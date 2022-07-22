痔瘡｜大便後抹屁股抹到咩色要停手？ 醫生拆解肛門唔乾淨3大成因

大便過後要用廁紙抹屁股，不少人也會抹至無色才罷休，但原來這令皮膚受損之餘，更因為抹至過乾而造成痕癢疼痛，甚至甩皮，更會容易生痔瘡。到底肛門為何常抹不乾淨？又怎樣抹就要停手？



台灣大腸直腸外科及痔瘡手術醫生鍾雲霓在其Facebook專頁表示，人體肛門處的皮膚很稚嫩，如果用廁紙抹屁股抹到無色，反而容易因過度抹而令該處皮膚受損，造成痕癢疼痛，故建議大家盡量由深啡色抹到淡淡淺黃色即可。

而有時肛門處皮膚痕癢、感到有黏液等情況是因為痔瘡問題。鍾醫生解釋，痔瘡是老化的肛門軟組織和血管，隨著老化脫垂就容易在脹縮時出現刺痛、痕癢等症狀，若患者因為怕肛門處骯髒而反覆抹，導致因為過度清潔，造成越抹越乾燥、痕癢的惡性循環。

鍾醫生補充，清潔肛門的原則是先水洗、後濕擦、再乾擦，而市面上有些濕紙巾容易令人在擦拭肛門後出現過敏，造成慢性接觸性皮膚炎，故此大家在使用這些產品時都要緊慎選擇。

肛門抹不乾淨3大真正成因

除此之外，鍾醫生指有不少沒有痔瘡問題的市民都會不時感到肛門擦不乾淨、有痕癢不適感，其實與3大原因有關。

纖維質攝取不足



纖維質攝取不足導致大便太黏，也很難清乾淨，如果多次用廁紙反覆抹，會把皮膚抹得太乾而導致脫皮。

鍾醫生表示，青菜當中的粗纖維如同天然的糞便收集器，能夠把散落的糞便穩定接合，讓糞便在腸道內順暢滑動，另外只要攝取足量的水分和纖維質，就算不特意補充益生菌，腸道也會自然篩選出最適合身體的好菌，為腸道生態帶來優質環境，製造濕潤柔軟的好糞便。

她續指，進食同樣份量的椰菜花、菠菜、通菜、番薯葉等，擁有比椰菜、生菜、娃娃菜高2倍的纖維量，故建議大家挑選進食纖維量高的食材，才能事半功倍。

油脂不足



人到中年後，皮膚表面的油脂變少、質地變得粗糙，所以當抹屁股至無色，容易變成過度清潔而擦破肛門附近皮膚。她建議大眾可以在每天洗澡後都在肛門處塗上少許凡士林，有助肛門皮膚表面帶點油質，並在如廁後不要過度抹，就能避免出現痕癢疼痛等問題。

她同時提醒，由於夏天期間皮膚整體油脂分泌都較旺盛，而在秋冬季則會變少、容易乾，所以到了秋冬季就盡量不用沐浴乳或任何洗劑清潔肛門處，單用溫涼水洗、塗點凡士林即可。

而飲食上可以攝取適量油脂，用亞麻油、葵花籽油煮食及吃堅果，都對於潤滑腸道，增進肌膚含油含水量有所幫助。

排空效率不佳



如果排便沒辦法有效率地一次排空，常感到有殘留物卡在大腸肛門口，就代表身體的腸道排空效率不佳，而效率不佳也與缺乏運動有關。

鍾醫生建議大家要保持有運動習慣，1周至少有3次、每次20至30分鐘的有氧運動，例如跑步、游泳、快步走、跳繩、跳舞等，有助鍛鍊心肺功能、增加下身循環及幫助腸胃蠕動，同時可以進行幾項腹部肌肉強度訓練，例如瑜珈、仰臥起坐、重量訓練等。

如果是上班族，沒有空閒時間進行充足的運動，她建議可以拉長距離地散步，均有助激活腸胃的副交感神經，從而幫助排便時一次排空，減少糞便停留的情形。

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