螫傷｜一日兩宗遭蜂螫！過敏反應或致死？學會處理螫傷４大步驟

今早（12日）10時許，警方接獲一名漁護署職員報案，指另一名同事因遭蜜蜂螫傷而昏迷不醒。傷者與同事由大嶼山貝澳出發，行經大嶼山芝麻灣郊遊徑近望東灣工作時，不幸被蜜蜂螫傷昏迷，送院後證實不治。同日，下午2時許，大圍悠安街10號又有一名33歲男工人維修斜坡期間，懷疑被蜜蜂螫傷暈倒。被同事發現報警。救護人員接報到場後為其急救，及後男傷者回復清醒，隨即送往威爾斯醫院治理。



到郊外活動遭蜜蜂螫傷事件時有發生，但千萬不能低估螫傷的後果。近日，尼加拉瓜就有一輛汽車失事撞進了咖啡園，不小心驚動了樹上的蜜蜂，最後竟導致６人身亡。

汽車失事撞蜂巢６人致死！

據外媒報道，尼加拉瓜一輛從希諾特加開出前往聖塞瓦斯蒂安德亞利，載有 60 名乘客的巴士，因車輛滑出公路，從50米高的山溝墜落到山下咖啡種植園。雖然所有乘客都在墜落中倖存下來，但禍不單行，汽車在墜落過程中，驚動了園內蜜蜂。蜜蜂闖入巴士內對乘客瘋狂叮咬，在事件中有６人因而身亡，另有１４人需入院留醫。

蜜蜂螫傷的症狀與過敏反應

蜜蜂螫傷的症狀通常包括：

1. 疼痛



蜜蜂螫傷會引起局部疼痛和灼熱感。

2. 紅腫



蜜蜂螫傷會引起局部皮膚紅腫，通常在螫傷部位形成一個小腫塊。

3. 癢



螫傷部位可能會出現癢感，有些人可能會出現皮膚瘙癢和刺痛。

4. 輕微出血



蜜蜂螫傷可能會引起局部微小出血。

過敏反應或致死？

在大多數情況下，被蜜蜂螫傷會引起輕微的疼痛和腫脹，但不會導致嚴重的過敏反應。然而，有少數人在遭到蜜蜂或其他昆蟲叮咬會迅速發展成過敏性休克，這種情況下可能會出現嚴重的症狀，甚至危及生命。

如果一個人對蜜蜂螫傷過敏，可能會出現更嚴重的症狀，例如：

1. 呼吸困難



當蜜蜂螫傷引起嚴重的過敏反應時，呼吸可能會變得困難或淺表。

2. 腫脹



過敏反應可能會導致局部腫脹，可能會影響身體其他部位。

3. 眩暈和失去知覺



嚴重的過敏反應可能會導致頭暈和失去意識。

4. 心跳加速



嚴重的過敏反應可能會導致心跳加速，這可能會使一個人感到不舒服或暈厥。

在極少數情況下，過敏反應可能會導致休克及死亡。

正確處理螫傷４大步驟！

被蜜蜂螫傷後，有一些簡單的處理方法可以緩解疼痛和減輕不適感：

1. 盡快將蜜蜂刺拔出來，可使用指甲或刀子輕輕刮除，或用醫用鑷子夾住刺頭，不要用手指或鉗子捏住蜜蜂刺頭，以免將毒液擠入傷口。



2. 用清水清洗傷口，以避免感染。



3. 冷敷傷口，可以減輕疼痛和腫脹。可以使用冰塊或冰袋，或將濕毛巾放在被蜜蜂螫傷的部位。



4. 如果出現過敏反應（如呼吸急促、喉嚨緊閉、面部腫脹等），應立即尋求醫療幫助。

