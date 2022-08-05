瘧疾｜本港掀瘧疾襲港慌 拆解瘧疾5大Q&A 患者可一日內死亡

本港從上月至今新增30宗瘧疾確診輸入個案，個案全部涉及由非洲抵港的男士，並已致至少兩死，這次的瘧疾輸入個案數字更已超過本港過去三年的總和，情況令人憂心。事實上，全球目前至少有2.41億宗瘧疾病例，當中大部份均來自非洲地區，面對這種席捲非洲的傳染病，我們應如何應對？本文將拆解瘧疾的五大Q&A，揭開瘧疾的真面目。



瘧疾常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲，此症由瘧蚊傳播。（Getty Images）

1. 瘧疾是甚麼？



瘧疾是一種可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲，其中惡性瘧原蟲為當中最致命的瘧原蟲，患者可在感染後24小時內死亡。這種疾病常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。

據世衞數據顯示，全球在2020年估計有2.41億宗瘧疾病例，死亡人數約62.7萬人，逾九成半的病例及死亡個案均來自非洲，當中再有八成死亡個案為5歲以下兒童，尼日利亞、剛果民主共和國、坦桑尼亞均屬重災區。

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2. 瘧疾潛伏期及症狀是甚麼？



患者的潛伏期因應不同的致病瘧原蟲種類而有所不同，通常在被受感染的瘧蚊叮咬7-30天後，病徵就會出現，但潛伏期可達數月或更長。常見的症狀包括：

．發燒發冷

．頭痛

．肌肉疼痛和無力

．咳嗽嘔吐

．腹瀉及肚痛等症狀

併發症包括：

．貧血痙攣

．血液循環系統衰竭

．器官衰竭（如腎臟衰竭）

．昏迷，如未能及早醫治可致死

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瘧疾至今仍於非洲肆虐（視覺中國）

3. 瘧疾如何傳播？



瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊傳播的疾病。雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，並在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。

瘧疾並不會在人與人之間傳播，但卻可透過輸入受污染的血液或血液製成品、器官移植或共用刺針或針筒傳播。瘧疾亦可於懷孕或生產時由母親傳染胎兒或初生嬰兒。

4. 如何治療瘧疾？



現時的藥物可有效治療瘧疾，但及早確診和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。醫生會處方抗瘧疾藥物和其他支援性治療，患者須根據醫生的吩咐完成整個抗瘧疾藥物的療程，以確保將體內的瘧原蟲徹底根除。

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5. 如何預防瘧疾？



個人而言，首先可採取措施預防被蚊子叮咬，包括：

．穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲

．於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺 （DEET） 成分的昆蟲驅避劑

．在戶外避免使用有香味的化妝品或護膚品

．在戶外時依照指示重複使用昆蟲驅避劑

．防止家居出現積水

．妥善存放食物及處理垃圾

如需出發前往瘧疾流行的地區，則應：

．在出發前最少6個星期諮詢醫生的意見，以便需要時獲取預防瘧疾的藥物

．如到流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用殺蟲劑氯菊酯

．切勿將氯菊酯塗在皮膚上

．如在外遊期間或回港後出現瘧疾症狀，應立即求診，求診者可能須進行緊急血液測試

．孕婦應盡量避免前往瘧疾流行地區