研究指星期一最易心臟病發　心臟科專科醫生拆解疾病迷思

有關心臟病率的成因，三高、肥胖、家族遺傳聽就聽得多，但原來除了生理因素，發病率高低竟然與特定日子有關？網上有研究指出，星期一心臟病發的機率較高，到底孰真孰假？假若真有其事，成因又是甚麼？立即交由聖保祿醫院心臟科專科醫生張志揚為大家拆解迷思！



壓力大、工作忙為心臟病發元兇之一 星期一發病率高出近兩成！

歐洲流行病學期刊（European Journal of Epidemiology）曾於2005年整合過往有關心臟病發原因及機率的研究，發現成年人於星期一心臟病發的機率較高，男性平均高出兩成，女性高出一成半。張醫生解釋，歷經周末假期後，星期一要重拾繁重的工作，加上是工作周之首日，對「打工仔」來說添加了不少壓力。「好多工作要做，每項都好像很趕急，連帶令皮質醇、腎上腺素等指數上升，便導致心跳加速、血壓上升，為心臟帶來不少負擔，因而（有機會）導致心臟病發。」星期一不但受「Monday Blue」困擾，更可能有心臟病發風險，壓力不容忽視！

「Happy Friday」飲酒過量、高糖高鹽飲食、缺乏休息 都會引致心臟病發

縱使星期一是心臟病發機率較高的一天，但張醫生亦提醒大家，要注重周末前夕的作息及飲食習慣。不少人習慣「Happy Friday」會約朋友聚餐，飯後又會到酒吧「飲兩杯」盡興，一掃工作壓力及煩惱，直至凌晨才回家。但飲酒過量、不良飲食及作息習慣同樣是誘發心臟病的因素之一，同樣要小心。「多吃了高糖、高油分的食物，飲酒量亦增加，同時又只顧著玩、休息不足，這些都是導致心血管疾病的高風險因素，都會令心臟病發的風險增加。」

張醫續指，星期一並非唯一，或心臟病病發的特定日子。心臟病發牽涉一系列的因素，負面情緒如壓力、飲食習慣改變，甚至天氣轉冷都有機會增加心臟壓力，令心臟病發機率上升，「有時大時大節吃多了，或冬季某些日子比較寒冷，都會增加心臟負擔，病發風險同樣高。」

定期檢查監測身體指數 放鬆心情面對「Monday Blue」減心臟壓力

面對突如其來的心臟病發，到底是否防不勝防？針對預防心血管疾病的第一步，張醫生認為大眾應增加對疾病的認知，如發病因素、高危族群等，方能做好健康管理。「心臟病發即心臟的冠狀動脈突然栓塞，或血管收窄，使心臟肌肉得不到足夠的血液供應，因而形成。故本身已患冠心病，或有三高的病人較易出現此情況。」

不過，即使身體指數能反映健康狀況，但仍然有部分年輕病人看起來很健康，更有運動習慣，卻突然心臟病發猝逝。故預防疾病的最好方法，就是定期做身體檢查，監測各項指數，如三高、心率等，切忌忽視任何一項高風險因素。「有些病人可能患有隱疾，又或是已患三高卻不自覺。可做一些針對心臟病的診斷，如靜態或動態的心電圖、心臟超聲波、冠狀動脈電腦掃描血管造影等，以了解自己有否患上心血管疾病。」同樣地，應多留意作息、飲食及心情，張醫生鼓勵各位「打工仔」面對「Monday Blue」時，應盡量放鬆心情，坦然面對：「長命工夫長命做，千萬別太緊張，輕鬆些看待吧！」

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。