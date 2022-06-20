頸動脈阻塞可致大腦中風 醫生籲高風險人士進行心腦頸血管檢查

三高、曾中風、年紀較大，這些都是中風高風險因素，但大部分患者也是經歷中風、出現中風後遺症之後，才驚覺自己身體有不妥，但其實患者身心已受害。心臟科專科醫生指，除了心、腦血管問題會導致中風外，也不能忽視頸動脈堵塞問題，全面的檢查才可以助醫患掌握中風風險。

提防頸動脈堵塞

心臟科專科蕭頌華醫生說：「缺血性中風是因腦血管栓塞所引致，超過七成的中風屬此類，例如患有心房顫動，血液積聚在心臟而形成血塊，血塊有可能經血液流動而進入腦部，堵塞腦血管，最終導致缺血性中風。」心臟血塊進入腦部誘發中風較為人所知，但蕭頌華醫生提醒大眾要留意，頸動脈阻塞也可導致中風。

（左起）心臟科專科蕭頌華醫生、心臟科專科林逸賢醫生講解心、腦、頸血管檢查。

因為當頸動脈有斑塊時，早期階段頸動脈疾病通常不會出現任何病徵，但當頸動脈嚴重堵塞，可令血液沒法流向頭部和大腦血管，致大腦供血中斷或嚴重減少，大大增加中風的風險。「頸動脈疾病的風險因素為高血壓、高血脂、糖尿病、年齡增長、肥胖、吸煙、缺乏運動、患有睡眠窒息症和有家族病史等。」蕭頌華醫生說，一旦中風，可以帶來深遠的影響，多達四成急性中風患者有不同程度的語言或吞嚥困難，嚴重中風的患者甚至會昏迷不醒。

社區「隱形」患者如藏健康炸彈

要避免嚴重影響需要及早發現及辨識，不同組織近年舉辦的社區篩查計劃，均發現不少人不自知有心臟問題，這些問題猶如體內一個計時炸彈，或致健康風險。其中一個是由香港心血管疾病防治協會於2019年所舉辦的「心程之旅」，有份參與的蕭頌華醫生指，計劃一共發現58人患有心房顫動而不自知。而且部分患者可能低估了心房顫動的嚴重性，因為有36%被發現有心房顫動問題的人，拒絕進一步評估，但已獲轉介至家庭醫生跟進病情。

心臟科專科林逸賢醫生則指，另一個由香港亞洲心臟中心主辦的免費檢查，也找到27人在心臟超聲波檢查異常，可能有心瓣問題，以及結果發現28人有心房顫動而不自知。林逸賢醫生說：「這反映進行檢查、及早發現十分重要，因為心房顫動的人，心血管疾病風險高，除了中風風險高五倍外 ，他們患心肌梗塞的風險亦較非患者高兩倍。」

心腦頸預防中風檢查

由以上的經驗看到，檢查是預防中風的有效方法，因此香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生說，正如心臟科專科醫生所言，「心、頸、腦關係密切，中風的原因眾多，暖心行動希望繼續幫助社區預防疾病，所以已有預防中風檢查計劃，適合年紀較大、三高等中風高風險的人士，希望可以在出現中風前發現問題盡早治療；另一類則是曾經中風但原因未明的人士，以找出病因預防二次中風。」