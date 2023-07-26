濕疹治療丨中醫中藥治療令濕疹斷尾 配合個人化飲食成效顯著

濕疹難斷尾？治療濕疹睇中醫飲中藥好定睇西醫食西藥好？近年來，不只成年人有濕疹困擾，許多小童也飽受濕疹的煎熬，令其家長心痛又頭痛。中西醫治療濕疹的方法各有不同，文中主要透過分享小童濕疹治療過程，探討現今中醫治療令濕疹斷尾的方法。



現時6歲的Emma，自2歲起濕疹反覆發作，覆蓋全身近九成皮膚，尤其手、腳和面部等地方痕癢無比，洗澡時遇水會痛，經常一邊洗澡一邊哭泣，令照顧她的婆婆和一家人都心痛不已。Emma晚上更是很難入睡，不時自己抓癢，需要家人輪班照顧及為她抓癢方可入睡，更試過因她哭泣聲過大致鄰居投訴。濕疹問題一直深深困擾著Emma及她的家人，皮膚痕癢和睡眠不足令Emma變得脾氣暴躁，日常上學及生活都受嚴重影響。

Emma 2歲時全身近九成皮膚患有濕疹，尤其手、腳皮膚相對嚴重。

濕疹治療 西醫慣用類固醇 或容易致類固醇上癮及反彈

西醫治療濕疹時一般會使用藥物，抗生素或類固醇，但當患者長時間、高頻率、大量使用類固醇藥膏，有可能產生副作用，在生理與心理上對類固醇產生依賴，而長期使用類固醇導致的依賴症狀包括，皮膚痕癢、乾燥、脫皮、紅腫和痤瘡等。Emma曾接受約一年的西醫治療，即使不斷塗抹類固醇卻未能令濕疹斷尾，反之中醫主張從根本調理濕敏體質，利用中藥治療濕疹，更有效地平衡免疫力系統，避免身體對致敏原產生炎症反應，逐步改善對致敏原的耐受性。

濕疹治療 從根本改善過敏性體質 中醫治療達至濕疹斷尾

濕疹難斷尾？中醫認為掌握濕疹成因是一大關鍵。已有超過20年濕疹治療經驗的註冊中醫張琛表示，中醫講求審因論治，才能治本斷尾。中醫認為濕疹可分為先天或後天所致，先天為稟賦不足，即基因遺傳了父母的敏感體質。先天濕疹成因可以是胎毒，母親在懷孕時吃了煎炸食物、牛、蛋，或是身體有病毒感染而未清，通常1歲內就出現濕疹，大部分都是胎毒所致。而後天濕疹為幼兒約6個月大時，家長怕子女營養不足而過分心急加入太多輔食，當嬰幼兒免疫力尚未健全時，過多種類的輔食對小朋友而言卻是致敏原。另外，嬰幼兒一歲時要注射很多預防針，部分嬰兒或會出現濕疹副作用，中醫角度認為此乃濕熱，是誘發濕疹的其中一個因素。張琛醫師認為，中醫治療濕疹斷尾，最重要的是如何不令濕疹發作，透過處方中藥幫患者清熱解毒，但患者在濕疹治療過程中亦需要飲食上的配合，她會教導濕疹患者有技巧地戒口，而非一刀切式地禁止吃某些食物，因為這樣反而會令患者對致敏食物沒有抵抗能力。在臨床上同時配合營養師共同找出致敏原、誘發因素，進而逐步改善患者的過敏性體質，同時醫治「標」、「本」，以營養師配合中醫治療達至濕疹斷尾之功效。

註冊中醫張琛，擁有20年以上濕疹治療經驗。她表示患者要從根本徹底改善過敏性體質，才有機會令濕疹斷尾，中醫會根據患者的病因、證型，精準定制個人化濕疹治療方案。

濕疹中藥調理 配合營養師制定個人化飲食 治療濕疹靠中醫可斷尾

經張琛醫師判斷Emma是屬後天濕疹，身體接近九成皮膚佈滿濕疹，且當時正處於急性期階段，需要將致敏原減至最低，因此建議Emma家人只餵食豬肉和雞肉，待情況較為穩定，步入緩解期時，再讓Emma進行致敏原測試及腸道菌群核酸檢測。致敏原可滲入在日常生活的習慣之中，透過檢測可先找出Emma一部分過敏源頭，得知其食物耐受水平後，再配合營養師提供個人化飲食治療，為她逐步改善戒口程度。

