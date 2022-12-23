小朋友意外撞崩牙？乳齒、恆齒處理有分別　牙醫教正確急救3步曲

臨近聖誕，不少家長都會為子女安排「放電」節目，例如去親子遊樂場、行山露營、踩單車、參與各式球類運動等。但多數小朋友性格上都較貪玩、活潑好動，喜歡四處追逐跑跳，一不小心就容易發生意外，最常見的就莫過於由跌倒、撞傷導致的「撞崩牙」。兒童牙科醫生張書瑜醫生指出，牙齒外傷在不同年齡的兒童中都非常普遍；視乎牙齒生長階段，損害的程度，在處理手法上也有分別。只要採用正確急救3步曲，並把握黃金治療時間就可增加植回機率！

斷牙、缺牙直接影響健康？

事實上，小朋友最常被撞傷的就是門牙；除了影響外觀和自信外，亦有機會引起其他問題。許多家長認為，反正孩子遲早會換牙再長出恆齒，就算有碰撞引致「崩牙」、「甩牙」，不去維修保養也無傷大雅，忽略掉乳齒的重要性。其實，乳齒還有幫助發音及使恆齒正確生長的功用；倘若過早脫落，將對小朋友造成進食障礙，也可能造成隔壁牙的傾斜及空間喪失，導致未來恆齒齒列擁擠或是咬合功能不良。

「撞崩牙」應即時處理 乳齒、恆齒處理方法大不同

當小朋友的牙齒受到撞擊，牙齒缺角或整個斷裂時；張書瑜醫生建議，家長應攜同子女盡快向牙醫求診，而針對乳齒還是恆齒，醫生在處理上亦有不同方法。

乳齒（1-5歲的兒童）：

張醫生表示，「1-5歲的兒童通常還未換牙，即使受傷後沒有即時表面傷痕，牙齒經過一段時間或會開始變色。如果乳齒整個斷裂的話，請勿急於將掉落的牙齒放回原位，因為掉出來的乳齒可能已經感染，放回原位反而會傷害牙齒牙胚，最嚴重可能會影響恆齒生長。」

因此，避免感染及影響恆齒發育，應盡快帶小朋友就醫。牙科醫生會先拍攝牙齒X光片，檢查是否有感染、牙齒碎片有沒有殘留在嘴唇內或牙齦裡，從而給予相應的治療方案和緩解疼痛的護理，直至換上恆齒為止。

當小朋友的牙齒受到撞擊，牙齒缺角或整個斷裂時，牙齒神經可能會受到傷害並引起感染，應盡快向牙醫求醫。（圖片：Shutterstock）

恆齒（5歲或以上的大童）：

張醫生續指：「5歲及以上的兒童普遍開始換牙，若牙齒外傷傷害到恆齒，治療方式與乳齒完全不同，家長可依照急救3步曲小心處理，情況允許的話牙齒碎片可以重新修復。當外傷情況較為嚴重導致牙神經暴露時，若能當天就診，牙科醫生會及早為小朋友進行根管治療。」

如果不小心撞崩恆牙，找到碎片並盡快求醫，情況允許的話牙齒可以重新修復。（圖片：Shutterstock）

牙醫親授「牙齒外傷正確急救3步曲」

步驟1：

家長盡快找回甩掉或斷開的牙齒，只可接觸牙冠位置，避免碰到牙根。



步驟2：

如果牙齒不髒，可以嘗試立刻把脫落的牙齒放回牙槽內，並咬乾淨的紗布固定牙齒及止血；如果牙齒表面有明顯污染，先用清水輕輕沖洗牙齒，並把牙齒放到生理鹽水或冰牛奶中保持濕潤。切忌用紙巾包裹，或會導致牙根組織細胞脫水、壞死，而大大降低重新植回的機率。同時，家長應需注意不能洗擦或刮走牙根上的軟組織。



步驟3：

最好於30分鐘內將小朋友及保存妥善的牙齒送抵牙醫處，有時即使超過1小時仍有機會復元，但須視乎傷勢而定。



👇即學「牙齒外傷正確急救3步曲」👇（按圖了解）

張醫生提醒，「如果延誤治療時機，神經已壞死的話，就需要進行全面的根管治療，在極端情況下可能無法保留牙齒。意外不幸發生時無需太過緊張，記得保持鎮定並做好上述的緊急處理，並盡快找牙科醫生檢查及治療便可。同時可用冰敷緩解臉部或牙齦腫脹的不適，至少一週內應進食軟食，避免食用堅硬的食物。」

最後，不論撞崩、撞甩的是乳齒還是恆齒，都應及早找牙醫治療及檢查。家長帶領小朋友在進行劇烈運動如籃球、足球或橄欖球時亦應戴上防護牙托，最大程度地降低意外發生時對牙齒的傷害。

美國紐約大學牙科博士—張書瑜醫生（照片由醫生授權刊登）