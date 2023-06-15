夏天熱痱大爆發？不注意保濕易引發濕疹！四件事避免皮膚發炎痕癢

在香港不論春天還是夏天的天氣都是又濕又焗，而踏入炎夏，即使只是外出逛一下街就已經汗流浹背，特別在運動及郊遊的時候衣服更是一大片地濕漉漉的黏在身上，除了怪不舒服之外，皮膚更會出現一點點的紅色的疹子，還會痕癢紅腫。所以夏天的皮膚保養不能忽略的除了美白，其實還有保濕，還有日常注意的五件事可避免皮膚發炎痕癢。



夏天常見的皮膚問題

曬傷



當夏天太陽猛烈照射的情況下皮膚保養，當皮膚表層接觸過多紫外線就會令皮膚產生發炎反應並受傷，初時皮膚會出現變紅及疼痛、出水泡，甚至會感到頭痛及身體發燒的症狀，嚴重可引致脫水及中暑的症狀，而曬傷後大約四至六小時皮膚會出現刺痛感，也許亦會出現痕癢的情況並持續數天的時間。而曬傷後可以塗抹一些蘆薈成份的曬後產品以舒緩皮膚不適的症狀，除此之外肌膚亦需盡快進行保濕的護膚程序，例如一些天然保濕成分的護膚乳液，並避免使用含油份的保養品。

汗斑



汗斑的出現是因為一種稱為皮屑芽孢菌的黴菌入侵了皮膚，而皮屑芽孢菌的感染多發生於天氣焗熱，身體流汗時沒有即時為皮膚回復乾爽，就會讓黴菌在皮膚繁殖而皮膚表層出現一塊一塊白色抑或粉色的色斑，汗斑出現的位置通常在胸口、臉部、背部等位置，在摳患處的時候會出現脫皮的情況。汗斑的治療需要醫生處方的抗黴菌的藥物，而皮膚上的色塊需要數月的時間才可以康復。

濕疹



濕疹是皮膚炎的一個統稱，而濕疹其實還會細為八種類型，引發濕疹的成因並沒有一個明確的原因，但相信與環境中的致敏源例如花粉、遺傳、以及食物致敏源如雞蛋、牛奶等有所關聯，以及有一些外在及內在的變化因素會令濕疹復發甚至惡化，天氣變化就是其中一種，夏天潮濕多汗亦會誘發濕疹的發生，濕疹肌膚呈現乾燥脫皮還是滲出組織液，有機會並不反映皮膚的乾濕程度，而是與濕疹的發作時間的階段相關。當濕疹發作時為急性濕疹，會出現紅斑及滲出組織液，而在後期反覆發作後皮膚因結痂而增厚乾燥，是急性濕疹發展至慢性濕疹的病徵，反而要注重保濕。

汗疹／熱痱



熱痱即稱汗疹，經常在夏天的時候出現，當天氣氣溫突然升高的時候，身體出汗量大而衣服浸濕汗液並黏貼在皮膚角質層，就會容易令汗腺導管阻塞，汗的排泄不暢順的情況下最後皮膚會出現發炎的反應。熱痱的患處多出現於前胸、背部、四肢關節的位置，並會出現肌膚紅腫，丘疹，甚至會有水泡的症狀，並陪隨痕癢感。經常穿緊身運動服、肥汗、多汗、及長期在戶外勞動的人士都是患上熱痱的高危人士。

汗疹要注意保濕？

汗疹的產生與汗腺阻塞有關，受傷的肌膚在持續與衣受磨擦下就有機會誘發濕疹，令肌膚發炎的情況更加嚴重，所以除了保持肌膚清潔及乾爽同時，首要就是要修復肌膚本來的屏障，才可以預防汗疹及其他皮膚的問題產生。

5分鐘紓緩濕疹好物

患上濕疹過程讓人煎熬其中一個原因是病發時皮膚會變得痕癢難忍，而抓撓的時候又會令皮膚進一步受損及惡化，濕疹使患者的生活以及身心造成不少麻煩。而慶幸現時醫學的科研讓護膚產品出現突破性的改進，不只可以從根源重建肌膚屏障，還在短時間內紓緩濕疹帶來的痕癢狀況—來自新加坡科研技術的護膚產品品牌Suu balm就推出了一系列針對濕疹人士以及敏感肌的產品，且不含類固醇，可頻繁使用而不會產生藥物依賴性。

Suu balm 如何助敏感肌重建屏障？

Suu balm由新加坡國家皮膚中心研發，專為亞洲皮膚及氣候而設計。鄭宏量醫生 (Dr. Tey Hong Liang)在新加坡國家皮膚中心中管理痕癢治療部門。鄭醫生意識到現有的各種保濕劑及潤膚乳霜都無法充分治療患者皮膚乾癢的症狀，於是他決定研發新的解決方案。鄭醫生將薄荷醇的天然止癢和涼爽功效與能修復天然皮膚障壁的高濃度神經醯胺保濕劑結合在一起。薄荷醇可在數分鐘內起到緩解瘙癢的作用，同時涼爽效果也促使患者頻繁使用，這對於使神經酰胺修復皮膚屏障至關重要。

來自新加坡科研的止癢原理

鄭醫生花費了數年時間不斷鑽研可以為肌膚快速止癢的配方，經過多次嘗試及研發後最終成功調配出獨有的快速有效止癢組合—就是將天然成份薄荷醇與深層保濕乳結合，不但可以立即緩解痕癢，而且如果持續用更有助修復皮膚屏障，讓肌膚回復健康的狀態。

