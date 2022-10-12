近期孕媽媽最愛｜皇牌孕婦按摩照顧身心變化　助紓緩各種孕期不適

懷孕期間，不少準媽媽要面對水腫、小腿抽筋、腰酸背痛、睡眠質素下降等問題。根據多項國外權威性的婦科報告顯示，時下非常流行的孕婦按摩，不單好處多多，而且有助紓緩孕期的各種不適，減輕焦慮情緒和壓力，對胎兒的健康成長也有幫助。此外更可改善睡眠品質，減低患上產後抑鬱症的機會，難怪成為一眾孕媽媽近期最愛。

孕按與一般按摩有何分別？

與一般按摩相比，孕婦按摩在時機、手法、力度和部位，甚至是按摩油方面都大有講究。一般按摩主要用指節將肌肉和筋膜用力推開，對部位深入刺激；而孕婦按摩則利用指腹或手掌輕柔地推撫，以幫助肌肉放鬆；而且會避開按壓肚子周圍及特定部位，以免對孕婦身體造成刺激或危險。而根據孕期的不同階段，也有各自需要特別留心的地方。

懷孕初期（0-3個月）：

懷孕初期屬於寶寶成形的關鍵時間，由於胎盤尚未穩固，為了確保母嬰健康，因此並不建議各位準媽媽進行按摩。



懷孕中期（4-6個月）：

踏入中期，胎兒的生長速度開始加快，基本上已完成初步發育。隨著孕媽腰腹部的負擔越來越重，腰酸背痛的徵兆會逐漸明顯；所以按摩應集中紓緩肌肉繃緊、減輕酸痛和促進身體循環。



懷孕後期（7-10個月）：

來到最後階段，孕婦容易精神緊張，加上有水腫、抽筋、乳房脹痛的問題，按摩有助緩解各種身心不適。實際方向視乎情況而定，但主要針對頭部、胸部及下肢。但為安全著想，當預產期臨近（胎兒滿37週）最好停止按摩。



正正因為孕婦按摩有許多禁忌，令到不少準媽媽在選擇時都充滿困惑，到底要怎樣才能選擇一間有質素、有信心保證的孕婦按摩公司？以下為孕媽們分析5大注意事項！

孕婦按摩在時機、手法、力度和部位，甚至是按摩油方面都大有講究。而根據孕期的不同階段，也有各自需要特別注意的事項。（圖片：Shutterstock）

專業可靠｜給準媽媽非一般的按摩體驗

選擇孕婦按摩，首要注意的當然是專業手法培訓和資格認證。按摩師必須具備足夠知識，例如合谷穴和三陰交會導致宮縮，太衝穴會引動胎氣，一定要避開按壓以上穴位。而Mama Zone 作為近年新興熱門的一站式產前產後護理專門店，當中的培訓導師團隊持有TQUK英國資歷證書。而且全部孕按師都要接受專業培訓及經過嚴格考核，領取證書後才能為準媽媽們服務，絕對是高質素的信心保證。

其次是按摩療程靈活度，因每人的懷孕情況不同，需要照顧的部位都各有分別。孕媽們在按摩前，應該要主動告知目前的懷孕週數及身體狀況。Mama Zone的孕按師會按照每次需要，例如小腿水腫、坐骨神經痛等；以舒壓為原則，為準媽媽選擇針對性的按摩療程。組合十分靈活及多元化， 由部位，以至手法力度的輕重都可調整，有效紓緩懷孕期間的不適感。

Mama Zone的孕按師會按照每次需要，例如小腿水腫、坐骨神經痛等；以舒壓為原則，為準媽媽選擇針對性的按摩療程。（圖片：Mama Zone）

再者就要留意按摩產品的質量，懷孕期間並不建議使用含迷迭香、茉莉花、杜松子、杉脂等精油，因當中的植物成份有機會影響孕婦身體及胎兒。Mama Zone 則採用意大利製造的「OLIVELLA孕婦專用按摩油」，含純天然橄欖油及甜杏仁油等精華，幫助放鬆心情之餘，同時可保持孕媽媽肌膚柔滑、滋潤及有彈性，持續使用更有助預防及撫平妊娠紋。

意大利製造的「OLIVELLA孕婦專用按摩油」，成份及配方由專業團隊研發配製。不含色素及防腐劑，經過皮膚測試，以確保最佳品質。（圖片：Mama Zone）

為照顧不同孕期的需要，專業孕婦按摩床亦是必不可少的配套。Mama Zone所有服務點均配備孕婦專用按摩床，由助產護、孕婦按摩師、物理學工程師及Mama Zone專業團體共同研發。設計採用蛋殼原理，床身預留胸部及腹部位置，完全符合人體工學；讓準媽媽能夠安心舒適俯臥於床上，紓緩腰部的壓力，好好享受按摩的舒適。

Mama Zone配備的孕婦專用按摩床，床身預留胸部及腹部位置，讓孕媽媽能夠安心舒適俯臥，好好享受按摩的舒適。（圖片：Mama Zone）

最後，地點當然要交通方便。一眾準媽媽「腹大便便」，體重負荷增加，行動未必可太靈活。Mama Zone已於港九新界開設10個以上服務中心，方便孕媽隨時隨地預約按摩療程，做到「梗有一間喺左近」！

Mama Zone皇牌孕婦按摩 | 1次療程、3種享受

為了讓更多準媽媽可以感受到 Mama Zone的皇牌療程，現特設新客體驗價，只須$178就能享有「85分鐘—3合1孕婦按摩」，有效紓緩孕期的身心不適。

第1種享受：專業孕婦全身按摩（45分鐘）



第2種享受：坐骨神經及背部紓緩按摩（20分鐘）



第3種享受：小腿脹痛熱石紓緩按摩（20分鐘）



以新客體驗價$178，就可嘗試Mama Zone的皇牌孕婦按摩療程。（圖片：Mama Zone）

無論產前、產後的養生護理都非常重要，一間好的孕婦按摩公司，不單可以幫助孕媽舒緩身體上的不適，更能減輕焦慮情緒和心理壓力，所以必定要小心謹慎選擇！Mama Zone的孕婦按摩療程在資歷、手法和配套上都十分完善，絕對是各位準媽媽的理想之選！