皮膚癌｜美國總統拜登癌細胞已移除 何謂基底細胞癌？附預防貼士

美國白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）於3月3日發表聲明，指2月為總統拜登（Joe Biden）檢查時移除的組織是基底細胞癌（basal cell carcinoma），現時所有癌組織都已經移除。



80歲的拜登在2020年當選為美國總統

奧康納表示，拜登需要接受皮膚病監測，但上次移除組織的部分已經康復，沒有擴散或轉移情況，因此無需接受進一步治療。而第一夫人吉爾（Jill Biden）1月時亦證實患上基底细胞癌，經手術後已經康復。

現年80歲的拜登在2月接受年度身體檢查，醫生認為他仍然勝任總統工作。

甚麼是基底細胞癌？

相信大部份市民都對基底細胞癌比較陌生，甚至不曾聽過這個名字，只能從名字判斷與癌症有關。其實，基底細胞癌是皮膚癌最常見的類型之一，根據香港癌症基金會資料顯示，基底細胞癌大約佔皮膚癌的70%-85%。通常發生在皮膚白皙、年老兼且以往過度暴露在陽光照射下的人士。男性又較女性易於患上，而大部份個案均發生在50歲之後。

基層細胞瘤的特徵

▼同場加映，基底細胞皮膚癌的外觀是怎樣？（按圖👇👇👇）

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基底細胞瘤常見於頭、頸和上身的外皮，鼻子也是常見的部分。發病部位的面積不大，在臉、耳或頸出現，大多像一粒珍珠；如果於胸背出現的話，則會呈鱗狀或像枯死的皮塊。患處通常會感到疼痛，有時會出血，甚至出現潰瘍，結痂後又會再復發，久久無法痊癒。基底細胞瘤增生較慢，亦較少擴散，但不治療的話，會進入皮膚內部，侵害鄰近組織，令治療變得困難。基底細胞癌屬較低風險的癌症，五年存活率高達99至100%。

▼哪些因素容易導致皮膚癌？（按圖看清👇👇👇）

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如何治療基層細胞瘤？

1. 外科手術



醫生有時候在替皮膚癌患者進行活組織切片診斷時，就已經把癌變部分切除，不需再用其他方法治療。但如果癌腫較大，或已由表皮擴散到體內，便要割除更多組織。

2. 莫氏手術 (Mohs Surgery)



這方法屬微創手術，可避免在手術時，把健康組織也切除。醫生會逐層逐層為患者切除癌腫，每切一小塊皮膚，便會在手術室的顯微鏡下觀察，直到最後切下的皮膚不再發現癌細胞。這方法主要用於治療大面積的皮膚癌，尤其是已深入皮下或復發的癌腫，有時候亦會用於切除敏感部位的皮膚癌，例如眼球附近。

3. 冷凍治療



冷凍手術通常用於無法進行其他手術的患者，方法是用超低溫的液態氮噴射癌腫部位，凍死癌組織和附近的皮膚。手術後最初幾天，傷口會疼痛、紅腫，甚至起泡，凍死的組織隨後會自動脫落，約數星期後，傷口便會癒合，但可能會留下一個白色的疤痕。

4. 燒灼術



主要用來治療表層的基底細胞瘤，醫生會先局部麻醉隆起或有斑點的皮膚，再用類似小匙的刮除刀，將癌腫挖出來，最後在傷口處通電，進行電灼，幫助止血和殺死殘餘癌細胞。傷口在幾個星期後可以癒合，手術後可能會留下淺色的疤痕。

5. 化學治療



一般於患處面積太大而無法開刀時使用，方法是把藥物如Imiquimod乳膏或5-fluorouracil塗在患處，藉刺激身體的免疫系統，殺死癌細胞。通常一天塗1至2次，可連續使用但不多於6個星期，它會使患處變紅、痕癢、疼痛、結痂或脫皮，但皮膚會逐漸適應，副作用亦會減輕，通常不會留下疤痕。

6. 光動力治療 (Photodynamic therapy, PDT)



是一種結合光源及藥膏的治療方法，將對光特別敏感的乳劑塗在癌變的皮膚上，再用光源照射以殺死癌細胞，主要是治療皮膚表面或接近皮膚表面的癌症。

方法是先把專用的乳劑塗在患處，幾小時後，乳劑開始發揮作用，便用光源照射癌腫，照射完畢後再用膠布和紗布裹住患處。治療有時需重複進行2至4個星期，才會有較好的效果。患者於接受治療後至少六星期內，要避免讓患處接觸陽光。治療後一般不會留下疤痕，傷口也很快可以癒合。

病人在接受治療時，可能會感到痛楚，尤其若癌腫位於臉部。有需要時病人可要求醫生進行局部麻醉，以減輕痛楚。

7. 放射治療



放射治療是使用一個或多個高能量放射光束照射癌腫部位以殺死癌細胞，最常用於無法接受手術或年紀較大的人士身上，又或難以動手術的敏感部位，例如癌腫位於眼皮、鼻子、前額、耳朵或已擴散到皮膚內層。若癌症復發，也可能會用放射線治療來移除癌腫。

3個預防小貼士

▼太陽嘅紫外線係癌症元凶，究竟點做防曬最好？（按圖👇👇👇）

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1.避免陽光暴曬



陽光是基層細胞癌的主要成因之一。所以，保護皮膚免受陽光曝曬可以有效預防基層細胞癌的發生。盡量避免在陽光最強烈的時間外出，穿戴適當的衣物和遮陽帽子，使用高效的紫外線防曬霜等，都是保護皮膚的好方法。

2.定期檢查



如果您有高風險因素（如曾經有過皮膚癌、曬傷史等），定期到皮膚科檢查是非常重要的。早期發現和治療基層細胞癌可以防止其惡化和擴散。

3.健康的生活方式



保持健康的生活方式，包括健康的飲食、適當的運動和遠離有害物質等都可以提高皮膚健康，降低得基層細胞癌的風險。

（參考資料：香港癌症基金會、智友網）