流感風險｜少年確診甲型流感後不治 專家籲三類人接種疫苗免重症

有本地專家指出香港已進入流感高峰期，而復活節假後的復課安排，更使學童間傳染流感風險大大提高！根據衛生防護中心的最新數據顯示，因患上流感而入院的小童劇增至四成，重症病例亦有上升的跡象，近日甚至有一名17歲少年出現甲型流感併發肺炎及休克造成不治。不少人往往誤以為流感疫苗只需打一次就可以長期免疫，事實上流感病毒株有機會不時改變，所以每年接種流感疫苗就可以將保護力提升至最強水平。即睇接種流感疫苗須知！



最新流感爆發狀況

根據衛生防護中心的最新的資料顯示，整體年齡組別患上流感而入院的比率（以每一萬名人口計算）由三月初的0.037暴增至本月初的0.252，多出近7倍，而0至5歲入院比率，則較整體多出近6倍。而流感樣病例求診率(每千個診症計) 以私家醫生個案上升得較快速，由三月底至四月初比率升近1.5倍。而流感爆發不單是求診以及住院個案的劇增，患重症甚至死亡的個案亦在近日出現，政府於3月26日至4月1日間共錄得10宗成人流感嚴重個案，當中4人死亡，而亦有一宗兒童流感相關的死亡個案，一名17歲少年確診甲型流感（H1）後出現甲型流感併發肺炎及休克，於上星期二晚宣告不治。

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流感病毒您要知

流行性感冒是由流感病毒，即病毒科「正粘病毒」引發的急性呼吸道疾病，流感病毒有三大類型，分別是甲型、乙型和丙型，而香港最常見的流感病毒分別是甲型流感H1N1和乙型流感病毒H3N2，每年流感的爆發多與甲型病毒有關，而乙型病毒的流感爆發有機會是隔幾年出現，而香港流感病毒爆發的高峰期於1月-4月及7月至8月最為常見。

流感病毒是如何命名？ 流感病毒命名是以世界衞生組織的備忘錄為準則，甲型流感病毒是根據病毒表面的血凝素（haemagglutinin，為 H）及神經氨酸酶（neuraminidase，為N）兩種不同模式及組合，再細分為不同的種類；構成「H3N2」及「H1N1」開頭的「H」和「N」。至於乙型流感的分類只分為山形世系（B/Yamagata lineage）和維多利亞世系（B/Victoria lineage）。

流行性感冒與普通感冒是同一種病？

流行性感冒與普通感冒雖然都是由病毒引發的呼吸道傳染病，然而兩者並不是同一種疾病，因為流行性感冒是由特定的流感病毒，即甲型、乙型及丙型的流感病毒所引發，而普通感冒則會由不同種類的病毒引發例如腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒等等。而普通感冒的病情比流行性感冒更為輕微，而且如果不嚴重在家休養就可以自行康復，影響身體的範圍通常只限呼吸道的系統，出現併發症機會十分少。而至於流行性感冒病情較普通感冒更為嚴重，可使人無法正常上班及上學，而且症狀會影響全身，發病速度是突進性，病發的時間可長達兩週，出現併發症的機會比普通感冒高，例如中耳炎、肺炎、腦炎、心肌炎等等，嚴重時更可致命。

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流行性感冒與普通感冒分別

．病原



流行性感冒：流感病毒

普通感冒：腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒等等

．症狀



流行性感冒：喉嚨痛、肌肉痠痛、疲倦、頭痛

普通感冒：喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽、眼睛乾澀

．發燒時間



流行性感冒：3-5天，通常是高燒

普通感冒：1-3天左右

．病發時間



流行性感冒：1-2週左右

普通感冒：2-5天左右

．流行時間



流行性感冒：1月-4月及7月至8月

普通感冒：四季可見

．傳染方式



流行性感冒：飛沫傳播及接觸傳播

普通感冒：飛沫傳播及接觸傳播

．併發症



流行性感冒：中耳炎、肺炎、腦炎、心肌炎等等

普通感冒：併發症十分少見

流行性感冒及普通感冒的病徵是什麼？ 流行性感冒：喉嚨痛、肌肉痠痛、疲倦、頭痛

普通感冒：喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽、眼睛乾澀

三大類流行性感冒高危人士

有專家近日指出本港6個月到未滿兩歲的幼兒人口中，只有約8%打了流感疫苗，並呼籲大眾及早接種流感疫苗，特別是以下三大類流行性感冒高危人士：

體質較虛弱人士

．50 歲或以上的人士

．6 個月至 11 歲兒童

．中學生

容易接觸病患及病毒的人士

．醫護人員 (包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員)

