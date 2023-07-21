肝是人體最大的器官，亦是對人來說非常重要的代謝器官，不過肝的疾病往往沒有明顯的症狀，到被發現時已是嚴重的地步，現代人飲食高糖又重口味，加上又煙又酒，令肝臟的負荷日漸加重，當排毒的功能追不上積累毒素及脂肪的速度，肝功能日趨下降的同時，身體健康亦會受損，甚至提高患有脂肪肝及肝癌的風險。不少人都會吃護肝的保健品來加強肝的健康，不過護肝保健品該怎樣吃？它為何會對人體有效？下文為大家一一拆解。



肝對您有多重要？

肝臟的位置於右上腹，並分為左右兩葉，猶如人體的化工廠，肝臟的主要功能包括：

解毒功能



如果身體的新陳代謝產生的有毒物質，以及從外攝進了的毒素例如酒精及部份藥物等，都需要經過肝臟去進行處理，並轉化成為無毒、毒性較輕微的物質。

分泌功能



肝細胞會分泌膽汁，當中含有膽鹽、膽紅素、膽固醇和卵磷脂。膽鹽有乳化脂肪的功能，促進脂肪的吸收，以及協助脂溶性維他命A、D、E、K的吸收；卵磷脂可協助血液與脂肪的混和，使膽固醇更容易代謝掉，並使血栓或動脈粥狀硬化機率也會下降。

代謝功能



食物經過小腸會吸收糖類，並在肝臟合成為肝糖，存於肝臟。當血糖下降時，肝糖會轉化為葡萄糖，以保持血糖的水平。另外小腸吸收的胺基酸也會在肝臟合成為蛋白質，此外肝臟亦對脂肪、維他命及荷爾蒙的新陳代謝等功能亦有着重要貢獻。

四大傷肝行為

飲食習慣不良



平日愛吃高糖如蛋糕麵包，喝手搖奶茶等等，過量的糖除了提高患上糖尿病的機會之外，亦會代謝為脂肪，並使脂肪堆積在肝臟，久而久之大大提高患上脂肪肝的機會。另外進食不健康的油脂食物例如薯片、肥肉等亦會令肝臟代謝受損，引發身體發炎反應。

睡眠不足



晚上十一點至淩晨三點是肝臟恢復的時間，所以有充足的睡眠身體才可以好好讓肝臟休息，如果經常日夜顛倒，就會令肝臟的負擔大大增加。

情緒起伏



中醫認為肝主管情緒，「肝」主疏泄，與全身氣血運行息息相關，「怒則傷肝」情緒如果常常起伏過大，就很容易影響到肝疏泄，例如當肝氣過亢就會令人煩躁易怒，而且容易失眠多夢，所以肝功能一旦出現受舂=造成情志問題。

煙酒習慣



酒精及煙草中的化學物質都需要靠肝臟去分解毒素來排出體外，當中酒精會先經胃以及腸道被吸收，然後會進入血液到達肝臟。肝臟裡一種酵素會將其氧化並分解成乙醛、然後再轉為乙酸，最後轉為二氧化碳、水再排出體外。而肝臟要分解酒精所需時間很漫長，一般要十二至廿四小時左右。

常見肝臟疾病您要知

脂肪肝



脂肪肝是指肝臟裡有過量的脂肪堆積，一旦肝臟的脂肪量達5-10%就會形成脂肪肝，而太多脂肪在肝臟積聚的話會使肝臟的排毒功能有所減損，使毒素滯留在體內影響身體健康。而非酒精型脂肪肝的形成主要與飲酒以及肥胖、高血脂、糖尿病以及高血壓有關，當身體製造過量脂肪而轉換脂肪為能量的速度而不斷將脂肪堆積在肝臟細胞，便會患上脂肪肝。

肝硬化



政府的數據指出於2020年本地共有250宗死於慢性肝病和肝硬化的登記死亡個案，其中男性的登記死亡人數較女性為高，2020年的男女比例為1.5:1。肝硬化的出現是因為肝功能長期受損，使肝纖維組織增厚，肝小葉構造的改變而變硬。引致肝硬化的主要成因有酗酒，遺傳或其他疾病所致(如代謝疾病及膽管阻塞)等等，而肝硬化是無法根治的，只可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。

肝癌



肝癌是香港第三號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。醫院管理局的資料顯示每年新症數目約有一千八百宗，死亡人數約一千五百多人。而肝癌的新症個案當中有7成半是男性。肝癌大致可分為原發性肝癌與轉移性肝癌。原發性肝癌是由肝臟細胞引起的惡性腫瘤，常見的原發性肝癌分別有膽管細胞癌和肝細胞癌；而由其他器官的癌細胞擴散到肝臟而引致的肝癌則為轉移性肝癌。

