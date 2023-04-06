新冠｜世衛調整接種建議 小朋友仲駛唔駛打針？5類人優先接種

世界衛生組織（WHO，下稱世衛）公布針對冠病疫苗的接種建議調整，最新建議重新界定接種疫苗的優先群體，幼童將不再是疫苗優先接種對象。



世衛因應新冠疫情進入新階段，調整新冠疫苗接種建議。在新建議中，世衛按接種疫苗的優先度分為高、中及低三個級別。

▼世衛按接種疫苗的優先度分為高、中及低三個級別（按圖看清👇👇👇）

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高優先級群體包括：



老年人、有嚴重健康風險的（如患糖尿病和心髒病）的年輕人、免疫力低下的人（如愛滋感染者和移植接受者）、孕婦和一線衛生工作者等。

中優先級群體包括：



年齡在 50-60 歲以下健康成年人及有健康風險的兒童和青少年。

低優先級群體包括：



6 個月至 17 歲的健康兒童和青少年。

對於高優先級人群，世衛建議在最後一次接種後 6 個月或 12 個月再進行一次加強免疫。

而中等優先級群體只需要進行初級接種和首次加強劑量接種，接種額外的加強劑雖然亦能加強安全性，但成效相對較低並不建議。

世衛又指，低優先級並非不需要接種疫苗，只是這個群體的疾病負擔較低，建議國家考慮為該年齡組接種疫苗時，留意疾病負擔、成本效益以及其他健康因素。另外，接種首兩劑疫苗和一針加強劑其實已經足夠，再接種加強劑效果不顯著，因此不再建議當地政府將接種恆常化。

（參考資料：WHO）