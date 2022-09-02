護眼｜小朋友成日望電腦眼乾又攰？中醫推介2湯水紓疲勞防近視

本港疫情持續嚴峻，9月開學後如果確診人數過高，學校或要改為網上授課，同時小朋友亦需應付各種網上功課，導致小朋友長期在家使用平板電腦及看電視，不只對眼睛造成負擔，長久可能對視力造成影響。據位元堂註冊中醫師黃世杰表示，其實利用一些護眼食療及進行穴位按摩，無論大人及小朋友也可以預防假性近視與眼部不適的問題。



黃醫師指出，長時間使用手機平板及看電視，不僅會造成視力下降，長久下去會造成眼球睫狀肌持續收縮無法放鬆，影響調整水晶體厚度的能力，形成初期的近視又或稱為假性近視。睫狀肌無法自然放鬆，造成看遠物時會看不清楚，這症狀尤其在12歲以下小孩身上容易出現。透過中醫治療，可以有助放鬆眼部肌肉，促進眼睛血液循環，幫助減輕眼部問題。

黃醫師指出，長時間玩手機平板及看電視，不會造成眼球睫狀肌不斷收縮，影響調整水晶體的厚度，形成初期的近視又或稱為假性近視。（資料圖片）

另外，黃醫師稱《黃帝內經》所述的五勞，其中一勞就指出「久視傷血」，當中說的「血」指的是「肝血」。眼睛和「肝」的聯繫十分密切，中醫學認為「肝開竅於目」，雙眼受到「肝血」的給養才能視物；而過度用眼便會使肝血虧虛，雙目得不到營養的供給，從而出現「視疲勞」的情況。

「視疲勞」是與眼睛過勞有關的一組症狀，常見徵狀包括：

1. 眼皮乏力



2. 視力難以集中



3. 眼睛或眼眶出現脹痛



4. 視力模糊



5. 流眼水及畏光



6. 嚴重者更會出現頭痛、惡心和眩暈等不適



肝血不足只是引起「視疲倦」的其中一個成因，因為眼睛除了與肝有密切關係外，與其他臟腑都有不可分割的關係，而且每個人的體質及致病成因都有不同，需要中醫辨證判斷成因。舉例說：

睡眠不足、過食辛辣



因每天過度使用眼晴引起「視疲勞」的人，雖然身體內「肝血不足」，但亦可能同時因睡眠不足、過食辛辣或外來風、熱之邪入侵，引起肝熱灼絡或風熱上犯，導致眼晴出現紅腫熱痛，甚至白晴出血，即類似西醫學中的「結膜炎」情況。這時候就不應滋補肝陰（血）了，應先疏風清熱或清肝瀉火。

脾胃氣虛



而脾胃氣虛，血化生之源乏，也會引起「視疲勞」的情況。這是因為血不足以供應給其他臟腑、四肢百骸（即全身）及九竅（耳、目、口、鼻及尿道、肛門的九個孔道），出現「視疲倦」的情況。

花青素有助視紫質的合成，改善夜間視力及保護眼睛血管的健康。（資料圖片）

黃醫師指，日常可以多進食含花青素的食物，例如藍莓、紫淮山等，花青素有助視紫質的合成，改善夜間視力及保護眼睛血管的健康。此外，它亦有助清除視網膜在藍光下產生的自由基，減少氧化傷害。黃醫師也分享以下2款護眼湯水，小朋友也適合飲用：

石斛花旗參滋陰湯



功效：養肝明目、滋陰清熱、益胃生津

材料：蜜棗、枸杞子、麥冬、石斛、花旗參、無花果

做法：

1.先把適量瘦肉以清水洗淨及汆水後備用。

2.把所有材料以清水洗淨及略浸後備用。

3.加入8碗清水煲至水滾，把所有材料放進煲內，以慢火煲約2小時。

4.加適量鹽調味，即可飲用。

日月魚螺片杞子湯



功效：明目潤肝、滋陰補腎、有助舒緩眼乾、眼澀

材料：蜜棗、螺片、日月魚、淮山、海竹、百合、湘蓮子、芡實、龍眼肉、枸杞子。

做法：

1. 先把適量瘦肉以清水洗淨及汆水後備用。

2. 把所有材料以清水洗淨及略浸後備用。

3. 加入8-10碗清水煲至水滾，把所有材料放進煲內，以慢火煲約2小時。

4. 加適量鹽調味，即可飲用。