護肝保健品真的有效嗎？

肝臟對人體來說是不可取代的代謝器官，而不少繁忙的都市人選擇吃護肝保健品來維持肝臟的健康，而護肝保健品中會有以下一些常見的護肝成分：

水飛薊



早於十七世紀已有治療師用水飛薊來保護肝臟健康， 水飛薊有助肝細胞解毒及外來有毒物質的侵害，並協助肝細胞修復，增加肝細胞分泌抗氧化酵素，對脂肪肝，肝硬化等肝功能問題有改善的作用。

五味子



五味子具有抗炎和抗氧化特性，並有助肝臟解毒，並協助膽汁分泌，當中五味子的木質素能促進穀胱甘肽的活性，從而加強肝臟排毒功能。

朝鮮薊



朝鮮薊有益於調節血壓以及膽固醇水平，研究證實，透過其高抗氧化效能，能減少肝臟損傷，對肝臟健康有積極影響，除此之外朝鮮薊亦可以協助改善血糖以及幫助人體消化脂肪。

蒲公英



蒲公英已作為草藥達數百年的時間，中醫認為蒲公英主要可以協助肝臟解毒，並改善由肝功能問題產生的不適如眼晴充血疼痛等，並有利尿的作用。

聖約翰草



聖約翰草主要產地在北美及歐洲，有助平穩情緒，並有助改善因為情緒而引致的睡眠問題。

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都市人生活壓力大、經常捱夜、外出飲食、飲酒等都會加重肝臟負擔，導致毒素積聚，損害肝臟功能，護肝素複方蘊含五大強效天然草本萃取物：水飛薊、五味子、朝鮮薊、蒲公英、聖約翰草，精選中西合璧配方，結合兩方面精華，更全面、有效地保護肝臟，有助肝臟分解毒素、修復肝臟受損細胞、強化肝臟功能、改善脂肪肝，促進新陳代謝，幫助身體排毒。

五味子具有抗炎和抗氧化特性，朝鮮薊有益於調節血壓以及膽固醇水平，研究證實，透過其高抗氧化效能，能減少肝臟損傷，對肝臟健康有積極影響，蒲公英可用於對抗炎症、調節血糖、膽固醇及血壓。

重點六大功效

有助護肝排毒及改善脂肪肝



排解源自酒精、藥物或添加劑的毒素



有助強化肝臟細胞修復，從根源解決肝臟問題



促進新陳代謝，減輕肝臟負擔



強化肝臟組織，改善肝臟功能



抗炎、抗氧化，調節膽固醇水平



成份：水飛薊、五味子、朝鮮薊、蒲公英 (葉子及根部)、聖約翰草、西洋耆草、枸杞子

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護肝保健品的服食注意事項

對草本植物過敏的人士：由於常見的保肝成分有些是提取自植物，如果會對某種植物例如菊類的植物過敏，就不宜服用含朝鮮薊的保健品。

孕婦及哺乳期的女性：雖然保健品並褂藥物，不過為及嬰兒的安全，孕婦及哺乳期的女性

進補任何保健品還是先諮詢醫生的建議。

成分的不良反應：由於每個人的體質都不同，所以有些人服用某些護肝成分的產品會有其他輕微身體反應， 例如朝鮮薊有機會使人輕微腹瀉。

不能取代藥物：任何護肝的保健品都只能改善肝臟健康，並不能以藥物角度來看待，如果肝臟出現疾病，應及早找尋醫生治療。

正在服藥的人士：如果正在服用任何藥物，建議先諮詢醫生的建議，因為不同的保健品的成分有機會和不同的藥物有交互作用。

消脂護肝食療小貼士

如果要改善脂肪肝的問題，飲食上就會避免高糖油高會導致身體積聚脂肪，除此之外也可以適量攝取以下營養素以協助消脂護肝：

．膽鹼：膽鹼可以協助身體強化肝細胞膜，當膽鹼在體內轉變成卵磷脂的時候可協助清除過多的脂肪，雞蛋、十字花科蔬菜、蘑菇、藜麥等含豐富膽鹼。

．維他命b2：維他命b2可以幫助碳水化合物、蛋白質、脂肪的代謝，納豆、鰻魚、乳酪等可以獲取維他命b2。

．維他命b12：維他命b12會參與脂肪酸氧化，一旦缺乏維他命b12就會使三酸甘油脂堆積在肝細胞，雞蛋黃、三文魚、蠔等有豐富維他命b12。

．甜菜鹼：有助身體為肝臟排走毒素並避免化學毒素入侵人體損害肝臟，可以從菠菜、甜菜根、章魚等攝取甜菜鹼。

．蛋胺酸：又稱為甲硫胺酸，可以幫助身體分解脂肪以及預防肝臟的脂肪堆積，豆類如黃豆、黑豆，肉類如魚肉、番茄等均含蛋胺酸。