鄭宏量醫生與合作夥伴在新加坡國家皮膚中心進行了臨床研究以證明其安全性和療效。研究結果顯示濕疹患者痕癢症狀減輕達56％。進一步的臨床研究也證明了超過90％的受試者在塗抹該產品後的幾分鐘內，痕癢症狀就開始緩解。

皮膚救星專業推薦—保濕、紓緩、修護一take過！

Suu Balm 的產品蘊含一種特殊的成份，可快速緩解痕癢 – 薄荷醇，其作用是冷卻皮膚，觸發皮膚神經中的受體，阻止痕癢信號向大腦的傳播。 同時，神經酰胺有助於恢復皮膚的水分。薄荷醇可迅速和冰爽地止癢，神經酰胺可恢復皮膚水分。產品結合止癢保濕功效，以低敏和天然配方緩解肌膚。所有產品不含香料、類固醇、防腐劑、皂鹼、SLS及SLES。

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步驟1—Suu Balm™️ 速效舒敏沐浴露進行清潔

速效舒敏沐浴露配方溫和，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚有效地清潔而不會使皮膚乾燥。

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保濕乳由一個由天然成份製成的溫和配方，適合皮膚非常敏感的人士。這些修護套裝為每個使用者提供了易於管理和護理易生濕疹的皮膚的簡便方法。 這些套裝僅需兩步，即可將沐浴露清潔與速效舒敏保濕乳結合在一起，雙重紓緩和保濕。

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Suu Balm 速效舒敏頭皮保濕噴霧 100ml $259

．專為乾燥、發癢、敏感和濕疹頭皮而開發的的止癢、去頭皮和乾燥頭皮噴霧，由新加坡國家皮膚中心研發，其中含天然薄荷醇 (Menthol) 成份可迅速止癢（5分鐘內），蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)、亞麻油酸 & 次亞麻油酸 (Linoleic & Linolenic Acid)，顯著修復及滋潤頭皮。蘊含羥吡酮 (Piroctone Olamine)，減少頭皮屑產生，不含類固醇、防腐劑、香料。

Suu Balm 速效舒敏抗屑洗髮乳 $269

．專為乾燥、發癢、敏感和濕疹頭皮而開發的的止癢、去頭皮屑和乾燥頭皮洗髮乳，蘊含辛酰甘氨酸 (Capryloyl Glycine) 減少頭皮產生異味和皮脂分泌過多，並含3種去屑活性成份可在 7 天內減少頭皮屑剝落，低敏配方，不含皂鹼、paraben 防腐劑、矽膠、香料、類固醇。

Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳 100ml $128

．以溫和配方製成，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚，徹底清潔、滋潤和滋養皮膚，蘊含乳木果油 (Shea Butter) 保濕成份，低敏配方不含香料、類固醇、以及防腐劑，不刺激皮膚。

Suu Balm 速效舒敏保濕乳 75ml $138

．專為乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚而開發的神經酰胺保濕乳，由新加坡國家皮膚中心研發，天然薄荷醇 (Menthol) 可迅速止癢（5分鐘內），蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)， 顯著修復皮膚屏障及保濕。輕巧不粘膩，可經常使用。不含類固醇、防腐劑、香料，符合健康肌膚的pH值。

Suu Balm 速效舒敏修護面霜 50ml $248

．專為乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚而開發的神經酰胺面霜，所有年齡適用，包括嬰兒。由新加坡國家皮膚中心研發，天然乳酸薄荷酯 (Menthyl Lactate) 可迅速止癢（5分鐘內）。蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)、亞麻油酸 & 次亞麻油酸 (Linoleic & Linolenic Acid)， 顯著修復皮膚屏障及保濕。蘊含聚角蛋白微絲分解成份 (Flaggrin Breakdown Products, PCA) & 玉米萃取鎖水磁石 (Saccharide Isomerate from Zea Mays)，補充天然保濕因子，加強臉部肌膚防禦力，泛紅不適。輕巧不粘膩，成份不含類固醇、防腐劑、香料，可經常使用。

Suu Balm 速效舒敏沐浴露 (嬰幼兒配方) 420ml $169

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*Suu Balm的產品避免塗在開放性傷口上（應用在周圍）、眼睛、嘴巴附近或敏感位置。如入眼要立即清洗，如發覺皮膚不適或敏感，立即停止使用，不可進食。

夏日預防熱痱小貼士

．衣服避免過緊及不排汗物料製成：夏天人們都喜愛穿着緊身的運動裝，或是一些家長害小孩子在冷氣地方受凍而穿着悶熱的衣服，當皮膚無法散熱又流汗的話就會容易長疹子，所以平日多穿着寬鬆並能吸汗的材質的衣物為佳。



．保持身體乾爽：出現汗疹的原因是由於汗腺受阻塞，所以當出汗的時候要盡快抹去汗水，而免在留在皮膚阻礙身體排汗，特別要留意皮膚皺摺的位置例如四肢關節，內衣覆蓋地方，前胸背部等要時常保持乾爽。



．適量使用止汗劑：止汗劑常見的成份為鋁鹽製劑，並作用於堵塞汗腺的汗液而達到止汗的效果，使用止汗劑不要過量避免引發肌膚毛孔堵塞的風險。



．避免長時間處於悶熱的環境：長時間在悶熱的環境會使皮膚大量排汗，更有機會出中暑的風險，平日運動最好在早上的時候時間或選擇室內有良好冷氣通風的環境進行運動。

