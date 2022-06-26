直腸癌｜大便出血未必是痔瘡　留意便秘貧血5徵兆　一類人風險高

50多歲的小伍，有血便情形已持續好幾個月，但他認為自己只是痔瘡出血，不以為意，一直到最近經常肚子痛，上廁所又解不出來感覺，也有頻尿現象，就醫後以大腸鏡檢查，發現元兇竟是直腸腫瘤。



經常腹痛、便秘 體重驟降儘速就醫

台灣嘉榮大腸直腸外科醫生江世偉表示，大腸直腸癌發生初期，通常沒有明顯症狀，但若發現自己出現排便習慣改變、經常性腹痛、血便、裡急後重（上完廁所仍有想排便感覺），應該提高警覺即早檢查，而如果出現經常性腹瀉、便秘、大便變細、體重無故減輕、貧血，就是罹患大腸直腸癌的高風險症狀，建議立刻就醫治療。

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手術、化療與標靶 治療延長存活期

大腸直腸癌依據腫瘤型態及期別，有相對應的治療方式，第一期大腸癌視腫瘤侵犯的深度，可選擇以內視鏡或手術切除；第二、三期是以外科手術為主，待後續病理狀況給予輔助性化學治療；第四期大腸癌的病患，不用太早放棄或感到無助，透過化療搭配近年發展的標靶治療，可達到相當程度的疾病控制，大幅延長存活率。

大多為後天引發 肥胖增20%罹癌風險

江世偉進一步說明，大腸直腸癌蟬聯我國十大癌症之首，罹病者5%是先天性遺傳基因引起，但大多數病人則是因後天環境中危險因子所引發，例如肥胖會增加10至20%罹癌風險；每天多食用100公克的紅肉或再製肉品，恐增加12%罹癌風險；抽菸更會增加罹癌率及死亡率；大腸息肉若超過1公分以上，癌變機率是一般人的5倍以上，若本身有大腸癌家族病史，罹癌風險會是一般人的2至3倍。

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兩年一次糞便潛血篩檢 早期發現與治療

江世偉呼籲，50歲至74歲的民眾，每兩年至醫院接受一次糞便潛血篩檢，發現陽性應立刻接受大腸鏡檢查，即便是陰性也要定期追蹤，以免因間歇性出血而延誤治療，只有落實「早期發現，早期治療」，切除息肉預防腫瘤的產生。要是不幸已發生癌變，也要儘速尋找專業醫師評估，搭配多元化及個人化醫療，訂定治療策略，配合醫囑改善飲食及生活狀態，以達到最佳的癌症治療效果。

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