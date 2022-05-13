防蚊｜飲汽水惹蚊？日專家拆解4類惹蚊人 有效驅蚊只需2大法寶！

近日總是下雨，潮濕再加上溫熱的天氣，正正是蚊子繁殖的好時機。日本媒體《日テレNEWS》就着迎來的蚊子活躍期，講解惹蚊的原因幫助大家預防被蚊叮的同時，更介紹被蚊子咬到之後最佳的處理方法，現在已經被蚊子咬得「腳痕痕」的你，一定要看下去。



雖然現在還未到夏天，但根據報導所指，蚊子由每年的4月下旬開始活動，直至11月下旬才結束。即使每隻成蟲的壽命只有一至兩個月，牠們的繁殖時期卻非常長，就算不是7至9月的高峰期，亦已經有不少飢腸轆轆的蚊子四出覓食。

雖然現在還未到夏天，但根據報導所指，蚊子由每年的4月下旬開始活動，直至11月下旬才結束。（《日テレNEWS》）

有些情況被蚊叮了，後果可能很嚴重。有些致命傳染病，是由蚊子傳播（按圖）：

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此外，節目播放實測影片，測試蚊子活躍的室溫。實驗邀請參加者將左右手各放在一個恆溫的「蚊子箱」中，一個是26度；另一個約37度，結果發現放在26度箱子的手被咬了7處，放在大約37度箱子的手卻沒有被蚊子咬。專家解釋，蚊子活躍於25至30度的室溫，在高於35度的盛夏，不單止人類，就連蚊子都會變得遲鈍起來。

近日遇上低壓槽，窗外總下着綿綿細雨，溫度又徘徊在二十幾度，簡直是蚊子的天堂。（梁鵬威攝）

為了進一步了解蚊子的喜好，節目組訪問已經研究了蚊子25年的專家白井良和先生，歸納出4個吸引蚊子的原因。

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1. 二氧化碳



專家指出，蚊子能夠感知人體呼出的二氧化碳，就連那一點從皮膚滲出來的氣息都不會放過。

2. 體溫



蚊子還能感應人體溫度，因此體溫較高的人容易吸引蚊子的注意，被咬的機率也會增加。

3. 汗水



汗水中含有乳酸和胺基酸，這些都是吸引蚊子的物質，所以流汗流得多的人更受蚊子「喜愛」。

4. 腳的氣味



雙腳散發的氣味含有一種名為「異戊酸」的物質，同樣會吸引蚊子，所以通常蚊子會先咬雙腳的位置。

運動期間體溫會上升並流汗，但郁動身體有助驅散蚊子，反而是運動過後歇息的時候就有可能增加被蚊子咬的機會。（unsplash@jon_chng）

憑着以上4點，節目歸納出什麼人最惹蚊：

1. 體溫高：體溫維持在36度近37度的人、新陳代謝快的小孩，以及孕婦2. 容易出汗3. 經常喝碳酸飲品和酒精：飲用碳酸飲品和身體分解酒精時都會排放更多二氧化碳4. 穿着黑色或者深藍色衣服

除了以上提到的原因，其實血型都會所影響。根據白井良和先生的研究，最惹蚊的血型是O型，其次是B型，然後是AB型，A型血的人最不惹蚊。

最惹蚊的血型是O型，其次是B型，然後是AB型，A型血的人最不惹蚊。（《日テレNEWS》）

預防蚊子要擦身 吹風扇仔亦有幫助

要預防被蚊叮，專家建議多擦皮膚，尤其是出過汗的地方。由於腳和面都容易沾有吸引蚊子的物質，所以擦面和擦腳更有效。除此之外，手提式的風扇因為會吹起大風，從而令蚊子難以靠近，同樣有驅蚊功效。

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被蚊叮後要冷敷 「打十字」原來大錯特錯？

假如真的很不幸被蚊子叮了，卻沒有止痕藥的時候，專家建議最好的方法是冷敷，就算手邊沒有冰袋，用水龍頭沖洗亦是不錯的做法。至於很多人建議在蚊叮的地方「打十字」，希望透藉着痛楚掩蓋痕癢的感覺，專家卻不建議。除了是因為治標不治本，更有可能因為「打十字」而刮傷皮膚，導致細菌入侵就得不償失。

（資料來源：《日テレNEWS》）