新冠｜印度爆發變種病毒 口服藥疫苗仍有效！ 專家：市民毋須擔心

新冠病毒Omicron新的亞變種Arcturus（XBB.1.16）在印度爆發，當地確診人數近日急增。本港亦有出現零星個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（17日）表示，香港亦有幾宗個案，估計是外地傳入，似乎變種病毒沒在本港擴散，雖然病毒傳播性較高，但嚴重性未見增加，呼籲市民毋須擔心。



印度新型冠狀病毒感染，本月10日確診個案增加之際，醫護人員在印度新德里一醫院大樓外等待衞生部長前來視察。（資料圖片/Reuters）

許樹昌在出席電台節目時表示，，Arcturus是XBB.1.16病毒，有29個國家和地區出現病例，本港亦有數個檢測樣本驗出該病毒，估計是輸入個案，似乎在港沒有擴散，呼籲市民不用擔心。

他指，雖然該病毒傳播性較高，兒童患者出現眼角膜發炎亦較多，但病毒嚴重性尚未見有增加，出現病例的地方，死亡和重症個案也沒有急升。他提醒家長，若小朋友眼角膜發炎或有異樣，就帶他們去看醫生。

新冠口服藥、疫苗仍有效！

許樹昌又指，目前新冠口服藥對Arcturus有效，另外，接種新冠疫苗後引起的T細胞反應，亦有助應對病毒。被問及市民是否需要戴口罩，他表示，在本港解除口罩令後，仍有不少市民佩戴口罩，認為即使出現個案急升的情況，市民亦應會自覺戴口罩。

根據外媒報導，Arcturus（XBB.1.16）為Omicron的新亞變種，它的傳染力及致病率均比Omicron高，感染Arcturus後的主要症狀包括：高燒、咳嗽及結膜炎。

▼世衛按接種疫苗的優先度分為高、中及低三個級別（按圖看清👇👇👇）

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早前，世衛因應新冠疫情進入新階段，調整新冠疫苗接種建議。在新建議中，世衛按接種疫苗的優先度分為高、中及低三個級別。

高優先級群體包括：



老年人、有嚴重健康風險的（如患糖尿病和心髒病）的年輕人、免疫力低下的人（如愛滋感染者和移植接受者）、孕婦和一線衛生工作者等。

中優先級群體包括：



年齡在 50-60 歲以下健康成年人及有健康風險的兒童和青少年。

低優先級群體包括：



6 個月至 17 歲的健康兒童和青少年。

對於高優先級人群，世衛建議在最後一次接種後 6 個月或 12 個月再進行一次加強免疫。