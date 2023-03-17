ICL植入式隱形眼鏡成矯視新趨勢 解除眼鏡束縛 從此真正零負擔！

屈光不正意指光線進入眼球後，影像無法聚焦於視網膜上，導致視力模糊。當中包括：近視、遠視、散光及老花。此症是最普遍的視力障礙問題，也是全球導致失明的第二大原因 。放眼世界各地，香港成年人的近視比率亦是全球最高 。根據香港衛生署衛生防護中心在2020 – 2022的人口健康調查的數據顯示，分別有43.6% 及29.5%人口患有近視及散光的問題 。然而，有8.1%的15歲或以上人士表示視力問題有時或更經常對工作或其他日常活動造成限制2，情況絕對不容忽視。



一旦患有屈光不正，眼鏡便會「跟足一世」，除了影響外表，也為生活、工作以至運動帶來諸多不便，故此近年不少患者傾向以矯視手術解決視力問題，可謂是「四眼人士」的救星。

傳統方案有一定掣肘ICL植入式隱形眼鏡手術成矯視新趨勢

隨著醫療科技不斷進步，矯視再也不止限於LASIK及SMILE。眼科專科醫生 – 王嫣宜醫生表示：「傳統LASIK及SMILE的原理，都是利用飛秒激光來永久改變角膜的弧度，從而達至矯視的效果。由於結構被改變，故此術後出現眼乾及眩光現象的情況也會相對較高。然而，近年的矯視技術可謂有所突破 – ICL植入式隱形眼鏡手術，透過以微創的方式，將度身訂造的鏡片植入眼球的虹膜與晶體之間，以達至矯視的效果。此技術不但能保留眼睛的生理結構及調節功能外，更可大大減低出現眼乾的情況，再者，由於不牽涉角膜復原的問題，因此患者毋須擔心術後出現度數反彈的現象。」

ICL擁獨有優勢 可「隨時還原」貼合患者所需

ICL植入式隱形眼鏡手術屬唯一可逆轉的矯視方案。眼科專科醫生 – 許用藍醫生解釋：「由於ICL手術沒有對眼球結構造成永久性的改變，故此即便未來不幸要進行白內障手術，或是術後因眼部問題而需接受其他治療，也可隨時取出或更換鏡片，情況恍如佩戴普通隱形眼鏡一樣，植入的鏡片可永久佩戴，不會因過期或耗損而需更換新鏡片。」

手術3部曲：過程約10分鐘無須縫針術後自然癒合

ICL第五代技術安全性高

手術屬微創，過程只需約10分鐘。許醫生續解釋：「事實上，ICL至今已發展至第五代，現時的ICL隱形眼鏡中間設有小孔，既免卻了以往在虹膜開孔的額外手術，同時亦可確保眼內水分自然流通。根據美國食品及藥物管理局的研究數據顯示，高達99%矯視者滿意視力改善的效果。」