分娩併發症｜美奧運金牌得主猝逝 屍檢證實死於分娩併發症

上月曾驚傳世界短跑冠軍、三屆奧運會獎牌得主的Tori Bowie在家猝逝的消息。近日，驗屍報告公開，其真正死因竟是「分娩併發症」，於去世時已懷有8個月身孕。



綜合外媒報道，Tori Bowie於5月3日被發現倒斃在位於佛羅里達州的家中，終年32歲。近日，當地執法部門終於公開其屍檢報告指，Tori Bowie被發現死亡時已懷孕 8 個月，並有臨產跡象，估計死因為呼吸窘迫和子癇等並發症，並指死因並沒有可疑。

黑人女性風險更高！

根據美國疾病控制和預防中心的數據，黑人女性的孕產婦死亡率在美國最高——2021 年每 100,000 例活產中有 69.9 例死亡，死亡率幾乎是白人女性的三倍。曾有許多研究表明，美國黑人女性患妊娠毒血症（又稱先兆子癇症）的風險更高。Tori Bowie的亦有一位奧運隊友Allyson Felix 由於嚴重的妊娠毒血症而要接受緊急剖腹產手術。

妊娠毒血症高危７大因素

根據衛生署資料，妊娠毒血症（Preeclampsia）是一種不常見但嚴重的妊娠併發症。

若孕婦有以下高危因素，她們患上妊娠毒血症的機會較高：

1. 本身有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡的病歷



2. 過往懷孕期間曾患有妊娠毒血症



3. 近親有妊娠毒血症的懷孕病史



4. 高齡



5. 是次懷孕與上一胎相隔十年



6. 懷有雙胞胎或多胎



7. 肥胖



留心６大病徵 水腫最為明顯

妊娠毒血症通常發生在懷孕20週後，其症狀包括：

1. 高血壓：血壓超過140/90mmHg



2. 蛋白尿：尿液中含有大量蛋白質



3. 嚴重水腫：手腳、臉部、腹部等處出現水腫



4. 頭痛：常伴隨視力模糊、眼花、耳鳴等症狀



5. 上腹痛：常伴隨噁心、嘔吐、食慾不振等症狀



6. 呼吸急促：出現呼吸急促、胸悶等症狀



孕婦如出現以上症狀，必須緊急就醫，接受監察和治療。如果不及時治療，妊娠毒血症可能會導致嚴重的併發症，如子癇、胎兒生長遲緩、早產、甚至死亡。

降低患病風險要注意５點

+ 6

1. 定期產檢



懷孕期間定期接受產前檢查，可以及早發現和處理患有高血壓、糖尿病等慢性疾病的情況。

2. 飲食均衡



遵循均衡飲食，限制高鈉、高脂、高糖食物的攝入，注意攝取足夠的蛋白質和維生素。

3. 適量運動



適當的運動可以提高身體的免疫力和代謝能力，降低患病風險，但是懷孕期間需要注意避免過度疲勞和運動過度。

4. 控制體重



避免過度增重，適當控制體重可以降低患病的風險。

5. 遵循醫生建議



遵循醫生建議，定期接受產前檢查和治療，可以及早發現和處理患有高血壓、妊娠糖尿病等孕期疾病的情況。

徹底根治唯有分娩！

目前唯一可以徹底治愈妊娠毒血症的方法是分娩。因為妊娠毒血症是一種與懷孕相關的疾病，只有通過分娩才能解決胎盤和母體之間的血管問題，從而徹底治愈病情。

然而，對於孕期早期發現的輕度妊娠毒血症，可以通過控制血壓、定期監測、休息等方法進行治療，並且可以延遲分娩的時間，以便胎兒更好地發育。但是，對於嚴重的妊娠毒血症，為了保護母親和胎兒的健康，也可能採引產或剖腹產等方式使提早分娩。醫生會根據患者的具體情況決定分娩的時機和方式。如果患者的病情嚴重，可能需要進行緊急分娩，即使胎兒尚未發育完全。

（參考資料：香港家計會）