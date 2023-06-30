脫髮｜壓力大睡眠不足頭髮愈甩愈多 一文揭脫髮成因3招改善脫髮

30歲女性事業正值搏殺期，工作繁忙、生活壓力大，容易睡得不好，睡眠質素差更令脫髮問題加劇，額頭兩側開始微禿，髮際線亦愈來愈明顯！女士不想頭髮愈甩愈多，可以怎做？各位美魔女必學以下護髮養髮3招！



何謂脫髮？1分鐘自測是否面臨脫髮危機

平日忙於工作，面對種種生活壓力晚上睡不安穩，隨時出現掉髮問題。其實熬夜及失眠正是壓力來源的主要原因之一。人體在壓力大的時候，會分泌俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇（Cortisol）。

都市女性工作、生活壓力大，隨時令脫髮問題加劇！

皮質醇過高會加速毛囊萎縮，使頭髮提前進入休止期，並快速脫落，頭髮分界線和髮旋位置逐漸變得明顯，掉髮數量增加當女士紮馬尾時亦會發現馬尾愈來愈幼，以上情況都是脫髮初期的徵兆。正常人每日大約會掉50到100條頭髮，加上洗頭時撓頭皮的動作，掉髮數量可能達160根，此掉髮量屬正常。

想知道自己掉髮量是否正常，可進行以下3個簡單小測試：

方法一：「一把抓」檢測法



隨手抓起一平方厘米範圍的頭髮，大約是100根，輕輕地往下拉，若掉落頭髮多於6條，即代表出現「異常脫髮」的現象。

方法二：洗頭檢測法



有研究指出，人一天的掉髮量八成都在洗髮過程中掉落。於洗頭前準備一個盆子放在下方收集掉落的頭髮，方便計算。若掉髮總數少於100根，則屬正常。

方法三：梳頭檢測法



以梳子梳開頭髮，從額頭到後腦勺。不停梳1分鐘後，再觀察掉髮的數量，10根頭髮左右屬於正常。連續三天重複上述步驟，注意請使用同一把梳子，若差異太大即代表情況異常。

美魔女必學3招改善脫髮

事實上很多生活小習慣都會增加脫髮機率，例如如果洗髮時水溫過熱，選用不合適的洗髮護髮用品，或是將護髮素直接塗上頭皮、或是撓頭力度過量等錯誤行為等等。想有效改善脫髮問題，必學以下3招：

第一招：選用優質合適洗髮護產品



揀選一款優質合適洗髮護產品是改善髮質的重要第一步！日本樂敦製藥的首個養髮品牌50惠（50 Megumi）最近推出了全新舒壓型洗護系列，令四處奔波和注重健康的都市人每晚都能安坐家中享受水療般的沐浴體驗。

舒壓型洗護系列採用了日本Smart Sleep技術的舒壓香氛配方，蘊含全天然迷迭香，有助寧神、減少焦慮，同時可保濕滋潤髮絲，另外亦加入檸檬果精華素，可以消除疲勞、紓壓、同時控制頭皮油脂分泌。Smart Sleep的療癒香氛可以維持一整夜，有助我們鬆弛神經，忘卻日常繁忙中的壓力，為睡前締造一個平靜心境，在放鬆心情下更快入眠，並延長深度睡眠時間，提高睡眠質素。有用家實証，使用2個月可減少掉髮＊。

第二招：正確地洗頭、抹頭及吹頭



有日本美容師分享正確洗頭方法，首先徹底沖濕頭皮及頭髮內層，水溫要注意維持在39度左右，然後以打圈手法洗頭，將洗髮水徹底起泡及配合按摩手法按壓頭皮。記得洗頭水停留時間約2到3分鐘即可，用指腹搓洗頭皮而非指甲，以避免傷害頭皮！最後要以清水徹底沖洗頭部。

要達致紓壓加育髮效果，可以在家輕鬆開展「舒壓1+1 晚間療癒旅程」。於沐浴時先使用舒壓型洗護系列療癒身心，再為髮絲塗上養潤育髮精華素後輕輕按摩，讓髮絲迅速吸收精華素養份並孕育頭髮生長。 用家實證於早晚配合使用養潤育髮精華兩個月後後掉髮數量減少，秀髮變得更豐盈。

洗頭後可用毛巾輕拍頭髮，切勿拉扯，然後以45度、順毛流吹 、由上而下的手法加上強熱風吹乾，之後採用弱冷風去冷卻頭皮及造型。

第三招：從飲食中吸收足夠營養



想改善脫髮問題，最當然需要從飲食入手。除了能減少脫髮，更可以令頭髮回復光澤。雞蛋內含大量的維他命及礦物質，亦是主要的蛋白質來源。不但可修護頭皮，更能促進頭髮生長，對改善脫髮有莫大幫助。此外，三文魚含有豐富的奧米加三 (Omega–3) 脂肪酸、維他命以及蛋白質。由內到外修護受損的髮質，令頭髮回復健康、強韌和有光澤。

在養生角度，進食黑色食物亦有助令頭髮濃密烏黑，例如：黑米、黑豆及黑芝麻等。黑米可促進血流，改善人體新陳代謝功能，有助頭髮健康生長。黑豆、黑芝麻分別含有蛋白質及維他命B，可使頭髮保持烏黑亮麗。

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*效果因人而異，49名女性分別使用產品4週、8週及16週意見調查 (SCMP HEARST, 2015)