．從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

．家禽業從業員

．居於護理院舍 (例如安老院舍和殘疾人士院舍)的人士

容易有或已有長期健康問題的人士

．患有長期心血管疾病

．肺病、新陳代謝疾病或腎病

．肥胖（體重指數 30 或以上）

事實上，根據世界衞生組織的數據指出如流行的病毒與流感疫苗的抗原相符的話，流感疫苗可對 65 歲以下健康人士提供的保護效用高達七成至九成。政府發出呼籲不單止以上的高危人士需要接種流感疫苗，任何年齡層的人士都可能患上流感，所有年滿 6 個月或以上的人士都可以接種季節性流感疫苗，而接種前可以向家庭醫生進行諮詢，唯孕婦需先經醫生評估，以及以下的體質人士不宜接種流感疫苗：

．對雞蛋蛋白質過敏者或對其他疫苗成份過敏者

．小於6個月的嬰兒

．曾對疫苗發生嚴重不良反應者

流感高峰期衛生小貼士

保持室內空氣流通

．經常打開窗戶。

．使用風扇或抽氣扇，加強室內空氣流通。

． 確保空調運作正常。

． 經常清洗冷氣機的隔塵網。



保持家居衞生

． 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具、用具、廁所、浴室及地面。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待 15至3030 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用 70%酒精消毒。

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用 1 比 49 稀釋家用漂白水 （即把 1 份5.25% 漂白水 與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處 ，待 15 － 30 分鐘後， 用水清洗並抹乾。

．定時清潔地面，視乎需要增加清潔次數，並保持地面乾爽。



保持廁所及浴室衞生

．保持廁所及浴室清潔和乾爽。

． 提供梘液及即棄抹手紙作洗手的用途。

． 確保沖廁系統正常運作，如廁後，必須立即沖廁。

． 切勿共用毛巾。每日最少徹底清洗手巾一次。



流行性感冒疫苗

由於流感病毒會不斷地變化，所以每個年度世衞都會召開會議討論下年度流感疫苗的組成，並向全球作出建議，而世衞對流感季節的建議模式，會包括「三價」以及「四價」所採用的疫苗病毒的種類。三價疫苗包括兩種屬甲型的流感病毒H1N1和H3N2，以及一種乙型的流感病毒；而四價疫苗就會再額外增加一種乙型流感病毒。

而病毒的抗原容易變化而產生新的病毒品種，而流感其中一個特質是突發性的病發，透過接種疫苗來採取防範未然，並協助身體防禦病毒的入侵。然而身體需要時間來生產足夠的抗體來防止病毒襲擊，而現時是流感高峰期，患上流感的機會亦大增，因此盡早為自己以及家中的長幼接種流感疫苗，預防感染流感及降低感染後出現嚴重併發症和死亡的機會。

疫苗選擇種類

現時流感疫苗主要有兩種類型，分別滅活流感疫苗、重組流感疫苗及減活流感疫苗。滅活流感疫苗及重組流感疫苗是注射方式，而減活流感疫苗則是噴鼻方式。

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➤莊柏醫療-2022/23 Flublok®呼倍抗™四價重組流感疫苗 $ 500。

滅活流感疫苗利用在製造過程中已死的病毒所製成，不會因為接種而感染流感，用於肌內和/或皮下注射，接種位置有機會產生些許疼痛及紅腫；重組流感疫苗內含由基因重組技術製造的血球凝集素，而減活流感疫苗用於噴射於鼻腔內，由仍然活著但已被弱化不具威脅的病毒所製成。

而不論接種哪一種疫苗，疫苗的有效性只取決於該疫苗所採用的病毒品種，是否與正在流行於環境的病毒品種所吻合。

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對象：適合18歲以上至50歲以下人士及2022年9月之後仍未接受流感疫苗的人士

2022/2023接種之四價疫苗有效預防如下：



甲型/維多利亞/2570/2019 ( H1N1 ) pdm09 病毒

甲型/達爾文/9/2021 ( H3N2 ) 病毒

乙型/奧地利/1359417/2021 病毒（乙型/維多利亞世系）

乙型/布吉/3073/2013 病毒（乙型/山形世系）

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