胰臟癌｜工作狂懶做體檢 胃痛背痛5個月結果診斷患胰臟癌

定期做身體檢查可以預防疾病惡化。台灣有位男子平時是一個工作狂，即使公司有免費定期健康檢查的福利，他就自認平時身體好，都不願意花時間做檢查。5個月前開始有胃痛和背痛，最後他在醫生建議下進行腹部電腦斷層及腹部磁振造影檢查，發現自己患有胰臟癌。有醫生表示胰臟癌早期難以被發現，容易誤認為腸胃疾病或背痛。



胃痛背痛 原來是胰臟癌

根據台灣媒體報道，台灣一名61歲男子是一間科技公司的高級主管，平時是一個工作狂，也喜歡在家小酌幾杯的習慣。他自認身體很好，即使公司有提供免費定期健康檢查的福利，他都不願意花很多時間做身體檢查。

在5個月前，他開始有胃痛問題，嚴重起來背部也會跟著痛，之後他去看醫生，基礎檢查顯示沒有大礙。但後續的2、3個月，他的背痛問題越來越嚴重，他便去求助神經科，也嘗試推拿、針灸緩解不適，但都徒勞無功。

最後他在醫生建議下進行腹部電腦斷層及腹部磁振造影檢查，發現在胃後方的胰臟有一處浸潤性病灶，大小約3公分。之後立即接受臨床專科醫師的手術安排，確定患有胰臟癌。

胰臟癌早期難以被發現

台灣北投健康管理醫院錢政平副院長指出胰臟癌早期難以被發現，不適症狀容易誤認成腸胃疾病或背痛。胰臟的位置在身體中央深處，一般的腹部超音波檢查無法全面偵測胰臟是否有病變。由於早期症狀不明顯，發現時可能已是中晚期、存活率低，因此有「癌王」稱號。

醫生提醒如果發現胃痛無法藉由藥物控制、上腹部或背部疼痛、糞便為灰白、莫明的體重減輕要小心可能是胰臟出問題。

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胰臟癌成因和徵狀

根據政府資料，胰臟癌是本港致命癌症的第五位，在2019年，胰臟癌導致740人死亡。出現以下徵狀，可能是患上胰臟癌：

-上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部。



-食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象。



-出現黃疸、皮膚痕癢、大便呈陶土色。



-體重短時間內銳減。



-上腹部出現固定、堅硬的腫塊。



-腹水。



資料來源：https://www.cancer.gov.hk/tc/hong_kong_cancer/common_cancers_in_hong_kong/pancreatic_cancer.html

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