飛蚊症｜傅家俊左眼曾有200黑點 不敵「世一」奧蘇利雲雖敗猶榮

港將「一哥」傅家俊歷經數年低谷，對上一次正式賽事打出147，已經要數到2015年，期間他經歷排名回落、眼疾困擾、疫情，他關關難過關關過一直沒有放棄，再度打出147成功闖入香港桌球大師賽決賽，昨日（9日）與世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲爭奪冠軍，當晚賽事吸引超過8000名球迷入場，成爲史上桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄。期間令「神奇小子」復出無期的眼疾「飛蚊症」又是如何令他飽受困擾？飛蚊症可能是視網膜脫落的先兆，病徵不應忽視。



港將「一哥」逆轉之路

港將「一哥」傅家俊在2018年倫敦桌球大師賽出局後返港宣布因視網膜退化休戰，他2017年底發現患上飛蚊症以及視網膜退化，左眼曾出現逾200粒黑點，手術後醫生曾指不可提負重物，連提球棒盒或抱女兒也不可以，當病情已趨穩定，他就帶病上陣，狀態遲遲未能回復，不如意的事接二連三，其後他受疫情影響退出部分賽事，導致世界排名跌出64以外，今年初傅家俊宣佈參加世錦賽未能成功晉級，但「神奇小子」沒有被挫折擊敗，周六（8日）他在落後下逆轉，打出完美147戰績反勝希堅斯（John Higgins），成功爭奪香港桌球大師賽決賽席位，打出個人職業生涯第五次147。

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昨日（9日）傅家俊對世界排名第一奧蘇利雲，紅館賽事現場坐無虛席，大會公布有超過8000名入場觀眾，成為史上最多現場觀眾的桌球比賽，而這位世界排名第一奧蘇利雲則是創下15次，史上打出最多147的球手，也是5分20秒打出147，最快147的世界紀錄保持者。最後奧蘇利雲以總局數6比4勝出香港「神奇小子」，贏得香港大師賽冠軍。

雖然傅家俊今場賽事戰敗，但這個經歷對他而言都十分值得紀念，他表示「這次證明了，原來什麼也有可能。希望能給大家帶來美好的回憶。」

飛蚊症可是視網膜脫落之先兆 病徵不要忽視

飛蚊症的其他特徵（按圖）：

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根據醫院管理局資料，眼球內玻璃體是清澈透明的膠狀物質，玻璃體會隨著年齡的增加退化，有一部份的玻璃體會液化，過程中變成混濁物，並在玻璃體中懸浮，當光線進入眼球，這些混濁物便會在視網膜上投射形成陰影，即是患者所見之飛蚊。

飛蚊症也可能是玻璃體出血，特別是在糖尿病患者眼睛內，如果有嚴重糖尿病視網膜病變(俗稱糖尿上眼)，新增血管就較容易出血，也會造成飛蚊現象， 其次較少的成因是眼內發炎。

患者通常會見到點、線或者網狀的黑影，黑影會隨著患者的眼球轉動而移動，如同蚊子在眼前飛舞般， 特別情況下，飛蚊症是視網膜脫落之先兆，患者除了看見飛蚊外，還可能看見閃光或物體變形等。

飛蚊症徵狀 年輕患者勿輕視

奧比斯曾聯同香港眼科學會曾在2021年進行一項網上調查，共收集到 3,578 份回覆，發現近七成半受訪者曾出現飛蚊， 當中超過七成受訪者沒有定期驗眼，超過三成受訪者更認為出現飛蚊症症狀毋須求醫。同時發現超過六成30 歲以下人士曾出現飛蚊，更有逾兩成人出現飛蚊症和視網膜脫落的高危症狀，然而當中超過八成沒有每年接受眼科檢查，忽視潛在眼疾危機。

以下幾類人更要特別留神，小心飛蚊來襲（按圖）：

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機不離手高危 小心飛蚊症

根據奧比斯資料，50歲以上群組、玻璃體退化會容易患上飛蚊症，機不離手導致眼睛過勞、近視加深，都會容易提早出現飛蚊症，眼球受傷或經常捽眼，都要小心容易導致惡性飛蚊症。

飛蚊症有良性和惡性之分，良性飛蚊症患者會看到一個圈狀、 線狀或網狀的黑影在眼前漂浮，近期有年輕化趨勢，大部分良性飛蚊症病人會逐漸覺得所見的「飛蚊」沒有當初明顯，但都要小心良性可變成惡性。

惡性飛蚊是突然出現大量「飛蚊」，且伴有其他症狀，如閃光或視力變差，惡性飛蚊症因玻璃體收縮拉扯到視網膜，而引起視網膜裂孔或脫落等併發症，惡性飛蚊症也可能由於視網膜有破洞或脫落、糖尿上眼令眼底出血等問題而形成，都需要要立即求醫。

資料來源：https://hkg.orbis.org/zh-hant/eyefloaters_chi