負責為Emma設計餐單的註冊營養師Jimmy認為，營養師配合中醫治療能使濕疹斷尾，因為濕疹患者的過敏性體質是可以改變的，隨著年紀增長，身體耐受性亦會愈來愈高，患者可在緩解期透過有計劃地訓練慢慢增加身體耐受性。而濕疹與日常飲食有一定的關係，引述很多研究指出，中度至嚴重的濕疹患者中，有20%人士是同時有食物過敏，而有些國家如韓國，比例更高達50%！本身有食物過敏的人士不一定會患上濕疹，但如果有食物過敏的人士患上濕疹，情況會比沒有食物敏感的患者嚴重很多。

註冊中醫張琛 (左) 與 註冊營養師Jimmy (右) 定期溝通為Emma制定以中醫為主治療濕疹斷尾的方案。

檢測後發現Emma同時對雞蛋、奶、海鮮及塵蟎過敏，營養師為她設計餐單時，除了避開致敏原食物外，同時會在餐單內加入其他類別的食物替代，以確保處於發育期的Emma能夠吸收足夠營養。例如Emma對雞蛋敏感，為確保能夠吸收足夠蛋白質，營養師會教導她的家人透過雞肉、魚類去補充所需營養。大部分小朋友都喜歡吃蛋糕，Emma亦不例外，看見同齡小朋友可以進食，難免會不開心，張琛醫師會先讓Emma進食含輕微雞蛋成份的蛋糕，出現敏感的話便戒口數天，繼續飲用中藥，調理濕疹隔上一個月再嘗試；假如沒有敏感出現，便慢慢增加份量直到可以吃新鮮雞蛋為止，這個治療過程可能需時以年計算，必須有耐心去調節體質。「若只懂得一味避開致敏原，想濕疹斷尾就更難，中醫會按患者實際情況去調節治療方案，逐步增強患者對致敏食物的耐受性。」

女童Emma婆婆 (左)、女童Emma (中)、Emma主診中醫張琛。Emma經過中醫循序漸進的濕疹治療，終能斷尾。

張琛醫師表示，治療嬰幼兒或小童濕疹患者最大的挑戰是要獲得患者家人的信任，雙方溝通及積極配合尤其重要。此案例中，Emma的婆婆主動提出改以中醫為Emma治療濕疹，曾分別求診不同中醫，惟不能令濕疹斷尾，仍然反覆發作。一家人陪同Emma在濕疹治療康復的道路上可為身心疲乏，看見年紀輕輕的Emma飽受濕疹困擾，家人極為心痛無奈，幸好Emma家人沒有放棄，輾轉經朋友介紹獲張琛醫師接手治療。張琛醫師擁有20年以上治療濕疹經驗，除了處方中藥為濕疹患者調理身體，她更主張中西合璧，配合營養師的脫敏治療，為患者從根本徹底改善過敏性體質，提升食物耐受性及飲食正常化。中醫治療成功令濕疹斷尾，Emma最終得以康復，現時皮膚已回復健康。

女童Emma雙手皮膚曾患嚴重濕疹，經中醫中藥治療後斷尾，現時皮膚已回復健康。

女童Emma雙腳皮膚曾患嚴重濕疹，經中醫中藥治療後斷尾，現時皮膚已回復健康。

雖然以中藥治療濕疹時間較西醫長，但每名濕疹患者情況、成因都不盡相同，涉及到患者體質、生活、飲食習慣，甚至天氣等，比起只著重治療濕疹即時性的西醫，中醫主張從根本治療濕疹患者的過敏性體質，才有機會達至斷尾效果。中醫處方濕疹中藥配合營養師提供的個人化飲食餐單，相比之下更有效避免患者過度及盲目戒口，影響生活質素及營養吸收，也比市面上常見的單一濕疹中藥治療效果更相得益彰。