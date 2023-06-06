健康博覽2023｜讚好FB專頁送豐富禮品 參加講座檢測心血管硬度

「健康Easy」作為香港一個主流健康頻道，致力為關注健康人士提供最新的保健養生資訊，鼓勵大眾活出健康生活態度。為提高大家對自身健康的了解和關注，「健康Easy」將聯同「醫師Easy」及「醫美Easy」於6月9日至11日期間，在「第16屆健康博覽」中設立攤位。

一連三日的健康博覽，三大健康舞台繼續為大家送上超過70場健康講座和工作坊，涵蓋了健康飲食、心理健康、運動和健康等主題。其中香港健康研討會舞台於6月10日為公眾教育而特設了7場以男性健康為主題的講座──「健康男士．快樂生活」；男士健康資訊講座不僅僅是一個學習的平台，更是一個交流的平台。在講座上，觀眾可以跟不同的名醫及專家直接交流，了解更多的健康管理知識和技巧，勢必成為講座中的焦點！

「關心自己、照顧父母、健康第一」；絕對不能錯過的第十六屆健康博覽，期待您攜同父母長輩一齊到場參與，一起探索健康的世界，為自己和家人的健康保駕護航！

【第16屆健康博覽】主舞台講座

《拆解都市健康迷思 —神奇南非醉茄紓緩壓力大小朋友都有用?》即場心血管硬度免費檢測

日期及時間: 6月11日 下午4:15-5:15

主講者：營養師 Jacky Wong

本講座由健康Easy統籌，並由Life Young Health 資深營養師為大家拆解大小朋友面對的都市壓力和健康迷思，探討如何透過體檢和營養補充改善健康，並提供增強健康體質的實用建議和資源。歡迎各位到場參加！

健康博覽即場讚好Facebook 送豐富迎新禮品

日期及時間：6月9日至11日上午11時至晚上8時



攤位編號：香港會議展覽中心展覽廳3FG 攤位 C16



是次迎新送禮活動僅限首次讚好的用戶，並需於現場讚好健康Easy、醫師Easy、醫美Easy、01空間、01網購Facebook 專頁，即有機會獲得以下其中一份禮品，先到先得，送完即止。

1. IAP 三層醫用口罩 Level 2 (5個)

IAP 成人醫用外科口罩三層結構防護，採用無紡布，不含玻璃纖維，適合敏感肌膚。

IAP 成人醫用外科口罩三層結構防護，採用無紡布，不含玻璃纖維，適合敏感肌膚。

2. IAP Cool Towel 十二星座戶外速乾冷感運動冰巾

冷感運動毛巾是進口高科技功能性面料——coolcore冷感技術；採用3D立體編織工藝50%冷感絲編織，無論熱水還是冷水，浸濕後甩一甩2秒速冷，可持續冷感大約5-7小時。

冷感運動毛巾是進口高科技功能性面料——coolcore冷感技術；採用3D立體編織工藝50%冷感絲編織，無論熱水還是冷水，浸濕後甩一甩2秒速冷，可持續冷感大約5-7小時。

3. Ozen 生活館茶包

Ozen - 歸零的禪意，追求簡約丶和諧丶養生健康生活的態度和方式。

4. Suu Balm 速效舒敏保濕乳 25ml 及 速效舒敏沐浴露 100ml

Suu Balm 是由新加坡國家皮膚中心研發的皮膚醫生配方，專為亞洲皮膚及氣候而設計，廣受皮膚及家庭科醫生推薦！

5. moonwell 湯包

moonwell® 現代養生品牌產品，成為最符合亞洲體質的現代化全方位健康必需品專家。涵蓋多個養生產品系列，包含食療燉湯（常溫湯包）、養生花茶及健康新零食等等。

屆時將有工作人員在場提供協助，如以上禮物派發完畢，主辦單位將以其他禮物取代。禮物出門，恕不退換。如有任何爭議，將以主辦單位之決定為準。