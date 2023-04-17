ICL矯視｜可逆轉植入式隱形眼鏡準確安全 官方認證眼科中心更放心

對於近視遠視散光的「四眼人士」來說，眼鏡不但影響外表，還會為工作、生活帶來諸多不便。要擺脫戴眼鏡的煩惱，除了進行激光、SMILE微笑矯視手術外，還有什麼安全可靠的選擇？近年ICL植入式隱形眼鏡成為新趨勢，全球成功植入個案在短短3年間暴升100萬宗，同時吸引不少奧運金牌得主、職業摔跤手、NBA球星，甚至是港日韓的人氣明星也選用。

什麼是ICL植入式隱形眼鏡？

ICL植入式隱形眼鏡（Implantable Contact Lens）原理是透過微創手術，將度身訂造的矯視鏡片植入眼球，如同永久地戴上隱形眼鏡一樣。ICL鏡片使用瑞士製造的高端物料Collamar，有著極佳生物相容性，因此植入後不會感到排斥。

因不同人士的近視度數、散光角度、眼球大小及位置等數據都有分別，為確保達到最理想矯視效果；植入ICL鏡片前，都會先由專業眼科醫生進行眼部檢查和測量。過程中會在患者的角膜切開一個約3毫米的小切口，再將捲曲鏡片放植入眼內精準調位，傷口微細並且術後會自然癒合，視力恢復速度相當快。

ICL植入式隱形眼鏡（Implantable Contact Lens）原理是透過微創手術，將度身訂造的矯視鏡片植入眼球。（圖片：Shutterstock）

ICL屬「可逆轉」矯視 清晰精準不反彈

主流的「LASIK激光矯視」及「SMILE微笑矯視」屬於減法原則，需要切割或打磨角膜才可達至矯視效果。而ICL則是加法，由於毋須削除眼角膜就能植入人工晶體，所以不會改變眼睛形狀或結構，亦沒有角膜復原癒合增生的風險。加上ICL非常穩定，除非病人自身度數不穩或有病理性近視，否則絕少會有度數反彈的問題。

如患者若干年後需進行眼科手術，或有其他需要，也可隨時更換或取出晶體，所以ICL其實是一種「可逆轉」的矯視技術。

ICL矯視帶來優秀夜間視力 無副作用安全放心

除了清晰、精準地矯正視力外，ICL的設計還能在夜間提供更優越的視力及對比敏感度；瞳孔在暗處變大後，更大的有效光學區可進一步有提升夜視質量。就算在白天時，也能阻隔紫外線傷害，達到防UＶ功能。另外，不少愛美女生或擔心後完成ICL後無法配戴美瞳，但手術並不會對此造成影響，甚至無乾眼副作用，雙眼比手術前更自然舒適。

適用人士廣泛 席捲矯視市場成為新趨勢

一般而言，激光或SMILE微笑矯視並非人人適合。激光矯視不適用於角膜太薄、有特定病患人士，例如：患有乾眼症、白內障、青光眼等；至於SMILE微笑矯視只可用於矯正近視，並限制1000度近視、散光度數。

而ICL則不單適用受眾廣泛，更能矯正近視度數達1800度、遠視度數達1000度，因此成為近年最熱門的矯視方法之一。不過每人眼睛狀況存異，實際情況需先經詳細檢查後由醫生作出建議。

首間官方認證EVO ICL Premium Centre 專注科研ICL

全港首間官方認證EVO ICL Premium Centre由清晰眼科及STAAR Surgical聯手合作創立，亦是本地唯一一間專做ICL的眼科醫療中心。不單提供專門培訓予醫生及醫護人員，以確保為大眾提供專業安全的眼科矯視服務，重拾健康視力。此外，EVO ICL Premium Centre更致力推廣ICL的普及性，如：舉辦國際性ICL會議、進行科研等，開拓更多可能性，精益求精。

假若對ICL植入式隱形眼鏡有興趣，希望了解更多詳情，並擺脫配戴厚重眼鏡的困擾，可到以下網址查詢。

EVO ICL Premium Centre

網址：https://bit.ly/3GIGwen

電話：6888 8811

地址：旺角彌敦道664號HK

旺角 703-706惠豐中心7/F

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