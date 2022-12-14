錯誤減肥恐惹健康危機　斷食、戒口或增心血管疾病及中風風險

網上時不時就會流傳一些「減肥秘方」及「瘦身餐單」，近年更掀起生酮飲食、168斷食法等方法，有不少明星及名人相繼仿傚，並指相當有效。不過，這些減肥方法講求飲食及生活習慣改變的配合，雖然看似能迅速減磅，但長遠而言會否帶來健康危機？心臟科專科醫生陳栢羲醫生將逐一剖析這些「減肥偏方」，原來不但有機會影響心臟健康，更恐釀心血管疾病及中風危機！大家切忌盲目跟隨，要留意身體狀況，小心減肥減出禍！



生酮飲食或攝取過量飽和脂肪 增心血管病及中風風險

生酮飲食提倡以肉類為主，需完全戒掉碳水化合物，主食如米飯、麵通通不能吃，不少人均大讚有效，能於短時間內減磅。但陳醫生指，生酮飲食屬偏食，戒掉碳水化合物雖然有效減低每日整體能量攝取，的確有助體重下降，但同時因進食過多含大量飽和脂肪的肉類、堅果等，會導致每日油分攝取量增加，因而影響心臟健康，「紅肉含特別多飽和脂肪及反式脂肪，若長時間攝取過量，對心腦血管健康不好，並會增加患上心血管疾病、中風的機會。」「戒口」減肥不但影響營養攝取，甚至會引發更嚴重的健康危機。

168、204斷食成功減磅？ 醫生：只因整體卡路里攝取下降

除了跟餐單減肥，近年不少人亦推祟間歇性斷食法，如「168」（即空腹禁食16小時，將進食時間限制於8小時內），甚至更極端的有「204」（即空腹禁食20小時，將進食時間限制於4小時內）。每日三餐本應按時間分佈於早、午、晚進食，惟這些斷食法將進食時間強行擠壓於數小時內，對身體會否有影響，又是否有效減肥？陳醫生強調，斷食法之所以看似有效，或只源於縮短進食時間、減少食量而致，「進食量少了，初步可能看似有效，因整體卡路里攝取減少。而若有些人除了間歇性斷食，更配合其他屬『偏食』的餐單，如攝取過多脂肪、吃過量『飽腹感重』的食物，對身體也不太好。」

素食非一定健康 烹調方式不當可能愈吃愈肥

不吃肉類、只吃蔬菜，並非一定健康。陳醫生提醒，食物健康與否，其實源於烹調方法。因茹素能選擇的食材較單調，部分人會選擇多添加調味料，或以油炸的方法烹調，分分鐘愈吃愈不健康。「有別於蒸、炆這些煮法，多油、多調味料會令整體卡路里攝取量增加，食物太鹹會影響血壓，太油膩則會影響膽固醇，對心臟健康有負面影響。」陳醫生寄語欲減肥的人士，別只注重磅數升跌，減肥時更重要的是保持良好心態、均衡飲食，避免用太極端的方法修身，釀成更嚴重的心臟健康危機：「要均衡飲食、配合運動，培養良好的生活習慣，留意作息時間，避免吸煙。」

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。