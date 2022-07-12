中暑｜6種顏色T恤暴曬5分鐘 最高溫達60度 咩色防吸熱要知！

近日天晴又來到最炎熱的時候，出門難免會大汗淋漓，原來衣服的顏色與溫度大有關係。最近有日本節目實測6種顔色衣物的吸熱程度，發現不同衣物經過陽光照射後，表面溫度差異甚大，最高可相差攝氏16度，而專家亦推薦了幾種相對較涼爽的顔色。



日本名古屋電視台節目《メ〜テレ》近日實測了6種顔色T恤的吸熱程度，包括紅、黃、白、黑、藍、綠，並在正午時分放在陽光下照射，再以紅外線儀器測試T恤表面溫度的變化。

照射2分半鐘後，黑色T恤的膊頭部分，在紅外線鏡頭下呈現代表高溫的紅色，而白色及黃色T恤的表面溫度變化不大。再經過5分鐘，白色T恤的表面溫度在攝氏44度左右，但黑色T恤竟達至約60度，兩者表面溫度相差達16度。

另外，測試亦發現紅色T恤的吸熱程度低於綠色，兩者經過陽光照射5分鐘後，表面溫度相差約15度。

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節目引述日本國立環境研究所高級研究員一之瀨俊明的研究，指不同顔色的衣物在陽光下暴露5分鐘，表面溫度可相差達20度。

他解釋，這與顔色對於光的反射率和吸收率有關，例如白色T恤幾乎可以反射所有光，而藍色T恤可以反射藍色可見光，黑色T恤則會吸收光源，因此吸熱程度高。至於紅色對於陽光的反射率較高，所以吸熱程度也比較低。

他又建議，市民在炎熱的天氣下，可穿顔色較鮮豔的衣服，不只白色，黃色、灰色及紅色也是較好的選擇。

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