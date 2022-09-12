腸胃健康｜50歲男子天天喝檸檬水　忽然腹部劇痛　才知腸子穿了洞

有一名50歲男子，每天會自己泡檸檬水來喝，某天晚飯後，發現自己肚子很痛，一陣休息後未見改善，突然間聽到腹部傳出一聲 「啵」，隨後狂冒冷汗、疼痛更為劇烈，決定掛急診就醫。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘發現是該男腸子破洞，也就是所謂 「腸穿孔 」，不早治療可能造成 「腹膜炎」，所幸該男在黃金治療期就醫，開刀後康復。



根據節目《健康好生活》，該名50歲男子會自己泡檸檬水，每天飲用消暑氣，但是某天晚飯後，感覺肚子一直很痛，即使已經休息一個小時，痛感還絲毫未減，接着隨即從腹部傳來一聲「啵」的聲音，男子腹部的疼痛就便得更劇烈，他開始狂冒冷汗，男子不舒服到立刻掛急診。

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治療該名男子的肝膽腸胃科醫生錢政弘表示，到院後，他立刻安排該男做胃鏡檢查，負責將內視鏡伸入受檢者食道的學妹，立刻向醫生反應「學長！十二指腸怎麼會有2個洞！」原來是腸子破洞了，就是所謂的「腸穿孔」。

錢政弘表示，如果沒有及早治療，繼續進食導致下肚的殘渣留到洞口外，恐怕會演變成「腹膜炎」，可能會有生命危險，幸好該名男子在黃金治療期間就醫，之後安排開刀後就康復了。

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