食物仲可以減肥

地圖舌Omicron病毒近日在香港肆虐，有中醫師指，濕氣重的人最容易容易受到「寒濕疫」（即新冠肺炎及其變種病毒如Omicron等）的影響。如果體內積聚太多濕氣，其實身體由頭至腳，包括呼吸系統及消化系統也會出現一些不適的小症狀，絕對不能輕視。到底甚麼人易濕氣重？又有甚麼方法看出濕邪體質？



常聽說身體濕氣重，但大部份人也不以為然，亦不知病徵為何。註冊中醫師盧光華指，一旦濕氣積聚，會導致脾胃、消化能力較差，水液運行速度減慢容易形成易胖體質。除此之外，如果是濕邪體質亦會出現以下病徵。

▼濕邪體質8大病徵（按圖看清👇👇👇）：

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1. 身體四肢沉重

2. 頭暈

3. 頭痛

4. 胃口差

5. 消化不良

6. 排便黏膩、不順

7. 女性私密處分泌物變多，產生痕癢



而長期咳嗽有痰，被西醫診斷為慢性阻塞型肺疾病的患者，在中醫角度也多與「痰濕」有關係。所謂「脾為生痰之源」、「肺為儲痰之器」，盧醫師稱從肺、脾著手調理並祛濕才是解方。

註冊中醫師盧光華指，一旦濕氣積聚，會導致脾胃、消化能力較差，水液運行速度減慢容易形成易胖體質。（Shutter Stock圖片）

3招自我檢測身體濕氣重

要判斷自己身體是否濕氣重，盧醫師指可從舌頭及2個穴位反映身體狀況。

▼3部位判斷身體是否濕氣重（按圖看清👇👇👇）：

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地圖舌



若舌頭屬「地圖舌」，即不規則紅斑，紅班周圍有白邊，像地圖上大陸版塊的形狀；出現「剝苔」（表面有裂痕、如水溝般）即有可能是濕氣過重，且有過敏體質。

三陰交穴



位置：踝關節上方四橫指處的小腿骨後方的位置凹陷處

用大拇指按壓，若發現浮腫，且按壓脾經、穴道時有酸脹感，甚至疼痛，即是體內有濕氣。

陰陵泉穴



位置：小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處

用大拇指按壓，若發現浮腫，且按壓脾經、穴道時有酸脹感，甚至疼痛，即是體內有濕氣的一種表現。

▼同場加映：腳臭成因（按圖了解改善方法）

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袪濕由飲食開始

最好的調理方法當然是從飲食入手，盧醫師指以下食物也是袪濕的好幫手。

▼中醫師推介7大袪濕食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 紅豆：性平，可以健脾利水、清熱除濕



2. 青瓜：除了袪濕外，還有助於減重，抑制脂肪、膽固醇的吸收



3. 冬瓜：有利水消腫之效，並可抑制醣類轉化為脂肪



4. 苦瓜：除了可清熱解毒、祛濕止癢外，其富含的維他命C還可防止動脈硬化、保護心臟。



5. 蕃薯：所含的纖維質鬆軟易消化，可促進腸胃蠕動，有助排便



6. 茄子：濕毒積聚太多難以排出時，會容易在口腔和舌頭長瘡。茄子有祛濕解毒作用，常吃能避免濕毒鬱積，對防治口腔潰瘍特別有效。



7. 乾冬菇：清熱祛濕、利水消腫



8. 洋蔥：和胃下氣、化濕祛痰等功效；適用於胸悶、咳嗽痰多、小便不利等病症



▼同場加映：三大排濕方法（按圖了解👇👇👇）