夏至｜天文台料今星期最高33度 防中暑宜多飲水4大貼士要注意

近日迎來二十四節氣中的「夏至」，天文台昨（21日）午間在市區錄得最高氣溫達30.5度，並預測未來數日大致天晴，天氣酷熱，連日市區最高氣溫將達33度，屆時或發出酷熱天氣警告。要預防中暑，人體必需多補充水分，最簡單的方法就是多飲水，但若一下子狂灌水或致水中毒，有營養師指即使飲水也有特定時間及貼士要注意。



昨日（21日）夏至，在中午時份，本港多區氣溫已升穿「3字頭」，上水、天水圍、坪洲等區亦錄得31度。天文台在社交網站專頁指出，夏至是北半球全年白晝時間最長的一天，太陽會直射北回歸線，之後白晝時間會逐漸縮短。

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但預料該高空反氣旋在下週初稍為減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。

根據天文台的9天天氣預報，今日（22日）始隨後將會轉晴及酷熱，直至周六（25日）連日最高氣溫預測可達33度，上水氣溫或會達35度。不過下周日（26日）起，驟雨天氣將會重臨，直至本月底都持續有驟雨。

飲水防中暑 4大貼士要注意

喝水不但能解渴，也是幫助身體維持正常機能的重要一步，台灣營養師嫚嫚指，要補充水分最建議應以清水為主，更避免以各類飲品取代水。除此之外，她亦有以下4大建議。

每日飲水量



一日飲水量可以體重乘30計算，如體重為50公斤者，一日攝取至少約1.5公升，夏季等身體容易流汗、流失水分時提升至乘以40，並且分開時段飲水，每次喝200至300毫升，1小時不超過1公升，避免過量。

不要一次喝太多水



許多不習慣喝水的人，一開始像是為了交功課，一次過飲夠每日飲水量，這除了可能導致水中毒疑慮外，另外因為一次過將一日所需的水分補足，身體也會在短時間之內排出，其他時間又沒再喝水，其實也影響身體當中的各機能運作，可說是有喝和沒喝差不多。

避免口渴時才喝水



雖然少喝水的人未必會出現口渴，但發現口渴時，身體一般已是處於缺水的狀態，身體機能自然也受影響。

以清水補充水份



建議每日補充水份時以水為主，避免飲用其他飲品取代水，有助身體健康。

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